Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УзАуто Моторс Дамас автомобилларини харид қилиш учун янги муддатли тўлов шартларини жорий қилди, бунда харидор автомобил нархининг 50 фоизини тўлаб, қолган 50 фоизини 24 ой давомида банк кредити ва фоизсиз тўлаши мумкин.
- Ушбу таклиф 21 сентябрда эълон қилинган бўлиб, ойлик тўловлар 1,94 миллион сўмдан бошланади.
- Янги шартлар банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида амалга оширилади ва автомобиллар сони чекланган.
UzAuto Motors Дамас харидорлари учун янги муддатли тўлов шартларини эълон қилди. Автомобиль нархининг 50 фоизини олдиндан тўлаган харидор қолган маблағни 24 ой давомида банк кредити ва фоизларсиз бўлиб-бўлиб тўлаши мумкин. Ойлик тўловлар 1,94 миллион сўмдан бошланади.
Янги таклиф 21 сентябрь куни UzAuto Motors’нинг расмий сайтида эълон қилинди. Компаниянинг маълум қилишича, дастур банк кредити ёки банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида амалга оширилади.
Бу эса Дамас харид қилишни режалаштирганлар учун бир йўла бутун маблағни тўлаш ўрнига, нархнинг ярмини аввалдан тўлаб, қолган қисмини икки йилга тақсимлаш имконини беради.
Дамас учун янги тўлов шартлари қандай?
UzAuto Motors эълон қилган шартларга кўра, харидор автомобиль қийматининг 50 фоизини бошланғич тўлов сифатида амалга оширади.
Қолган 50 фоиз эса 24 ой давомида ойма-ой тўланади.
Асосий шартлар қуйидагича:
бошланғич тўлов — 50 фоиз;
қолган маблағни тўлаш муддати — 24 ой;
банк кредити — талаб этилмайди;
банк фоизи — йўқ;
тўлов — тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида.
Компания бу таклиф маълум муддат давомида амал қилиши ва автомобиллар сони чекланганини ҳам маълум қилган.
Қайси Дамас учун ойига қанча тўланади?
Ҳозирги таклифда Дамаснинг учта комплектацияси бўйича ойлик тўлов миқдори кўрсатилган.
Комплектация
Ойлик тўлов
24 ойда қолган тўлов
Damas Van
1 940 750 сўмдан
46 578 000 сўм
Damas Combi
2 009 354 сўмдан
48 224 496 сўм
Damas Delux
2 029 417 сўмдан
48 706 008 сўм
Расмий маълумотда Damas Van учун ойлик тўлов 1 940 750 сўмдан, Combi учун 2 009 354 сўмдан, Delux учун эса 2 029 417 сўмдан бошланиши кўрсатилган.
Damas Combi учун ҳисоб-китоб қандай?
Компания келтирган мисолда Damas Combi учун автомобиль нархининг 50 фоизи сифатида 48 224 500 сўм тўланади.
Шундан кейин қолган сумма 24 ойга бўлинади ва ҳар ой 2 009 354 сўмдан тўлаб борилади.
Яъни харидордан бутун автомобиль қийматини бир вақтда тўлаш талаб қилинмайди. Асосий талаб — биринчи босқичда нархнинг ярмини тўлаш.
Бу банк кредити эмас
Янги таклифнинг муҳим жиҳати шундаки, UzAuto Motors уни банк кредити сифатида эмас, тўғридан-тўғри муддатли тўлов сифатида тақдим этмоқда.
Компаниянинг расмий эълонида автомобиль банк кредити ва банк иштирокисиз харид қилиниши, қолган маблағ эса 24 ой давомида бўлиб тўланиши айтилган.
Шу жиҳатдан, харидор учун асосий фарқ — молиялаштириш банк орқали кредит шаклида эмас, автомобиль учун белгиланган муддатли тўлов механизми орқали амалга оширилишидадир.
Автомобиллар сони чекланган
Таклифнинг яна бир муҳим жиҳати — автомобиллар сони чекланган.
UzAuto Motors акция маълум муддат амал қилишини ҳам билдирган. Шу сабабли аниқ мавжуд комплектациялар, нархлар ва муддатли тўлов шартларини расмий дилерлик марказларидан текшириш керак.
Компаниянинг расмий эълонида мурожаат учун 78 141 77 77 телефон рақами ҳам кўрсатилган.
Дамас учун аввал ҳам имтиёзли таклифлар берилган
UzAuto Motors сўнгги ойларда Chevrolet автомобилларини турли имтиёзли шартларда харид қилиш имкониятларини тақдим этиб келмоқда.
Компаниянинг махсус таклифлар саҳифасида аввалроқ Damas, Labo, Captiva, Onix ва Tracker каби моделлар учун ҳам фоизсиз муддатли тўлов дастурлари эълон қилинган.
Бироқ ҳозирги янги таклифнинг асосий жиҳати — Дамас учун 50 фоиз бошланғич тўлов ва қолган 50 фоизни 24 ой давомида тўлаш имкониятининг тўғридан-тўғри компания орқали таклиф этилаётганидир.
Дамас олмоқчи бўлганлар учун муҳим рақамлар
Ҳозирги таклифни қисқача ифодалаганда:
50 фоиз — ҳозир тўланади.
50 фоиз — кейинги 24 ойга бўлинади.
1,94 миллион сўм — ойлик тўловнинг энг паст кўрсаткичи.
Банк кредити ва банк фоизи — талаб этилмайди.
Автомобиллар сони — чекланган.
Шунинг учун Дамас харид қилишни режалаштирганлар учун асосий эътиборни фақат ойлик тўловга эмас, балки бошланғич 50 фоизлик тўлов, танланган комплектациянинг амалдаги нархи ва дилердаги мавжуд автомобиллар сонига қаратиш муҳим.
Янги таклифда Дамаснинг Van, Combi ва Delux версиялари бўйича ойлик тўловлар 1,94–2,03 миллион сўм оралиғида белгиланган.
Изоҳлар 0
…