Техасдаги барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатилади

·2·Дунё
Техасдаги барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатилади

АҚШнинг Техас штатида федерал судья жазирама иссиқ шароитида сақланаётган маҳбуслар учун барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатишни буюрди. Қарорга кўра, ишлар 2029 йил 31 декабргача якунланиши керак. Бу ҳақда The Texas Tribune маълум қилди.

АҚШ округ судьяси Роберт Питман 22 сентябрь куни эълон қилган 150 саҳифалик қарорда кондиционерсиз қамоқхоналардаги шароитлар Конституциянинг Саккизинчи тузатишига зид эканини қайд этган. У Техас Жиноий ишлар бўйича департаментига (TDCJ) барча муассасаларга кондиционер ўрнатиш бўйича режани зудлик билан ишлаб чиқишни топширган.

1 сентябрь ҳолатига кўра, TDCJ тасарруфидаги 104 та муассасанинг учдан биридан сал кўпроғи тўлиқ кондиционерланган. 53 676 та совутиладиган ўрин мавжуд бўлиб, қарийб 90 минг маҳбус кондиционерсиз шароитда қолган.

Судья қарорда 2023–2025 йилларда камида тўққиз нафар маҳбуснинг ҳаддан ташқари иссиқ сабаб вафот этганини кўрсатувчи ишончли далиллар борлигини қайд этган. Питман бу рақам кам баҳоланган бўлиши мумкинлигини ҳам билдирган.

TDCJ эса қарорга рози эмаслигини ва апелляция беришини маълум қилди. Департамент ҳозирда совутиладиган хоналар, сув, совуқ душ, вентилятор ва махсус совитувчи сочиқлардан фойдаланилаётганини билдирди. Шунингдек, совутиладиган ўринлар сонини 2026 йил охиригача 60 мингтага, 2028 йилга келиб эса 90 мингтага етказиш режалаштирилган.

Роберт ПитманTDCJThe Texas TribuneКонституциянинг Саккизинчи тузатиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди8 сентябр 14:36Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)Оёқ ўптираётган диний пешво: Ҳиндистондаги видео тармоқларни ларзага келтирди (видео)1 сентябр 07:46Францияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашдиФранцияда чегирмадаги кондиционерлар учун харидорлар муштлашди3 июл 15:41Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)26 июн 18:26«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди12 сентябр 10:14Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди10 сентябр 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота