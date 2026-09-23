Соккеруз жамоаси Бразилияга қарши ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Австралия миллий терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан чиққанидан буён илк бор йиғилиб, беш карра жаҳон чемпиони Бразилияга қарши иккита ўртоқлик учрашувига тайёргарликни бошлади.
- Бу ўйинлар январ ойида Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган Осиё кубоги олдидан муҳим синов вазифасини ўтайди.
- Жамоа етакчиси Джексон Ирвайн футболчилардан доимий ўсишни талаб қилиб, ёш иқтидорларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш муҳимлигини таъкидлади.
Австралия миллий терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан чиққанидан буён илк бор йиғилиб, Бразилияга қарши ўтказиладиган иккита ўртоқлик учрашувига тайёргарликни бошлади. Goal.com хабар беришича, жамоанинг тажрибали етакчиси Джексон Ирвайн футболчислардан доимий ўсишни талаб қилган бўлса, Sporting CP клуби иқтидори Nestори Иранкунда янги авлод вакилларининг имкониятларига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Австралияликлар июль ойида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг 1/8 финалидаги иштирокидан сўнг илк бор бир жойга жамланишди. Олдинда жамоани жиддий синов кутиб турибди: улар Жума куни Таунсвилл шаҳрида беш карра жаҳон чемпиони Бразилияни қабул қилишади, келаси сешанба куни эса Брисбендаги Сункорп стадионида яна ўзаро баҳс олиб боришишади.
Келгуси Осиё кубогига муҳим тайёргарликМазкур икки ўйинли серия январ ойида Саудия Арабистонида бошланадиган Осиё кубоги олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтайди. Бош мураббий ва футболчилар жаҳон миқёсидаги рақибга қарши баҳсларда ёзги мавсумдаги ижобий динамикани давом эттиришни мақсад қилишган.
Тажрибали ярим ҳимоячи Джексон Ирвайн машғулотлар лагерининг дастлабки соатлариёқ жамоадошларини умумий талаблар даражасини янада оширишга чақирди. У жаҳон чемпионатидаги кампания ажойиб лаҳзаларга бой бўлганини, бироқ Осиё кубогида муваффақият қозониш учун жамоа тинимсиз ривожланиши шартлигини таъкидлади.
Янги иқтидорлар ва терма жамоа салоҳиятиИрвайн ёш футболчиларнинг таркибга жалб этилгани Австралиянинг захира имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, жамоа олдинга яна бир қадам ташлаши керак.
Ўз навбатида, қанот ҳужумчиси Nestори Иранкунда ҳам Австралиянинг ёш футболчилар авлодига ишончи комиллигини билдирди. Яқинда Уотфорддан Португалиянинг Sporting CP клубига трансфер қилинган 20 ёшли футболчи миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…