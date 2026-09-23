Улуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшган

·0·Маданият
Улуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшган

Актёрлар баъзан экрандаги қаҳрамонини ишончли гавдалантириш учун ташқи кўринишида кескин ўзгариш қилишга тўғри келади. Ўзбек киносида бундай машаққатли ўзгаришга қўл урган актёрлардан бири — Улуғбек Қодиров.

Актёр «Ака» фильмидаги роли учун қисқа вақт ичида 26 килограмм вазн қўшган. Шу тариқа у қаҳрамонининг ташқи қиёфасига мослашиб, фильмда образни янада ишонарли акс эттиришга ҳаракат қилган.

Бироқ кейинчалик «Барон» фильмидаги роли учун актёр яна аввалги жисмоний ҳолатига қайтиши керак бўлган. Бунинг учун у 25 килограмм вазн ташлаган.

Қайд этилишича, Қодировнинг вазни бир пайтлар 120 килограммгача етган. Актёр рол талаби учун ташқи кўринишини жиддий ўзгартирган бўлса-да, кейинчалик саломатлиги учун ортиқча вазндан воз кечган.

Улуғбек ҚодировАка (фильм)Барон (фильм)кино актёрларининг вазн ўзгартиришлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олдиМухлислар севимлиси Улуғбек Қодиров бугун 43 ёшни қарши олди3 август 14:22Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)2 июл 14:10Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!16 июн 16:59Улуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйладиУлуғбек Қодиров қозоқ тилида янги хитни куйлади4 июн 20:44Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”30 август 12:27Улуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқладиУлуғбек Раҳматуллаев Озодбек Назарбеков ҳақида кутилмаган воқеани очиқлади17 июн 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ