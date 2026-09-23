Мадриддаги «мутлақ ишонч» формуласи: Мбаппе Моуриньонинг асосий қуролига айланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Моуриньюнинг «Реал Мадрид»даги дастлабки етти турда икки марта мағлуб бўлишига қарамай, Килиан Мбаппе португалиялик мураббийнинг асосий таянчига айланган.
- Те Тоучлине нашрининг хабар беришича, мураббий ва Мбаппе ўртасидаги ўзаро ишонч «деярли мутлақ» бўлиб, жамоанинг барча ҳужум векторлари франсуз футболчисининг тезлиги ва маҳоратига мослаштирилган.
- Ушбу иттифоқ «Реал Мадрид»ни чемпионлик пойгасига қайтаришда асосий омил бўлиши кутилмоқда.
Испания Ла Лигаси ва бутун Европа футболининг бош гранди бўлмиш «Реал Мадрид» янги мавсумни кутилганидан анча мураккаб ва асабий тарзда бошлади. Ёзги трансферлар ойнасида жамоага қайтган «Ўзгача» лақабли португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо қўл остидаги дастлабки етти турда «қироллик клуби» икки марта мағлубият алами тотиб, мусобақа жадвалида 4-ўринга тушиб қолди. Мадридликлар айни пайтда азалий рақиб — пешқадам «Барселона»дан нақ 6 очкога ортда қолмоқда. Бироқ жамоавий натижалардаги беқарорликка қарамай, «Бернабеу» кийиниш хонасида Моуриньо ва клубнинг бош юлдузи Килиан Мбаппе ўртасида мустаҳкам ва дахлсиз алоқа ўрнатилган.
Нуфузли The Touchline нашри тарқатган махсус хабарга кўра, Килиан Мбаппе португалиялик мураббийнинг тактик чизмаларида мутлақ марказий фигурага айланган бўлиб, улар ўртасидаги ўзаро ишонч «деярли мутлақ» дея таърифланмоқда. Мураккаб вазиятларда юлдуз футболчилар билан келиша олмаслиги билан ном чиқарган Моуриньонинг Мбаппега бу қадар суяниши Мадриддаги бутун ўйин тузилмасини франциялик ҳужумчи атрофида қурилаётганидан далолат беради.
Хўш, 6 очколик катта фарқни «Реал» қандай қисқартиради, Моуриньо ва Мбаппе тандеми «Бернабеу»ни инқироздан олиб чиқиб кета оладими ва француз юлдузи жамоани ёлғиз ўзи чемпионликка етаклай оладими?
«Икки мағлубият, 6 очколик фарқ ва мутлақ ишонч»: Мадриддаги вазиятнинг 5 та асосий нуқтаси
The Touchline нашри ва Ла Лига кулисларидан энг муҳим фактлар:
Моуриньонинг асосий суянчиғи: Жозе Моуриньо Килиан Мбаппени жамоанинг асосий тактик таянчи деб ҳисоблайди ва улар ўртасида мукаммал тушуниш юзага келган;
Мавсумнинг оғир бошланиши: «Реал» дастлабки 7 турда 2 марта мағлуб бўлиб, чемпионлик пойгасида кутилмаган очко йўқотишларга дуч келди;
«Барселона» билан 6 очколик жарлик: Мадрид клуби жадвалнинг 4-поғонасига тушиб қолган бўлиб, пешқадам каталонияликлардан анча ортда бормоқда;
Мбаппе атрофидаги тактика: Португалиялик мураббий барча ҳужум векторларини француз форвардининг тезлиги ва шахсий маҳоратига мослаштирмоқда;
Мураббийнинг тактик инқилоби: Моуриньонинг қайтиши жамоада қайта қуришни талаб қилмоқда ва бу босқичда фақат Мбаппе ўз даражасини юқори ушлаб турибди.
«Реал Мадрид»нинг жорий кўрсаткичлари: Муаммолар ва Мбаппе омили таҳлили
Ла Лигадаги дастлабки 7 тур статистикаси ва жамоа ичидаги ҳолат таққоси:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Жорий ҳолат ва рақамлар
Изоҳ ва таҳлил
Жамоа бош мураббийи
Жозе Моуриньо
Ёзда тайинланди, таркибни қайта қурмоқда
Ўтказилган ўйинлар сони
7 та тур
Мавсумнинг старт фазаси
Қайд этилган мағлубиятлар
2 та мағлубият
Етакчи клуб учун жиддий йўқотиш
Эгаллаб турган ўрни
4-поғона
Топ-квартетда, аммо чемпионликдан узоқ
«Барселона» билан фарқ
-6 очко
Каталонияликлар максимал темпда бормоқда
Мбаппенинг жамоадаги мақоми
Асосий марказий фигура
The Touchline: Мураббий билан «деярли мутлақ» ишонч
Мураббий тактикаси
Қарши ҳужум ва вертикал футбол
Мбаппенинг тезкор ҳужум зонасига мосланган
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Мбаппе ва Моуриньо тандеми «Реал»ни қутқара оладими?
Европа футболи шарҳловчилари ва испаниялик инсайдерларнинг хулосалари:
Моуриньонинг «ягона юлдуз»га таяниш одати: Жозе Моуриньо фаолияти давомида ҳар доим кийиниш хонасида ўзининг «майдондаги мураббийи» бўладиган ҳужумчиларни танлаган (масалан, «Челси»да Дрогба, «Интер»да Милито, «Реал»даги биринчи даврида Роналду); ҳозирда Мбаппе айнан шу мақомни эгалламоқда ва мураббийнинг барча кўрсатмаларини сўзсиз амалга оширмоқда;
Мудофаавий қайта қуриш даври: Ла Лиганинг 7 турида 2 та мағлубият кузатилиши — Моуриньонинг ҳимоя тизимини янгидан шакллантираётгани билан боғлиқ; ҳужумда Мбаппе ўз имкониятларидан максимал фойдаланаётган бўлса-да, ярим ҳимоя ва ҳимоя чизиғи ўртасидаги узилишлар жамоага қимматга тушмоқда;
«Барселона» билан 6 очколик фарқни йўқотиш йўли: Ла Лига ҳали эндигина бошланди; Моуриньо жамоалари анъанавий равишда кузнинг ўрталарига келиб жисмонан ва тактик жиҳатдан энг юқори пик нуқтасига чиқади; Мбаппенинг голли сериялари «Эл-Класико»гача бўлган масофани қисқартиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга;
Кийиниш хонасидаги мувозанат: Мураббий ва Мбаппе ўртасидаги мустаҳкам алоқа жамоа ичидаги босимни камайтиради ва бошқа ёш юлдузларнинг ҳам ягона тизимга бўйсунишига хизмат қилади.
«Реал» учун мавсум старти омадсиз кечган бўлса-да, Моуриньо ва Мбаппе иттифоқи Мадриднинг тез орада катта чемпионлик пойгасига қайтишига асосий кафолат бўлиб қолмоқда.
Сизнингча, Килиан Мбаппе ва Жозе Моуриньо тандеми «Барселона» билан орадаги 6 очколик фарқни йўқотиб, «Реал»ни бу мавсум Ла Лига чемпиони қила оладими? Мадрид клубининг стартдаги мағлубиятларига мураббий айбдорми ёки ҳимоя чизиғининг хатоларими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Бернабеу»даги ушбу қизиқарли таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…