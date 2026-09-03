Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Филиппинда 1 сентябрь куни сув босган черковда ғайриоддий никоҳ маросими бўлиб ўтди. Булакан вилоятининг Хагоной шаҳридаги Saint John the Baptist черковига кучли ёмғирлар сабаб белгача сув кирганига қарамай, Лейан Лиеза Галанг ва Гилберт Чико тўйни қолдирмади.
Черков маъмурияти маросимни бошқа кунга кўчиришни таклиф қилган. Бироқ жуфтлик режасидан воз кечмаган. Келин оқ либосда сувни кечиб, меҳроб томон борган.
Сув сатҳи баланд бўлгани учун келиннинг либоси ҳам махсус қисқартирилган. Маросимда 15 нафардан кам яқинлари иштирок этган.
Тўйдан олинган сурат ва видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
…