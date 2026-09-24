Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб

·54·Саломатлик
Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро олимлар гуруҳи асалари заҳри таркибидаги мелиттин номли пептид моддасининг саратон ҳужайраларига таъсирини ўрганди.
  • Ушбу модда атиги 20 дақиқа ичида саратон ҳужайраларининг мудофаа қобиғини парчалаб, уларнинг нобуд бўлишини бошлайди.
  • Мелиттин соғлом ҳужайраларга зарар етказмай, саратонни нишонга олиши билан кимётерапиядан фарқ қилади.
  • Бу кашфиёт келажакда саратонга қарши янги, тез таъсир қилувчи дорилар яратиш истиқболини очади.

Замонавий тиббиёт ва глобал онкология соҳасида инсониятни саратон хасталигидан халос қилиш йўлидаги энг ҳайратланарли ва шов-шувли кашфиётлардан бири амалга оширилди. Халқаро олимлар гуруҳи томонидан ўтказилган кенг қамровли илмий-лаборатория тадқиқотлари натижасида оддий асалари заҳри таркибида саратон ҳужайраларига ҳалокатли зарба берувчи ноёб модда борлиги аниқланди.

Тадқиқотлар кўрсатишича, асалари заҳри таркибидаги асосий фаол бирикма — мелиттин номли пептид моддаси саратон ҳужайралари билан тўқнаш келганидан сўнг атиги 20 дақиқа ичида уларга кучли таъсир кўрсата бошлайди ва ўсимта тузилмаларини издан чиқариш жараёнини ишга туширади. Ушбу биологик фаол модданинг рекорд даражадаги қисқа вақт ичида хавфли тўқималарни нишонга олиши тиббиёт жамоатчилигида чинакам инқилоб сифатида баҳоланмоқда. Сабаби, анъанавий кимётерапия ва нур терапияси соғлом ҳужайраларни ҳам пайҳон қилиб, инсон танасини оғир ҳолдан тойдирган бир пайтда, табиат берган ушбу биологик қурол янги даволаш усулларига эшик очади.

Хўш, мелиттин моддаси 20 дақиқа ичида саратонни қандай қилиб тўхтатади, бу кашфиёт ортидан онкологик касалликларни даволовчи янги табиий препаратлар яратиладими ва олимларнинг кейинги қадами нималардан иборат бўлади?

«20 дақиқалик зарба, мелиттин пептиди ва соғлом ҳужайралар»: Кашфиётнинг 5 та асосий нуқтаси

Олимларнинг асалари заҳри бўйича ўтказган тажрибаларидан энг муҳим фактлар:

  • 20 дақиқада бошланган таъсир: Мелиттин моддаси лаборатория синовларида хавфли саратон ҳужайраларини атиги 20 дақиқада нишонга олиб, уларни емириш ҳаракатини бошлаган;

  • Мўъжизавий «мелиттин» моддаси: Асалари заҳри таркибидаги асосий пептид бирикмаси онкологик касалликларга қарши курашда кучли табиий қурол экани исботланди;

  • Ҳужайра пардасини тешиш хусусияти: Пептид саратон ҳужайрасининг мудофаа қобиғини парчалаб, унинг бўлиниши ва кўпайишига чек қўйиш механизмини фаоллаштиради;

  • Кимётерапиядан фарқли жиҳат: Табиий пептидлар тўғри доза ва шаклда ишлатилганда соғлом тўқималарга зарар етказмайдиган мақсадли (таргет) даволаш воситасига айланиши мумкин;

  • Онкологияда янги умид: Мазкур натижалар асосида оғир саратон турларига қарши тез таъсир қилувчи янги авлод инъекция ва дори воситаларини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.

Саратонга қарши кураш: Анъанавий даволаш ва асалари заҳридаги мелиттин самараси таққоси

Тадқиқот натижалари ва ҳозирги тиббиёт амалиётининг қиёсий кўрсаткичлари:

Мезонлар ва параметрлар

Анъанавий кимётерапия ва нур терапияси

Мелиттин моддаси (асалари заҳри тадқиқоти)

Таъсир бошланиш вақти

Ҳафталар ва ойлар давомидаги мунтазам курслар

Атиги 20 дақиқа ичида бошланғич таъсир кучи

Келиб чиқиш манбаси

Синтетик кимёвий препаратлар ва токсинлар

Табиий биологик пептид (асалари маҳсули)

Ҳужайраларга таъсир механизми

Барча тез бўлинувчи ҳужайраларни умумий заҳарлаш

Саратон ҳужайраси мембранасини аниқ нишонга олиш

Организмга салбий таъсири

Соч тўкилиши, иммунитет сусайиши, кучли заҳарланиш

Табиий пептидни синтезлаш орқали ножўя таъсирларни минималлаштириш имконияти

Асосий мақсад ва истиқбол

Ўсимта ўсишини узоқ муддатли тўхтатиб туриш

Тезкор ҳужайравий деструкция ва янги таргет терапия яратиш

Тиббий ва биологик экспертиза: Нега мелиттин моддаси онкологияда улкан ютуқ ҳисобланади?

Халқаро биологлар, биокимёгарлар ва онкологларнинг хулосалари:

  • Мембранани бузишнинг ноёб механизми: Кўплаб саратон турлари анъанавий дориларга қарши иммунитет ҳосил қилади ва мудофаа қобиғига эга бўлади; мелиттин пептиди эса саратон ҳужайрасининг липид пардасига кириб бориб, унда тешикчалар (поралар) ҳосил қилади, бу эса хавфли ҳужайранинг 20 дақиқа ичида нобуд бўлишига йўл очади;

  • Метастаза хавфини чеклаш: Ушбу модданинг ўта тезкор таъсир кўрсатиши саратоннинг бошқа аъзоларга тарқалиши (метастаз бериши) ва сигнал йўлларини блоклаб қўйиши мумкинлиги билан қимматлидир;

  • «Апитерапия»дан юқори технологияга ўтиш: Халқ табобатида асалари чақтириши минг йиллардан бери ишлатилган бўлса-да, ҳозирги илм-фан унинг заҳридан фақат керакли бўлган мелиттин пептидини ажратиб олиш ва уни бемор учун безарар концентрацияда қўллаш технологиясини яратмоқда;

  • Келгуси клиник синовлар босқичи: Олимлар олдида турган бош вазифа — ушбу моддани одам организмида аллергик шок чақирмайдиган шаклга келтириш ва дори воситаси сифатида клиник амалиётга олиб киришдир.

Асалари заҳрининг 20 дақиқа ичида саратонга таъсир қилишининг исботланиши инсониятнинг энг оғир хасталик устидан қозониши мумкин бўлган узил-кесил ғалабаси сари қўйилган улкан қадамдир.

Сизнингча, табиатнинг мўъзизавий воситалари ва асалари маҳсулотлари орқали саратон хасталигини бутунлай енгиш имкони борми? Тиббиётда табиий компонентларга асосланган дорилар кимёвий терапиянинг ўрнини тўлиқ боса олишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсоният учун умид бағишловчи ушбу сенсацион илмий янгиликни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Мелиттин пептидиасалари заҳрисаратононкология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28 июн 18:35Саратон касаллиги ўлимнинг энг асосий сабабига айланадиСаратон касаллиги ўлимнинг энг асосий сабабига айланади31 март 10:21Триомикс онкология марказлари учун сунъий интеллектни ривожлантиришга 22 млн доллар жалб қилдиТриомикс онкология марказлари учун сунъий интеллектни ривожлантиришга 22 млн доллар жалб қилди28 май 02:28Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан30 август 12:02Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли
Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли