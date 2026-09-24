Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду танқидларга эътибор бермай, 1000-гол уришни асосий мақсад қилиб олганини маълум қилди.
- Агар бу тарихий голни Португалия терма жамоаси сафида уриш насиб эца, бу унинг фаолиятидаги энг ёрқин чўққи бўлишини таъкидлади.
- 39 ёшли ҳужумчи янги бош мураббий Хорхе Хезуснинг тайинланишини ижобий баҳолади ва жамоа олдидаги 4 та оғир ўйинга тайёрлигини билдирди.
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду Лиссабонда бўлиб ўтган Португалия футбол саммитида журналистлар саволларига жавоб бериб, танқидларга муносабат билдирди ва ўзининг навбатдаги улкан мақсадлари ҳақида гапирди. 39 ёшли ҳужумчи УЕФА Миллатлар лигасининг Уелсга қарши бошланадиган ўйини олдидан терма жамоадаги муҳит ҳамда бош мураббий ўзгаришларига тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўзининг профессионал фаолияти бошланган «Эстадио Жосе Алваладе» стадионига қайтгани ҳақида гапирар экан, тажрибали футболчи миллий жамоа шарафини ҳимоя қилишдан ҳамон катта завқ олишини таъкидлади. ixbt.com ва бошқа халқаро спорт манбалари тарқатган хабарларга кўра, Роналду янги бош мураббий Хорхе Хезуснинг тайинланишини ижобий баҳолаб, уни жамоани янги марраларга олиб чиқишига ишонтирди.
Келажак режалари ва мингинчи голФутбол оламидаги энг муҳим мавзулардан бири бўлиб турган 1000 та гол маррасига етиш масаласига тўхталиб, Криштиану бу мақсадни қаттиқ иштиёқ билан кўзлаётганини, бироқ бу унинг учун касалликка айланмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, агар тарихий мингинчи голни айнан Португалия терма жамоаси сафида уриш насиб этса, бу унинг бутун фаолиятидаги энг ёрқин чўққи бўлади.
Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ан-Наср клубида тўп сураётган ҳужумчи терма жамоага шунчаки номи учун эмас, балки майдонда ҳақиқий фойда келтириш ва жамоага ёрдам бериш учун келишини алоҳида қайд этди. «Мен бу ерга ўзгариш ясаш ва жамоа учун фойдали актив бўлиш учун келаман», — дея қўшимча қилди у.
Танқидларга муносабатСўнгги пайтларда ОАВда унинг терма жамоадаги келажаги ва ёши борасида тинимсиз тарқалаётган хабарларга Роналду кулги билан муносабат билдирди. У ўзига қаратилган салбий хабарларга эътибор бермаслигини, бутун эътиборини бутун дунёдаги мухлислардан келаётган улкан муҳаббат ва қўллаб-қувватлашга қаратганини айтди.
Келажаги ҳақида фикр юритаркан, 39 ёшли афсона фаолияти якунига яқинлашиб қолганини тушунишини, бироқ ҳар доим фақат бугунги кун билан яшашни афзал кўришини таъкидлади. Олдинда терма жамоани 15 кун ичида 4 та оғир ўйин кутиб турганига қарамамай, жамоа бу синовларга тўлиқ тайёр эканини билдирди.
Изоҳлар 0
…