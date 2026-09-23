Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони

·7·Техно
Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорли Xiaomi 18 Pro Max смартфонини тақдим этди.
  • Ушбу қурилма Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсорли камера, 4000 нит чўққиси ва аппарат даражасидаги махфийликни ҳимоя қилиш тизимига эга.
  • Жиншажианг кремний-углеродли 8500 мА·ш сиғимли батареяси билан жиҳозланган смартфоннинг нархи 1045 АҚШ долларини ташкил этади.

Xiaomi компанияси мобил бозорининг янги флагмани — Xiaomi 18 Pro Max смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма мобил саноатда илк бор энг сўнгги 2 нанометрли Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ҳамда Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсорли камера билан жиҳозланди. Мазкур флагман илғор технологиялар ва юқори унумдорликни ўзида мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дисплей имкониятлари ва махфийлик тизими

Смартфон атиги 0,99 миллиметрли ўта юпқа ҳошияли дисплейга эга бўлиб, СуперPixel 2.0 панели M11 материали асосида яратилган. Экранинг пик чўққиси 4000 нитни ташкил этади, шунингдек, BT.2020 ранглар фазоси ҳамда 1 дан 120 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотаси қўллаб-қувватланади. Экран тизимининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу аппарат даражасидаги шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тизимидир.

Ушбу махфийлик функциясини бутун смартфон ёки алоҳида иловалар учун фаоллаштириш мумкин. Тизим билдиришномалар, қалқиб чиқувчи ойна ва кўп вазифали меню таркибини яширишга қодир бўлиб, махфий ҳудудлар алоҳида пикселлар даражасида назорат қилинади. Махфийлик созламаларини Супер Хиао Аи орқали бошқариш имкони мавжуд бўлиб, уни тезкор ёқиш учун махсус созланадиган AI-тугма ҳам кўзда тутилган.

Унумдорлик ва совутиш тизими

Қурилма асосида 2 нанометрли технологик жараёнга асосланган Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ётади. Ундаги процессор частотаси 5 гигагерцга етади ва бу Qualcomm мобил платформалари учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади. Барқарор ишлашни таъминлаш мақсадида Xiaomi янгиланган ҳалқасимон буғланиш камераси кўринишидаги совутиш тизимини қўшди. Компания маълумотларига кўра, смартфон оғир ўйинларда ҳам бир соат давомида максимал кадрлар частотасини сақлаб қолишга қодир.

Қувват масаласида эса Жиншажианг кремний-углеродли батареяси қўлланилган бўлиб, унинг сиғими 8500 мА·ш ни ташкил қилади. Шунингдек, қурилма катталаштирилган вибромотор, учта динамик ва мос келувчи қурилмаларнинг жойлашувини аниқ аниқлаш учун УWB модули билан таъминланган. Корпус IP66, IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган.

Леика камералари ва қўшимча экран

Асосий камеранинг бош модули кенгайтирилган динамик диапазонга эга 1/1,28 дюймли 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Перископ модулида эса 1/1,56 дюймли яна бир 200 мегапикселли датчик ишлатилиб, у 12 см масофадан телемакросъёмкани қўллаб-қувватлайди. Учинчи камера эса 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчикдан иборат бўлиб, барча модуллар Леика иштирокида ишлаб чиқилган.

Орқа панелга ўрнатилган қўшимча экран эндиликда 100 дан ортиқ иловаларни, ахборот карточкаларини, билдиришномалар ва мини-ўйинларни қўллаб-қувватлайди. Сунъий интеллект ёрдамида у учун шахсийлаштирилган ўйин фонларини яратиш ва кичик шахсий иловаларни ясаш имконияти мавжуд. Xiaomi 18 Pro Max флагманининг нархи 1045 АҚШ долларини ташкил этади.

XiaomiSnapdragonСмартфонларЛеикаТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди10 сентябр 09:57Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиБугун 13:29Xiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилдиXiaomi 18 Фолд флагманининг янги хусусиятлари ошкор этилди3 сентябр 19:54Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиБугун 10:50Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди