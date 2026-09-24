Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди

·2·Спорт
Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди

Дания терма жамоаси бош мураббийи Бриан Риемер UEFA Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши ўтказиладиган ўйин олдидан 2017 йилда Эрлинг Холанд билан боғлиқ машҳур воқеага ойдинлик киритди. У ўшанда ҳужумчининг "Копенгаген" клубидаги синов жараёнида иштирок этгани ва уни рад этгани ҳақидаги гап-сўзларни кулги билан рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Уллеваал стадионида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Бриан Риемер ёш Эрлингнинг Даниядаги бир ҳафталик сафари вақтидаги ўзининг роли ҳақида гапириб ўтди. Маълум қилинишича, ўша даврда Норвегия терма жамоаси ҳозирги устози Стале Солбаккен "Копенгаген" бош мураббийи лавозимида ишлаган, Бриан Риемер эса клубнинг 19 ёшгача бўлган футболчилар жамоасини бошқарган.

Тарихий синов ва ўтмиш хотиралари

Стале Солбаккен аввалроқ ўзининг матбуот анжуманида собиқ ёрдамчиси Риемер иқтидорли ҳужумчини жамоада олиб қолмасликда ҳеч қандай масъулиятга эга эмаслигини тасдиқлаган эди. Бриан Риемер бу воқеани футбол оламидаги қизиқарли ҳикоялардан бири деб атаб, йиллар олдин Холанд ва унинг отаси Алф-Инге Холандни қабул қилганини эслади.

Даниялик мутахассис бугунги кунда Эрлинг Холанднинг жаҳон даражасидаги тўпурарга айланганини кузатишдан мамнун эканини яширмади. У "Копенгаген" клубини келажакдаги миллионлаб даромадлардан маҳрум қилгани ҳақидаги иддаоларни қатъиян рад этди.

Олдинда муҳим ўйин кутмоқда

Риемернинг сўзларига кўра, бу шунчаки яхши байрамона ҳикоя холос ва ўша пайтда футболчининг тақдири унинг қўлида бўлмаган. "Мен хотиржамлик билан айтишим мумкинки, 'Копенгагенни 200 миллионлик трансфердан маҳрум қилган одам мен эмасман", — дея кулиб қўшимча қилди мураббий.

Шунингдек, Дания терма жамоаси устози Осло шаҳридаги А лигасининг очилиш ўйини олдидан жамоаси Холанд бошчилигидаги рақибга қарши аутсайдер сифатида майдонга тушишини рад этди. У даниялик футболчилар юқори техник салоҳиятга эгалигини ва сафардан уч очко билан қайтишга қатъий ишонишларини таъкидлади.

Эрлинг ХоландБриан РиемерДанияНорвегияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Мартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиМартин Эдегор Данияга қарши баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида гапирдиКеча 21:14Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олди17 август 06:03Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқдаЭрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқда21 июл 23:57Эрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирдиЭрлинг Холанд жамоадошлари учун Техасда 10 минг долларлик зиёфат уюштирди15 июл 02:33Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”14 июл 02:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?