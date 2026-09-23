Тошкентда официант каналга тушиб кетган болани қутқариб қолди
Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида кафе ходими сувга тушиб кетган болани қутқариб қолди. Воқеа 23 сентябрь куни содир бўлган.
Маълум бўлишича, болалар сув ҳавзаси яқинида ўйнаётган вақтида уларнинг тўпи сувга тушиб кетган. Болалардан бири тўпни олиш учун катта қувур устига чиққан. Бироқ у мувозанатини йўқотиб, сувга тушиб кетган ва оқим уни олиб кета бошлаган.
Яқин атрофдаги кафеда ишлайдиган официант вазиятни кўриб, зудлик билан ёрдамга шошилган. У сувга сакраб, болани оқимдан олиб чиқишга муваффақ бўлган.
Қутқарилган бола шифохонага олиб борилган. Ҳозирда унинг аҳволи яхши экани ва шифокорлар назоратида экани маълум қилинган.
Изоҳлар 0
…