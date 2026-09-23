Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфони
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорли Xiaomi 18 Pro Max смартфонини тақдим этди.
- Ушбу қурилма Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсорли камера, 4000 нит чўққиси ва аппарат даражасидаги махфийликни ҳимоя қилиш тизимига эга.
- Жиншажианг кремний-углеродли 8500 мА·ш сиғимли батареяси билан жиҳозланган смартфоннинг нархи 1045 АҚШ долларини ташкил этади.
Xiaomi компанияси мобил бозорининг янги флагмани — Xiaomi 18 Pro Max смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма мобил саноатда илк бор энг сўнгги 2 нанометрли Qualcomm Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ҳамда Леика билан ҳамкорликда яратилган иккита 200 мегапикселли сенсорли камера билан жиҳозланди. Мазкур флагман илғор технологиялар ва юқори унумдорликни ўзида мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дисплей имкониятлари ва махфийлик тизимиСмартфон атиги 0,99 миллиметрли ўта юпқа ҳошияли дисплейга эга бўлиб, СуперPixel 2.0 панели M11 материали асосида яратилган. Экранинг пик чўққиси 4000 нитни ташкил этади, шунингдек, BT.2020 ранглар фазоси ҳамда 1 дан 120 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотаси қўллаб-қувватланади. Экран тизимининг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу аппарат даражасидаги шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тизимидир.
Ушбу махфийлик функциясини бутун смартфон ёки алоҳида иловалар учун фаоллаштириш мумкин. Тизим билдиришномалар, қалқиб чиқувчи ойна ва кўп вазифали меню таркибини яширишга қодир бўлиб, махфий ҳудудлар алоҳида пикселлар даражасида назорат қилинади. Махфийлик созламаларини Супер Хиао Аи орқали бошқариш имкони мавжуд бўлиб, уни тезкор ёқиш учун махсус созланадиган AI-тугма ҳам кўзда тутилган.
Унумдорлик ва совутиш тизимиҚурилма асосида 2 нанометрли технологик жараёнга асосланган Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ётади. Ундаги процессор частотаси 5 гигагерцга етади ва бу Qualcomm мобил платформалари учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади. Барқарор ишлашни таъминлаш мақсадида Xiaomi янгиланган ҳалқасимон буғланиш камераси кўринишидаги совутиш тизимини қўшди. Компания маълумотларига кўра, смартфон оғир ўйинларда ҳам бир соат давомида максимал кадрлар частотасини сақлаб қолишга қодир.
Қувват масаласида эса Жиншажианг кремний-углеродли батареяси қўлланилган бўлиб, унинг сиғими 8500 мА·ш ни ташкил қилади. Шунингдек, қурилма катталаштирилган вибромотор, учта динамик ва мос келувчи қурилмаларнинг жойлашувини аниқ аниқлаш учун УWB модули билан таъминланган. Корпус IP66, IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган.
Леика камералари ва қўшимча экранАсосий камеранинг бош модули кенгайтирилган динамик диапазонга эга 1/1,28 дюймли 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Перископ модулида эса 1/1,56 дюймли яна бир 200 мегапикселли датчик ишлатилиб, у 12 см масофадан телемакросъёмкани қўллаб-қувватлайди. Учинчи камера эса 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчикдан иборат бўлиб, барча модуллар Леика иштирокида ишлаб чиқилган.
Орқа панелга ўрнатилган қўшимча экран эндиликда 100 дан ортиқ иловаларни, ахборот карточкаларини, билдиришномалар ва мини-ўйинларни қўллаб-қувватлайди. Сунъий интеллект ёрдамида у учун шахсийлаштирилган ўйин фонларини яратиш ва кичик шахсий иловаларни ясаш имконияти мавжуд. Xiaomi 18 Pro Max флагманининг нархи 1045 АҚШ долларини ташкил этади.
Изоҳлар 0
…