150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви

·0·Дунё
150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви

Яқин Шарқнинг энг мураккаб хавфсизлик синовларини бошдан кечираётган Сурияда давлат тизими ва ҳуқуқ-тартибот органлари учун тарихий, мислсиз воқеа юз берди. Сурия Ички ишлар вазирлиги Ат-Тал шаҳрида махсус ташкил этилган Аёллар полиция институтида (академиясида) олти ойлик ўта мураккаб ва оғир тайёргарлик босқичи якунланганини маълум қилди. Ушбу янги ҳарбий таълим муассасасига кириш учун бутун мамлакат бўйлаб 15 мингдан ортиқ суриялик аёллар ариза топширган бўлиб, улар орасидан энг қаттиқ саралашдан ўтган 150 нафари биринчи қалдирғоч битирувчиларга айланди.

Битирув маросими доирасида намойиш этилган тактик машғулотлар эса бутун дунё медиасини ҳайратда қолдирди: қора расмий костюм, ҳижоб ва қора кўзойнакларда саф тортган аёл махсус бўлинма ходимлари президентлик ва ҳукумат кортежларини қуролли ҳужумдан ҳимоя қилиш, VIP-шахсларни ўқ остидан олиб чиқиш ҳамда жанговар тўппончалардан ҳаракатда туриб нишонни уриш бўйича юқори маҳорат кўрсатишди. Мазкур 150 нафар профессионал зобит эндиликда жамоат тартибини сақлаш, аёллар ва болалар билан боғлиқ махсус тергов ҳамда хавфсизлик амалиётларини ўтказиш учун мамлакат бўйлаб барча вилоят бўлинмаларига сафарбар этилади.

Хўш, 15 минг даъвогар ичидан танланган аёл полициячилар Сурия хавфсизлик тизимини қандай ўзгартиради, уларнинг кортеж муҳофазасига жалб қилиниши нимани англатади ва консерватив жамиятда бу реформа қандай кутиб олинмоқда?

150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви

«15 минглик рақобат, VIP-қўриқлаш ва Ат-Тал академияси»: Маросимнинг 5 та асосий нуқтаси

Суриядаги тарихий битирув тадбиридан энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • Илк аёллар милиция академияси битируви: Ат-Тал шаҳридаги янги институтда 6 ойлик интенсив ҳарбий ва махсус тайёргарликдан сўнг 150 нафар аёл ходим ўқишни тамомлади;

  • 1 ўринга 100 нафар номзод: Институтга қабул қилиш учун 15 мингдан ортиқ хотин-қиз ариза топшириб, рекорд даражадаги рақобат кузатилди;

  • Кортеж ва VIP муҳофазаси маҳорати: Кўргазмали чиқишларда аёллар жанговар тўппончалар билан ҳужумни қайтариш ва муҳим шахсларни зирҳли йўлтанламасларга хавфсиз эвакуация қилиш тактикасини қойилмақом бажаришди;

  • Замонавий ва миллий имиж уйғунлиги: Битирувчилар классик қора костюм, миллий рўмол (ҳижоб) ва қора тактик кўзойнакларда жанговар шайликни намойиш этишди;

  • Бутун мамлакат бўйлаб сафарбарлик: Янги зобитлар нафақат пойтахтда, балки Суриянинг барча ҳудудларида жамоат тартиби ва махсус вазифаларни бажаришга йўналтирилади.

150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви

Сурия хавфсизлик кучлари: Анъанавий тизим ва янги Аёллар полиция корпуси таққоси

Ат-Тал институти битирувчиларининг давлат ҳимоя тизимидаги ўрни ва кўрсаткичлари:

Мезонлар ва йўналишлар

Аввалги стандарт тузилмалар

Янги Аёллар милиция институти битирувчилари

Номзодлар танлови ва кўлами

Чегараланган захира ва стандарт ҳарбий хизмат

15 000 дан зиёд аризачи ичидан танлаб олинган 150 нафар энг кучли ходим

Тайёргарлик йўналиши

Умумий патрул ва пассив маъмурий хизмат

Оғир жанговар машқлар, ўқотар қуроллар ва VIP-эскорт хавфсизлиги

Ташқи кўриниш ва экипировка

Стандарт полиция формаси

Тактик қора костюм, ҳижоб ва кўзойнакли махсус образ

Кортеж ва ҳужумдан ҳимоя

Фақат эркаклардан иборат қўриқлаш хизмати

Аёллар томонидан шакллантирилган тезкор жанговар занжир

Фаолият қамрови

Одатий пост-патруль бўлинмалари

Жамоат тартиби, аёллар билан боғлиқ ишлар ва мураккаб рейдлар

Сафарбарлик ҳудуди

Пойтахт маркази

Мамлакат бўйлаб ИИВнинг барча вилоят тузилмалари

150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви

Ҳарбий ва ижтимоий экспертиза: Нега Сурия учун аёллар полиция бўлинмаси ҳаётий зарур?

Халқаро хавфсизлик таҳлилчилари ва шарқшуносларнинг хулосалари:

  • Аёллар ва болалар хавфсизлигидаги нозик муаммолар: Кўп йиллик урушдан сўнг қайта тикланаётган Сурияда қочқинлар лагерлари, тинч аҳоли яшайдиган секторларда тинтув ва текширувларни эркак полициячилар томонидан ўтказилиши кўпинча диний ва маданий зиддиятларга сабаб бўларди; аёл зобитлар бу бўшлиқни тўлиқ ёпиб, қонун устуворлигини нозик ва самарали таъминлайди;

  • Темир интизом ва VIP хавфсизлик: Кўргазмали машғулотлардаги шиддат кўрсатдики, ушбу 150 нафар аёл шунчаки канцелярия ходимлари эмас, балки оғир экстремал шароитларда ўт остида тўғри қарор қабул қила оладиган ҳақиқий тансоқчилар ва спецназ даражасидаги мутахассислардир;

  • Аҳоли ишончини қозониш ва аёллар интеграцияси: 15 минг хотин-қизнинг полицияга кириш учун навбатда туриши Сурия жамиятида аёлларнинг ўз юрти тинчлигини қўлида қурол билан ҳимоя қилишга тайёрлигини кўрсатди; бу араб дунёсидаги замонавийлашув жараёнининг муҳим белгисидир;

  • Провокациялар ва яширин террорчиликка қарши кураш: Радикал кучлар кўпинча аёллар ниқоби остида ҳаракатланишга уринишади; янги аёллар корпуси гумонланувчиларни тўхтатиш ва текширишда эркак ходимларга қараганда анча тез ва тўсиқсиз ҳаракат қилиш ваколатига эга бўлади.

Ат-Тал шаҳридаги биринчи битирув маросими Сурия ички ишлар тизимида янги, профессионал ва миллий қадриятларга асосланган хавфсизлик даври бошланганини бутун дунёга кўрсатди.

Сизнингча, хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартибот органларида, айниқса мураккаб VIP-муҳофаза ва рейдларда аёлларнинг хизмат қилишига қандай қарайсиз? 15 минг номзод ичидан танлаб олинган 150 нафар аёл ходим Сурияда тинчликни мустаҳкамлашга ёрдам бера оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги ушбу тарихий ўзгаришга бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Ат-Тал академиясиСурия аёллар полиция институтиVIP-муҳофаза15 минглик рақобат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Сурияда Башар Асад иши бўйича суд жараёни бошландиСурияда Башар Асад иши бўйича суд жараёни бошланди29 апрел 15:26Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиУруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиКеча 22:23«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилди«Исроилга Нью-Жерсини беринг!»: Сурия президенти Трамп билан бўлган кескин суҳбатни ошкор қилдиКеча 22:15Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Кеча 22:03700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқда700 йил аввал сувга ғарқ бўлган шаҳар сирлари очилмоқдаКеча 21:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота