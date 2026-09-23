Соккеруз жамоаси Бразилияга қарши ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда

·9·Спорт
Соккеруз жамоаси Бразилияга қарши ўйинларга тайёргарлик кўрмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Австралия миллий терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан чиққанидан буён илк бор йиғилиб, беш карра жаҳон чемпиони Бразилияга қарши иккита ўртоқлик учрашувига тайёргарликни бошлади.
  • Бу ўйинлар январ ойида Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган Осиё кубоги олдидан муҳим синов вазифасини ўтайди.
  • Жамоа етакчиси Джексон Ирвайн футболчилардан доимий ўсишни талаб қилиб, ёш иқтидорларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш муҳимлигини таъкидлади.

Австралия миллий терма жамоаси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан чиққанидан буён илк бор йиғилиб, Бразилияга қарши ўтказиладиган иккита ўртоқлик учрашувига тайёргарликни бошлади. Goal.com хабар беришича, жамоанинг тажрибали етакчиси Джексон Ирвайн футболчислардан доимий ўсишни талаб қилган бўлса, Sporting CP клуби иқтидори Nestори Иранкунда янги авлод вакилларининг имкониятларига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Австралияликлар июль ойида бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг 1/8 финалидаги иштирокидан сўнг илк бор бир жойга жамланишди. Олдинда жамоани жиддий синов кутиб турибди: улар Жума куни Таунсвилл шаҳрида беш карра жаҳон чемпиони Бразилияни қабул қилишади, келаси сешанба куни эса Брисбендаги Сункорп стадионида яна ўзаро баҳс олиб боришишади.

Келгуси Осиё кубогига муҳим тайёргарлик

Мазкур икки ўйинли серия январ ойида Саудия Арабистонида бошланадиган Осиё кубоги олдидан муҳим тайёргарлик вазифасини ўтайди. Бош мураббий ва футболчилар жаҳон миқёсидаги рақибга қарши баҳсларда ёзги мавсумдаги ижобий динамикани давом эттиришни мақсад қилишган.

Тажрибали ярим ҳимоячи Джексон Ирвайн машғулотлар лагерининг дастлабки соатлариёқ жамоадошларини умумий талаблар даражасини янада оширишга чақирди. У жаҳон чемпионатидаги кампания ажойиб лаҳзаларга бой бўлганини, бироқ Осиё кубогида муваффақият қозониш учун жамоа тинимсиз ривожланиши шартлигини таъкидлади.

Янги иқтидорлар ва терма жамоа салоҳияти

Ирвайн ёш футболчиларнинг таркибга жалб этилгани Австралиянинг захира имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият эканини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, жамоа олдинга яна бир қадам ташлаши керак.

Ўз навбатида, қанот ҳужумчиси Nestори Иранкунда ҳам Австралиянинг ёш футболчилар авлодига ишончи комиллигини билдирди. Яқинда Уотфорддан Португалиянинг Sporting CP клубига трансфер қилинган 20 ёшли футболчи миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

СоккерузБразилияДжексон ИрвайнNestори ИранкундаОсиё кубоги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олди20 июн 02:11Австралия терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби маълум бўлдиАвстралия терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби маълум бўлди1 июн 16:44Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтди30 июн 05:13Месси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилдиМесси оиласи тарихида янги саҳифа: Унинг шажарасида Бразилия изи топилди25 июл 09:07Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!Аргентина финалга чиқиш бўйича Бразилияга етиб олди: тарихий тенглик!16 июл 10:27Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”Ҳоланд Норвегия ҳақида гапирди: “Энди ўзимизни кўрсатиш вақти келди”12 июл 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди