412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди
АҚШнинг Огайо штатида яшовчи Женни лақабли от ўзининг ниҳоятда узун думи билан жаҳон эътиборини қозонди. Унинг думи 412,62 сантиметрга етиб, Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Бу кўрсаткич деярли Volkswagen Beetle автомобилининг узунлигига тенг.
Янги рекорд 2026 йил 25 июль куни расман қайд этилган. Женни америкалик Маккензи Лоу ва Рейчел Эстесга тегишли бўлиб, ҳозирда Спринг-Велли шаҳридаги от спорти мактабида сақланади.
Женнининг рекорд даражасидаги думи етти йил давомида мунтазам равишда парвариш қилинган. Қизиғи, унинг ҳозирги натижаси 2007 йилда JJS Summer Breeze номли байтал ўрнатган рекорддан қарийб 32 сантиметрга узун. Ўша пайтда JJS Summer Breeze’нинг думи 381 сантиметр бўлган эди. Энди эса Женни бу кўрсаткични сезиларли равишда янгилаб, узун думли отлар орасида янги рекорд эгасига айланди.
Женнининг эгаси Маккензи Лоунинг сўзларига кўра, от унинг фермасига келгунига қадар думи билан боғлиқ қизиқ ҳолат ҳам юз берган. Женни бир марта ўз думини бутунлай юлиб ташлаган. От сотиб олинган вақтда унинг думи аллақачон ерга тегиб турарди, бироқ ҳозирги каби узунликка ҳали етмаган эди. Женни Америка миниладиган от зотига мансуб. Бу зот вакиллари узун ва қалин думлари билан ажралиб туради. Отнинг эгалари унинг думини кесмасликка қарор қилишган ва вақт ўтиши билан дум тобора узайиб борган.
Натижада Женнининг ғайриоддий ташқи кўриниши эгаларини янада жиддий мақсад сари ундаган. Улар отнинг узун думи билан жаҳон рекордини ўрнатишга ҳаракат қилиб кўришга қарор қилишган ва бу уриниш муваффақиятли якунланган. Бироқ бундай узун думни сақлаб қолиш осон эмас. Уни парвариш қилиш бир неча соат вақт талаб қилади. Женнининг думи тахминан ойига бир марта ювилиб, қуритилади. Кейин эса турли шикастланишлардан асраш мақсадида махсус тарзда ўриб қўйилади.
Думни тўлиқ парвариш қилиш жараёни, яъни ювиш, кондиционерлаш, чигалларни ёзиш ва қайтадан ўриб чиқиш ўртача тўрт-беш соат давом этади. Бундай узоқ жараёнда Женни баъзан сабрсизлана бошлайди. Аммо эгалари унга ширинликлар бериб, парвариш тугагунига қадар хотиржам туришига ёрдам беришади.
Қолаверса, Женнининг ўзи ёки бошқа отлар тасодифан унинг узун думини босиб олмаслиги учун дум ўриб қўйилади ва махсус ғилофга жойлаштирилади. Шу тариқа оддий парваришдан бошланган жараён Женнини ноодатий рекорд соҳиби ва «отлар орасидаги Рапунзел»га айлантирди.
Аввалроқ, 16 сентябрь куни Гиннеснинг рекордлар китоби дунёдаги энг баланд ва энг кичик отларни ҳам маълум қилган эди.
Изоҳлар 0
…