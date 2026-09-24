Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкин

·1·Авто
Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УзАуто Моторс Дамас автомобилларини харид қилиш учун янги муддатли тўлов шартларини жорий қилди, бунда харидор автомобил нархининг 50 фоизини тўлаб, қолган 50 фоизини 24 ой давомида банк кредити ва фоизсиз тўлаши мумкин.
  • Ушбу таклиф 21 сентябрда эълон қилинган бўлиб, ойлик тўловлар 1,94 миллион сўмдан бошланади.
  • Янги шартлар банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида амалга оширилади ва автомобиллар сони чекланган.

UzAuto Motors Дамас харидорлари учун янги муддатли тўлов шартларини эълон қилди. Автомобиль нархининг 50 фоизини олдиндан тўлаган харидор қолган маблағни 24 ой давомида банк кредити ва фоизларсиз бўлиб-бўлиб тўлаши мумкин. Ойлик тўловлар 1,94 миллион сўмдан бошланади.

Янги таклиф 21 сентябрь куни UzAuto Motors’нинг расмий сайтида эълон қилинди. Компаниянинг маълум қилишича, дастур банк кредити ёки банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида амалга оширилади.

Бу эса Дамас харид қилишни режалаштирганлар учун бир йўла бутун маблағни тўлаш ўрнига, нархнинг ярмини аввалдан тўлаб, қолган қисмини икки йилга тақсимлаш имконини беради.

Дамас учун янги тўлов шартлари қандай?

UzAuto Motors эълон қилган шартларга кўра, харидор автомобиль қийматининг 50 фоизини бошланғич тўлов сифатида амалга оширади.

Қолган 50 фоиз эса 24 ой давомида ойма-ой тўланади.

Асосий шартлар қуйидагича:

  • бошланғич тўлов — 50 фоиз;

  • қолган маблағни тўлаш муддати — 24 ой;

  • банк кредити — талаб этилмайди;

  • банк фоизи — йўқ;

  • тўлов — тўғридан-тўғри муддатли тўлов асосида.

Компания бу таклиф маълум муддат давомида амал қилиши ва автомобиллар сони чекланганини ҳам маълум қилган.

Қайси Дамас учун ойига қанча тўланади?

Ҳозирги таклифда Дамаснинг учта комплектацияси бўйича ойлик тўлов миқдори кўрсатилган.

Комплектация

Ойлик тўлов

24 ойда қолган тўлов

Damas Van

1 940 750 сўмдан

46 578 000 сўм

Damas Combi

2 009 354 сўмдан

48 224 496 сўм

Damas Delux

2 029 417 сўмдан

48 706 008 сўм

Расмий маълумотда Damas Van учун ойлик тўлов 1 940 750 сўмдан, Combi учун 2 009 354 сўмдан, Delux учун эса 2 029 417 сўмдан бошланиши кўрсатилган.

Damas Combi учун ҳисоб-китоб қандай?

Компания келтирган мисолда Damas Combi учун автомобиль нархининг 50 фоизи сифатида 48 224 500 сўм тўланади.

Шундан кейин қолган сумма 24 ойга бўлинади ва ҳар ой 2 009 354 сўмдан тўлаб борилади.

Яъни харидордан бутун автомобиль қийматини бир вақтда тўлаш талаб қилинмайди. Асосий талаб — биринчи босқичда нархнинг ярмини тўлаш.

Бу банк кредити эмас

Янги таклифнинг муҳим жиҳати шундаки, UzAuto Motors уни банк кредити сифатида эмас, тўғридан-тўғри муддатли тўлов сифатида тақдим этмоқда.

Компаниянинг расмий эълонида автомобиль банк кредити ва банк иштирокисиз харид қилиниши, қолган маблағ эса 24 ой давомида бўлиб тўланиши айтилган.

Шу жиҳатдан, харидор учун асосий фарқ — молиялаштириш банк орқали кредит шаклида эмас, автомобиль учун белгиланган муддатли тўлов механизми орқали амалга оширилишидадир.

Автомобиллар сони чекланган

Таклифнинг яна бир муҳим жиҳати — автомобиллар сони чекланган.

UzAuto Motors акция маълум муддат амал қилишини ҳам билдирган. Шу сабабли аниқ мавжуд комплектациялар, нархлар ва муддатли тўлов шартларини расмий дилерлик марказларидан текшириш керак.

Компаниянинг расмий эълонида мурожаат учун 78 141 77 77 телефон рақами ҳам кўрсатилган.

Дамас учун аввал ҳам имтиёзли таклифлар берилган

UzAuto Motors сўнгги ойларда Chevrolet автомобилларини турли имтиёзли шартларда харид қилиш имкониятларини тақдим этиб келмоқда.

Компаниянинг махсус таклифлар саҳифасида аввалроқ Damas, Labo, Captiva, Onix ва Tracker каби моделлар учун ҳам фоизсиз муддатли тўлов дастурлари эълон қилинган.

Бироқ ҳозирги янги таклифнинг асосий жиҳати — Дамас учун 50 фоиз бошланғич тўлов ва қолган 50 фоизни 24 ой давомида тўлаш имкониятининг тўғридан-тўғри компания орқали таклиф этилаётганидир.

Дамас олмоқчи бўлганлар учун муҳим рақамлар

Ҳозирги таклифни қисқача ифодалаганда:

  • 50 фоиз — ҳозир тўланади.

  • 50 фоиз — кейинги 24 ойга бўлинади.

  • 1,94 миллион сўм — ойлик тўловнинг энг паст кўрсаткичи.

  • Банк кредити ва банк фоизи — талаб этилмайди.

  • Автомобиллар сони — чекланган.

Шунинг учун Дамас харид қилишни режалаштирганлар учун асосий эътиборни фақат ойлик тўловга эмас, балки бошланғич 50 фоизлик тўлов, танланган комплектациянинг амалдаги нархи ва дилердаги мавжуд автомобиллар сонига қаратиш муҳим.

Янги таклифда Дамаснинг Van, Combi ва Delux версиялари бўйича ойлик тўловлар 1,94–2,03 миллион сўм оралиғида белгиланган.

UzAuto MotorsДамас24 ой муддатли тўловбанк кредити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилдиТақиқланган моддалар аралашган маҳсулотлар олиб кирилиши фош этилди21 август 08:46Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олинди19 август 12:26Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиФарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солди1 август 00:59Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқланди26 июл 06:07Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотди22 июл 11:51Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)Машинасига уй кондиционери ўрнатган ҳайдовчи интернетни ҳайратда қолдирди (видео)13 июл 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди