Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Жезус Криштиану Роналду Уелсга қарши ўйинни асосий таркибда бошлашини тасдиқлади ва уни нафақат футболчи, балки бутун миллат рамзи деб атади.
- Мураббий Роналдунинг глобал таъсирини мисол тариқасида кўрсатиб, унинг иштироки стадионни мухлислар билан тўлдиришини таъкидлади.
- Бироқ, Хорхе Жезус спорт формасига қараб таркиб танланишини ва аввалги хизматлар доимий асосий таркибда ўйнаш кафолати эмаслигини қўшимча қилди.
Португалия терма жамоасининг бош мураббийи Хорхе Жезус Миллатлар лигасининг илк турида Уелсга қарши кечадиган баҳсда сардор Криштиану Роналду асосий таркибда майдонга тушишини тасдиқлади. Португал футбол саммитида сўзга чиққан 72 ёшли мутахассис тажрибали ҳужумчининг мамлакат футболидаги ўрни ва глобал таъсири ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, терма жамоанинг янги бош мураббийи матбуотда сардор шахсига нисбатан бўлаётган танқидларга муносабат билдирган. "Эстадио Жосе Алваладе" стадионида бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Хорхе Жезус Роналду нафақат майдондаги ўйинчи, балки бутун миллат рамзи эканини қатъий таъкидлади.
Глобал таъсир ва мухлисларМутахассис илгари "Ан-Наср" клубида бирга ишлаган давридаги ёрқин мисолни эсга олди. Унинг сўзларига кўра, Роналду иштирок этмаган учрашувда трибунага атиги 3 минг нафар томошабин келган бўлса, Гонконгдаги ўйинда ҳужумчи майдонга тушгач, барча 55 000 та чипта тўлиқ сотилган ва стадион мухлислар билан тўлган.
Шунга қарамай, бош мураббий шунчаки аввалги хизматлар ёки юлдузлик мақоми ҳар доим 90 дақиқа давомида ўйнаш кафолатини бермаслигини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, таркибга жалб этиш ва асосий таркибда тушириш масаласи барибир кўрсатилаётган спорт формасига қараб ҳал қилинади.
Янги тактик ёндашувларХалқаро майдонда Роналду билан қайтадан бирга ишлаётган тажрибали мутахассис терма жамоанинг пойдеворини сақлаб қолган ҳолда, янги тактик ўзгаришларни жорий этиш ниятида эканини билдирди. У ўйин давомида соф таянч ярим ҳимоячиси ва иккинчи ҳужумчи билан ҳаракат қилиш афзаллигини таъкидлади.
Португалия терма жамоаси ўз унвонини ҳимоя қилишни бошлар экан, мураббий эртанги баҳсда сардордан яна бир бор унумли ҳаракатлар ва голлар кутишини яширмади. "Крис – Португалиянинг рамзи. Эртага у майдонга тушади ва умид қиламанки, битта ёки иккита гол уради", дея якунлади сўзини Хорхе Жезус.
Изоҳлар 0
…