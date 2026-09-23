Улуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшган
Актёрлар баъзан экрандаги қаҳрамонини ишончли гавдалантириш учун ташқи кўринишида кескин ўзгариш қилишга тўғри келади. Ўзбек киносида бундай машаққатли ўзгаришга қўл урган актёрлардан бири — Улуғбек Қодиров.
Актёр «Ака» фильмидаги роли учун қисқа вақт ичида 26 килограмм вазн қўшган. Шу тариқа у қаҳрамонининг ташқи қиёфасига мослашиб, фильмда образни янада ишонарли акс эттиришга ҳаракат қилган.
Бироқ кейинчалик «Барон» фильмидаги роли учун актёр яна аввалги жисмоний ҳолатига қайтиши керак бўлган. Бунинг учун у 25 килограмм вазн ташлаган.
Қайд этилишича, Қодировнинг вазни бир пайтлар 120 килограммгача етган. Актёр рол талаби учун ташқи кўринишини жиддий ўзгартирган бўлса-да, кейинчалик саломатлиги учун ортиқча вазндан воз кечган.
Изоҳлар 0
…