Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди

·49·Спорт
Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима деди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси бош мураббийи Хорхе Жезус Криштиану Роналду Уелсга қарши ўйинни асосий таркибда бошлашини тасдиқлади ва уни нафақат футболчи, балки бутун миллат рамзи деб атади.
  • Мураббий Роналдунинг глобал таъсирини мисол тариқасида кўрсатиб, унинг иштироки стадионни мухлислар билан тўлдиришини таъкидлади.
  • Бироқ, Хорхе Жезус спорт формасига қараб таркиб танланишини ва аввалги хизматлар доимий асосий таркибда ўйнаш кафолати эмаслигини қўшимча қилди.

Португалия терма жамоасининг бош мураббийи Хорхе Жезус Миллатлар лигасининг илк турида Уелсга қарши кечадиган баҳсда сардор Криштиану Роналду асосий таркибда майдонга тушишини тасдиқлади. Португал футбол саммитида сўзга чиққан 72 ёшли мутахассис тажрибали ҳужумчининг мамлакат футболидаги ўрни ва глобал таъсири ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, терма жамоанинг янги бош мураббийи матбуотда сардор шахсига нисбатан бўлаётган танқидларга муносабат билдирган. "Эстадио Жосе Алваладе" стадионида бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Хорхе Жезус Роналду нафақат майдондаги ўйинчи, балки бутун миллат рамзи эканини қатъий таъкидлади.

Глобал таъсир ва мухлислар

Мутахассис илгари "Ан-Наср" клубида бирга ишлаган давридаги ёрқин мисолни эсга олди. Унинг сўзларига кўра, Роналду иштирок этмаган учрашувда трибунага атиги 3 минг нафар томошабин келган бўлса, Гонконгдаги ўйинда ҳужумчи майдонга тушгач, барча 55 000 та чипта тўлиқ сотилган ва стадион мухлислар билан тўлган.

Шунга қарамай, бош мураббий шунчаки аввалги хизматлар ёки юлдузлик мақоми ҳар доим 90 дақиқа давомида ўйнаш кафолатини бермаслигини очиқ айтди. Унинг сўзларига кўра, таркибга жалб этиш ва асосий таркибда тушириш масаласи барибир кўрсатилаётган спорт формасига қараб ҳал қилинади.

Янги тактик ёндашувлар

Халқаро майдонда Роналду билан қайтадан бирга ишлаётган тажрибали мутахассис терма жамоанинг пойдеворини сақлаб қолган ҳолда, янги тактик ўзгаришларни жорий этиш ниятида эканини билдирди. У ўйин давомида соф таянч ярим ҳимоячиси ва иккинчи ҳужумчи билан ҳаракат қилиш афзаллигини таъкидлади.

Португалия терма жамоаси ўз унвонини ҳимоя қилишни бошлар экан, мураббий эртанги баҳсда сардордан яна бир бор унумли ҳаракатлар ва голлар кутишини яширмади. "Крис – Португалиянинг рамзи. Эртага у майдонга тушади ва умид қиламанки, битта ёки иккита гол уради", дея якунлади сўзини Хорхе Жезус.

Криштиану РоналдуХорхе ЖезусПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиБугун 09:12Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКеча 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтдиКеча 23:51Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгиладиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади21 июл 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?