Xiaomi уй шароитида кафе даражасидаги қаҳва тайёрлайдиган янги қурилмани тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Смарт Семи-Аутоматик Италиан Коффее Макер Pro номли янги ярим автоматик кофемашинасини тақдим этди, у уй шароитида кафе даражасидаги қаҳва тайёрлаш имконини беради.
- Қурилма икки алоҳида насос ва иситиш блоклари билан жиҳозланган бўлиб, бу эспрессо тайёрлаш ва сутни кўпиртиришни бир вақтда амалга оширишга имкон беради, натижада кутиш вақти қисқаради ва кетма-кет ўн стакандан ортиқ қаҳва тайёрлаш мумкин.
Xiaomi компанияси уй шароитида профессионал даражадаги қаҳва тайёрлашга мўлжалланган Mijia Смарт Семи-Аутоматик Италиан Коффее Макер Pro ярим автоматик кофемашинасини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма мустақил ишлаш тизимлари, ҳароратни аниқ назорат қилиш механизми ҳамда турли хил сут турлари билан автоматик ишлаш имкониятлари билан жиҳозланган бўлиб, унинг нархи 520 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги кофемашина икки алоҳида насос ва иситиш блоклари билан таъминланган. Ушбу конструкция туфайли эспрессо тайёрлаш ва сутни кўпиртириш жараёнлари бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши мумкин. Бу эса кутиш вақтини сезиларли даражада қисқартириб, кетма-кет ўн стакандан ортиқ қаҳва тайёрлаш имкониятини беради.
Иссиқ ва совуқ сув учун махсус алоҳида контурлар кўзда тутилган бўлиб, улар бир-бири билан аралашмайди. Иссиқ контур тез қизиб, тўйинган эспрессо тайёрлашга мўлжалланган бўлса, паст ҳароратли импульсимли экстракция паст босим остида совуқ қаҳвани тезда тайёрлаш имконини беради. Қурилма асосий қисмларини назорат қилувчи бешта датчик ва махсус алгоритм ҳарорат аниқлигини таъминлайди.
Сутли ичимликларни автоматик тайёрлашXiaomi муҳандислари сутли ичимликларга алоҳида эътибор қаратишган. Mijia Коффее Макер Pro одатий сут ҳамда ўсимлик турларини ўз ичига олган беш хил сутни автоматик равишда кўпиртира олади. Фойдаланувчига фақат керакли вариантни танлаб, стаканни қўйиш кифоя қилади — машина буғ найчаси билан қўлда ишлашни талаб қилмасдан зич ва бир ҳил кўпик ҳосил қилади.
Тайёрлаш жараёнида тизим босимни реал вақт режимида назорат қилиб, ҳар қандай оғишларни қайд этиб боради. Экстракция якунлангач, кофемашина босим графигини тузади ва муайян қаҳва навига мос келадиган созламаларни ўзгартириш бўйича тавсиялар беради.
Мослашувчан созламалар ва илова имкониятлариБироқ қурилмадан фойдаланишни тўлиқ автоматлаштириш шарт эмас. Фойдаланувчи доналарни майдалаш даражасидан тортиб экстракция ҳарорати ва сутни кўпиртиришгача бўлган тўққизта параметрларни мустақил равишда созлаши мумкин. Ўз навбатида, шахсий созламаларни махсус рецептлар сифатида сақлаб қолиш имконияти ҳам мавжуд.
Параметрлар билан тажриба ўтказишни истамайдиганлар учун эса иловада турли қаҳва навлари ва қовуриш даражалари учун юзлаб булутли рецептлар мавжуд. Танланган созламаларни биргина тугмани босиш орқали кофемашинага юбориш мумкин. Тайёр вариантлар қаторида кокос сутли латте ёки апельсин қўшилган американо каби ичимликлар ҳам ўрин олган.
Изоҳлар 0
…