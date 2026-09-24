150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви
Яқин Шарқнинг энг мураккаб хавфсизлик синовларини бошдан кечираётган Сурияда давлат тизими ва ҳуқуқ-тартибот органлари учун тарихий, мислсиз воқеа юз берди. Сурия Ички ишлар вазирлиги Ат-Тал шаҳрида махсус ташкил этилган Аёллар полиция институтида (академиясида) олти ойлик ўта мураккаб ва оғир тайёргарлик босқичи якунланганини маълум қилди. Ушбу янги ҳарбий таълим муассасасига кириш учун бутун мамлакат бўйлаб 15 мингдан ортиқ суриялик аёллар ариза топширган бўлиб, улар орасидан энг қаттиқ саралашдан ўтган 150 нафари биринчи қалдирғоч битирувчиларга айланди.
Битирув маросими доирасида намойиш этилган тактик машғулотлар эса бутун дунё медиасини ҳайратда қолдирди: қора расмий костюм, ҳижоб ва қора кўзойнакларда саф тортган аёл махсус бўлинма ходимлари президентлик ва ҳукумат кортежларини қуролли ҳужумдан ҳимоя қилиш, VIP-шахсларни ўқ остидан олиб чиқиш ҳамда жанговар тўппончалардан ҳаракатда туриб нишонни уриш бўйича юқори маҳорат кўрсатишди. Мазкур 150 нафар профессионал зобит эндиликда жамоат тартибини сақлаш, аёллар ва болалар билан боғлиқ махсус тергов ҳамда хавфсизлик амалиётларини ўтказиш учун мамлакат бўйлаб барча вилоят бўлинмаларига сафарбар этилади.
Хўш, 15 минг даъвогар ичидан танланган аёл полициячилар Сурия хавфсизлик тизимини қандай ўзгартиради, уларнинг кортеж муҳофазасига жалб қилиниши нимани англатади ва консерватив жамиятда бу реформа қандай кутиб олинмоқда?
«15 минглик рақобат, VIP-қўриқлаш ва Ат-Тал академияси»: Маросимнинг 5 та асосий нуқтаси
Суриядаги тарихий битирув тадбиридан энг муҳим факт ва тафсилотлар:
Илк аёллар милиция академияси битируви: Ат-Тал шаҳридаги янги институтда 6 ойлик интенсив ҳарбий ва махсус тайёргарликдан сўнг 150 нафар аёл ходим ўқишни тамомлади;
1 ўринга 100 нафар номзод: Институтга қабул қилиш учун 15 мингдан ортиқ хотин-қиз ариза топшириб, рекорд даражадаги рақобат кузатилди;
Кортеж ва VIP муҳофазаси маҳорати: Кўргазмали чиқишларда аёллар жанговар тўппончалар билан ҳужумни қайтариш ва муҳим шахсларни зирҳли йўлтанламасларга хавфсиз эвакуация қилиш тактикасини қойилмақом бажаришди;
Замонавий ва миллий имиж уйғунлиги: Битирувчилар классик қора костюм, миллий рўмол (ҳижоб) ва қора тактик кўзойнакларда жанговар шайликни намойиш этишди;
Бутун мамлакат бўйлаб сафарбарлик: Янги зобитлар нафақат пойтахтда, балки Суриянинг барча ҳудудларида жамоат тартиби ва махсус вазифаларни бажаришга йўналтирилади.
Сурия хавфсизлик кучлари: Анъанавий тизим ва янги Аёллар полиция корпуси таққоси
Ат-Тал институти битирувчиларининг давлат ҳимоя тизимидаги ўрни ва кўрсаткичлари:
Мезонлар ва йўналишлар
Аввалги стандарт тузилмалар
Янги Аёллар милиция институти битирувчилари
Номзодлар танлови ва кўлами
Чегараланган захира ва стандарт ҳарбий хизмат
15 000 дан зиёд аризачи ичидан танлаб олинган 150 нафар энг кучли ходим
Тайёргарлик йўналиши
Умумий патрул ва пассив маъмурий хизмат
Оғир жанговар машқлар, ўқотар қуроллар ва VIP-эскорт хавфсизлиги
Ташқи кўриниш ва экипировка
Стандарт полиция формаси
Тактик қора костюм, ҳижоб ва кўзойнакли махсус образ
Кортеж ва ҳужумдан ҳимоя
Фақат эркаклардан иборат қўриқлаш хизмати
Аёллар томонидан шакллантирилган тезкор жанговар занжир
Фаолият қамрови
Одатий пост-патруль бўлинмалари
Жамоат тартиби, аёллар билан боғлиқ ишлар ва мураккаб рейдлар
Сафарбарлик ҳудуди
Пойтахт маркази
Мамлакат бўйлаб ИИВнинг барча вилоят тузилмалари
Ҳарбий ва ижтимоий экспертиза: Нега Сурия учун аёллар полиция бўлинмаси ҳаётий зарур?
Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари ва шарқшуносларнинг хулосалари:
Аёллар ва болалар хавфсизлигидаги нозик муаммолар: Кўп йиллик урушдан сўнг қайта тикланаётган Сурияда қочқинлар лагерлари, тинч аҳоли яшайдиган секторларда тинтув ва текширувларни эркак полициячилар томонидан ўтказилиши кўпинча диний ва маданий зиддиятларга сабаб бўларди; аёл зобитлар бу бўшлиқни тўлиқ ёпиб, қонун устуворлигини нозик ва самарали таъминлайди;
Темир интизом ва VIP хавфсизлик: Кўргазмали машғулотлардаги шиддат кўрсатдики, ушбу 150 нафар аёл шунчаки канцелярия ходимлари эмас, балки оғир экстремал шароитларда ўт остида тўғри қарор қабул қила оладиган ҳақиқий тансоқчилар ва спецназ даражасидаги мутахассислардир;
Аҳоли ишончини қозониш ва аёллар интеграцияси: 15 минг хотин-қизнинг полицияга кириш учун навбатда туриши Сурия жамиятида аёлларнинг ўз юрти тинчлигини қўлида қурол билан ҳимоя қилишга тайёрлигини кўрсатди; бу араб дунёсидаги замонавийлашув жараёнининг муҳим белгисидир;
Провокациялар ва яширин террорчиликка қарши кураш: Радикал кучлар кўпинча аёллар ниқоби остида ҳаракатланишга уринишади; янги аёллар корпуси гумонланувчиларни тўхтатиш ва текширишда эркак ходимларга қараганда анча тез ва тўсиқсиз ҳаракат қилиш ваколатига эга бўлади.
Ат-Тал шаҳридаги биринчи битирув маросими Сурия ички ишлар тизимида янги, профессионал ва миллий қадриятларга асосланган хавфсизлик даври бошланганини бутун дунёга кўрсатди.
Сизнингча, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартибот органларида, айниқса мураккаб VIP-муҳофаза ва рейдларда аёлларнинг хизмат қилишига қандай қарайсиз? 15 минг номзод ичидан танлаб олинган 150 нафар аёл ходим Сурияда тинчликни мустаҳкамлашга ёрдам бера оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги ушбу тарихий ўзгаришга бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…