Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди
Дания терма жамоаси бош мураббийи Бриан Риемер UEFA Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши ўтказиладиган ўйин олдидан 2017 йилда Эрлинг Холанд билан боғлиқ машҳур воқеага ойдинлик киритди. У ўшанда ҳужумчининг "Копенгаген" клубидаги синов жараёнида иштирок этгани ва уни рад этгани ҳақидаги гап-сўзларни кулги билан рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Уллеваал стадионида бўлиб ўтган матбуот анжуманида Бриан Риемер ёш Эрлингнинг Даниядаги бир ҳафталик сафари вақтидаги ўзининг роли ҳақида гапириб ўтди. Маълум қилинишича, ўша даврда Норвегия терма жамоаси ҳозирги устози Стале Солбаккен "Копенгаген" бош мураббийи лавозимида ишлаган, Бриан Риемер эса клубнинг 19 ёшгача бўлган футболчилар жамоасини бошқарган.
Тарихий синов ва ўтмиш хотиралариСтале Солбаккен аввалроқ ўзининг матбуот анжуманида собиқ ёрдамчиси Риемер иқтидорли ҳужумчини жамоада олиб қолмасликда ҳеч қандай масъулиятга эга эмаслигини тасдиқлаган эди. Бриан Риемер бу воқеани футбол оламидаги қизиқарли ҳикоялардан бири деб атаб, йиллар олдин Холанд ва унинг отаси Алф-Инге Холандни қабул қилганини эслади.
Даниялик мутахассис бугунги кунда Эрлинг Холанднинг жаҳон даражасидаги тўпурарга айланганини кузатишдан мамнун эканини яширмади. У "Копенгаген" клубини келажакдаги миллионлаб даромадлардан маҳрум қилгани ҳақидаги иддаоларни қатъиян рад этди.
Олдинда муҳим ўйин кутмоқдаРиемернинг сўзларига кўра, бу шунчаки яхши байрамона ҳикоя холос ва ўша пайтда футболчининг тақдири унинг қўлида бўлмаган. "Мен хотиржамлик билан айтишим мумкинки, 'Копенгагенни 200 миллионлик трансфердан маҳрум қилган одам мен эмасман", — дея кулиб қўшимча қилди мураббий.
Шунингдек, Дания терма жамоаси устози Осло шаҳридаги А лигасининг очилиш ўйини олдидан жамоаси Холанд бошчилигидаги рақибга қарши аутсайдер сифатида майдонга тушишини рад этди. У даниялик футболчилар юқори техник салоҳиятга эгалигини ва сафардан уч очко билан қайтишга қатъий ишонишларини таъкидлади.
Изоҳлар 0
…