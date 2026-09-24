Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди

·50·Спорт
Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду танқидларга эътибор бермай, 1000-гол уришни асосий мақсад қилиб олганини маълум қилди.
  • Агар бу тарихий голни Португалия терма жамоаси сафида уриш насиб эца, бу унинг фаолиятидаги энг ёрқин чўққи бўлишини таъкидлади.
  • 39 ёшли ҳужумчи янги бош мураббий Хорхе Хезуснинг тайинланишини ижобий баҳолади ва жамоа олдидаги 4 та оғир ўйинга тайёрлигини билдирди.

Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду Лиссабонда бўлиб ўтган Португалия футбол саммитида журналистлар саволларига жавоб бериб, танқидларга муносабат билдирди ва ўзининг навбатдаги улкан мақсадлари ҳақида гапирди. 39 ёшли ҳужумчи УЕФА Миллатлар лигасининг Уелсга қарши бошланадиган ўйини олдидан терма жамоадаги муҳит ҳамда бош мураббий ўзгаришларига тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўзининг профессионал фаолияти бошланган «Эстадио Жосе Алваладе» стадионига қайтгани ҳақида гапирар экан, тажрибали футболчи миллий жамоа шарафини ҳимоя қилишдан ҳамон катта завқ олишини таъкидлади. ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, Роналду янги бош мураббий Хорхе Хезуснинг тайинланишини ижобий баҳолаб, уни жамоани янги марраларга олиб чиқишига ишонтирди.

Келажак режалари ва мингинчи гол

Футбол оламидаги энг муҳим мавзулардан бири бўлиб турган 1000 та гол маррасига етиш масаласига тўхталиб, Криштиану бу мақсадни қаттиқ иштиёқ билан кўзлаётганини, бироқ бу унинг учун касалликка айланмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, агар тарихий мингинчи голни айнан Португалия терма жамоаси сафида уриш насиб этса, бу унинг бутун фаолиятидаги энг ёрқин чўққи бўлади.

Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубида тўп сураётган ҳужумчи терма жамоага шунчаки номи учун эмас, балки майдонда ҳақиқий фойда келтириш ва жамоага ёрдам бериш учун келишини алоҳида қайд этди. «Мен бу ерга ўзгариш ясаш ва жамоа учун фойдали актив бўлиш учун келаман», — дея қўшимча қилди у.

Танқидларга муносабат

Сўнгги пайтларда ОАВда унинг терма жамоадаги келажаги ва ёши борасида тинимсиз тарқалаётган хабарларга Роналду кулги билан муносабат билдирди. У ўзига қаратилган салбий хабарларга эътибор бермаслигини, бутун эътиборини бутун дунёдаги мухлислардан келаётган улкан муҳаббат ва қўллаб-қувватлашга қаратганини айтди.

Келажаги ҳақида фикр юритаркан, 39 ёшли афсона фаолияти якунига яқинлашиб қолганини тушунишини, бироқ ҳар доим фақат бугунги кун билан яшашни афзал кўришини таъкидлади. Олдинда терма жамоани 15 кун ичида 4 та оғир ўйин кутиб турганига қарамамай, жамоа бу синовларга тўлиқ тайёр эканини билдирди.

Криштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутболАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиХорхе Жезус Криштиану Роналду ҳақида нима дедиБугун 09:17Криштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКриштиану Роналду: Мендан қутулмоқчи бўлишди, аммо мен тўхтамайманКеча 23:35Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайдиЖорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди19 сентябр 09:35Хорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилдиХорхе Хесус Португалия термасидаги илк таркибини эълон қилди18 сентябр 17:12Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини давом эттириши ва 1000 та гол уришни мақсад қилганини айтдиКеча 23:51Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилди2 сентябр 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?