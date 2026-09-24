Xiaomi уй шароитида кафе даражасидаги қаҳва тайёрлайдиган янги қурилмани тақдим этди

·12·Техно
Xiaomi уй шароитида кафе даражасидаги қаҳва тайёрлайдиган янги қурилмани тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Смарт Семи-Аутоматик Италиан Коффее Макер Pro номли янги ярим автоматик кофемашинасини тақдим этди, у уй шароитида кафе даражасидаги қаҳва тайёрлаш имконини беради.
  • Қурилма икки алоҳида насос ва иситиш блоклари билан жиҳозланган бўлиб, бу эспрессо тайёрлаш ва сутни кўпиртиришни бир вақтда амалга оширишга имкон беради, натижада кутиш вақти қисқаради ва кетма-кет ўн стакандан ортиқ қаҳва тайёрлаш мумкин.

Xiaomi компанияси уй шароитида профессионал даражадаги қаҳва тайёрлашга мўлжалланган Mijia Смарт Семи-Аутоматик Италиан Коффее Макер Pro ярим автоматик кофемашинасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мустақил ишлаш тизимлари, ҳароратни аниқ назорат қилиш механизми ҳамда турли хил сут турлари билан автоматик ишлаш имкониятлари билан жиҳозланган бўлиб, унинг нархи 520 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги кофемашина икки алоҳида насос ва иситиш блоклари билан таъминланган. Ушбу конструкция туфайли эспрессо тайёрлаш ва сутни кўпиртириш жараёнлари бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши мумкин. Бу эса кутиш вақтини сезиларли даражада қисқартириб, кетма-кет ўн стакандан ортиқ қаҳва тайёрлаш имкониятини беради.

Иссиқ ва совуқ сув учун махсус алоҳида контурлар кўзда тутилган бўлиб, улар бир-бири билан аралашмайди. Иссиқ контур тез қизиб, тўйинган эспрессо тайёрлашга мўлжалланган бўлса, паст ҳароратли импульсимли экстракция паст босим остида совуқ қаҳвани тезда тайёрлаш имконини беради. Қурилма асосий қисмларини назорат қилувчи бешта датчик ва махсус алгоритм ҳарорат аниқлигини таъминлайди.

Сутли ичимликларни автоматик тайёрлаш

Xiaomi муҳандислари сутли ичимликларга алоҳида эътибор қаратишган. Mijia Коффее Макер Pro одатий сут ҳамда ўсимлик турларини ўз ичига олган беш хил сутни автоматик равишда кўпиртира олади. Фойдаланувчига фақат керакли вариантни танлаб, стаканни қўйиш кифоя қилади — машина буғ найчаси билан қўлда ишлашни талаб қилмасдан зич ва бир ҳил кўпик ҳосил қилади.

Тайёрлаш жараёнида тизим босимни реал вақт режимида назорат қилиб, ҳар қандай оғишларни қайд этиб боради. Экстракция якунлангач, кофемашина босим графигини тузади ва муайян қаҳва навига мос келадиган созламаларни ўзгартириш бўйича тавсиялар беради.

Мослашувчан созламалар ва илова имкониятлари

Бироқ қурилмадан фойдаланишни тўлиқ автоматлаштириш шарт эмас. Фойдаланувчи доналарни майдалаш даражасидан тортиб экстракция ҳарорати ва сутни кўпиртиришгача бўлган тўққизта параметрларни мустақил равишда созлаши мумкин. Ўз навбатида, шахсий созламаларни махсус рецептлар сифатида сақлаб қолиш имконияти ҳам мавжуд.

Параметрлар билан тажриба ўтказишни истамайдиганлар учун эса иловада турли қаҳва навлари ва қовуриш даражалари учун юзлаб булутли рецептлар мавжуд. Танланган созламаларни биргина тугмани босиш орқали кофемашинага юбориш мумкин. Тайёр вариантлар қаторида кокос сутли латте ёки апельсин қўшилган американо каби ичимликлар ҳам ўрин олган.

XiaomiКофемашинаСмарт ТехнологияҚаҳва ТайёрлашMijia Pro
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этди8 сентябр 15:28Xiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этдиXiaomi йўлда кофе тайёрлайдиган ихчам Mijia Портабле Коффее Мачине қурилмасини тақдим этди24 июн 22:58Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этди18 июн 00:54Xiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этдиXiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этди11 июн 17:53Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилди9 сентябр 13:52Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этди15 сентябр 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди