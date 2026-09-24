Техасдаги барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатилади
АҚШнинг Техас штатида федерал судья жазирама иссиқ шароитида сақланаётган маҳбуслар учун барча қамоқхоналарга кондиционер ўрнатишни буюрди. Қарорга кўра, ишлар 2029 йил 31 декабргача якунланиши керак. Бу ҳақда The Texas Tribune маълум қилди.
АҚШ округ судьяси Роберт Питман 22 сентябрь куни эълон қилган 150 саҳифалик қарорда кондиционерсиз қамоқхоналардаги шароитлар Конституциянинг Саккизинчи тузатишига зид эканини қайд этган. У Техас Жиноий ишлар бўйича департаментига (TDCJ) барча муассасаларга кондиционер ўрнатиш бўйича режани зудлик билан ишлаб чиқишни топширган.
1 сентябрь ҳолатига кўра, TDCJ тасарруфидаги 104 та муассасанинг учдан биридан сал кўпроғи тўлиқ кондиционерланган. 53 676 та совутиладиган ўрин мавжуд бўлиб, қарийб 90 минг маҳбус кондиционерсиз шароитда қолган.
Судья қарорда 2023–2025 йилларда камида тўққиз нафар маҳбуснинг ҳаддан ташқари иссиқ сабаб вафот этганини кўрсатувчи ишончли далиллар борлигини қайд этган. Питман бу рақам кам баҳоланган бўлиши мумкинлигини ҳам билдирган.
TDCJ эса қарорга рози эмаслигини ва апелляция беришини маълум қилди. Департамент ҳозирда совутиладиган хоналар, сув, совуқ душ, вентилятор ва махсус совитувчи сочиқлардан фойдаланилаётганини билдирди. Шунингдек, совутиладиган ўринлар сонини 2026 йил охиригача 60 мингтага, 2028 йилга келиб эса 90 мингтага етказиш режалаштирилган.
Изоҳлар 0
…