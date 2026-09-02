Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалди

·1·Дунё
Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалди

Жанубий Кореяда ногиронлиги бўлган шахслар парваришланадиган муассасанинг собиқ раҳбари оғир жиноятда айбдор деб топилиб, 15 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

BBC хабар беришича, Инчхон шаҳридаги Сэкдонгвон муассасасини бошқарган, фамилияси Ким деб кўрсатилган собиқ раҳбар уч нафар тарбияланувчига нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани учун судланган.

Мазкур иш бўйича тергов ўтган йил февраль ойида бошланган. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари муассаса раҳбарига нисбатан билдирилган даъволарни ўрганишга киришган.

Ҳодиса кенг кўламли текширувларга ҳам сабаб бўлди. Жанубий Корея ҳукумати мамлакат ҳудудида ногиронлиги бўлган шахслар учун хизмат кўрсатувчи 1 507 та парвариш муассасасини текширган. Натижада уларнинг 33 тасида эҳтимолий зўравонлик ҳолатлари аниқланган.

Бундан ташқари, Гангхва округи буюртмаси асосида ўтказилган махсус баҳолашда Сэкдонгвоннинг ҳозирги ва собиқ 20 нафар аёл тарбияланувчиси зўравонликдан жабрланган бўлиши мумкинлиги маълум бўлган.

Жанубий Корея Бош вазири Ким Мин Сок бу ҳолатни жиддий муаммо сифатида баҳолаб, бундай воқеалар давлат ва жамият олдидаги муҳим вазифаларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқишини таъкидлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Бугун, 15:31Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиБугун, 13:43Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Бугун, 12:16Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиДубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиБугун, 10:30115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этдиБугун, 09:54200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалдиБугун, 09:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!