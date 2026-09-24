412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди

·10·Дунё
412 сантиметрлик дум: Отлар орасидаги Рапунзел аниқланди

АҚШнинг Огайо штатида яшовчи Женни лақабли от ўзининг ниҳоятда узун думи билан жаҳон эътиборини қозонди. Унинг думи 412,62 сантиметрга етиб, Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди. Бу кўрсаткич деярли Volkswagen Beetle автомобилининг узунлигига тенг.

Янги рекорд 2026 йил 25 июль куни расман қайд этилган. Женни америкалик Маккензи Лоу ва Рейчел Эстесга тегишли бўлиб, ҳозирда Спринг-Велли шаҳридаги от спорти мактабида сақланади.

Женнининг рекорд даражасидаги думи етти йил давомида мунтазам равишда парвариш қилинган. Қизиғи, унинг ҳозирги натижаси 2007 йилда JJS Summer Breeze номли байтал ўрнатган рекорддан қарийб 32 сантиметрга узун. Ўша пайтда JJS Summer Breeze’нинг думи 381 сантиметр бўлган эди. Энди эса Женни бу кўрсаткични сезиларли равишда янгилаб, узун думли отлар орасида янги рекорд эгасига айланди.

Женнининг эгаси Маккензи Лоунинг сўзларига кўра, от унинг фермасига келгунига қадар думи билан боғлиқ қизиқ ҳолат ҳам юз берган. Женни бир марта ўз думини бутунлай юлиб ташлаган. От сотиб олинган вақтда унинг думи аллақачон ерга тегиб турарди, бироқ ҳозирги каби узунликка ҳали етмаган эди. Женни Америка миниладиган от зотига мансуб. Бу зот вакиллари узун ва қалин думлари билан ажралиб туради. Отнинг эгалари унинг думини кесмасликка қарор қилишган ва вақт ўтиши билан дум тобора узайиб борган.

Ayol maydonda dumi juda uzun bo'lgan qora otning yonida turibdi.

Натижада Женнининг ғайриоддий ташқи кўриниши эгаларини янада жиддий мақсад сари ундаган. Улар отнинг узун думи билан жаҳон рекордини ўрнатишга ҳаракат қилиб кўришга қарор қилишган ва бу уриниш муваффақиятли якунланган. Бироқ бундай узун думни сақлаб қолиш осон эмас. Уни парвариш қилиш бир неча соат вақт талаб қилади. Женнининг думи тахминан ойига бир марта ювилиб, қуритилади. Кейин эса турли шикастланишлардан асраш мақсадида махсус тарзда ўриб қўйилади.

Думни тўлиқ парвариш қилиш жараёни, яъни ювиш, кондиционерлаш, чигалларни ёзиш ва қайтадан ўриб чиқиш ўртача тўрт-беш соат давом этади. Бундай узоқ жараёнда Женни баъзан сабрсизлана бошлайди. Аммо эгалари унга ширинликлар бериб, парвариш тугагунига қадар хотиржам туришига ёрдам беришади.

Қолаверса, Женнининг ўзи ёки бошқа отлар тасодифан унинг узун думини босиб олмаслиги учун дум ўриб қўйилади ва махсус ғилофга жойлаштирилади. Шу тариқа оддий парваришдан бошланган жараён Женнини ноодатий рекорд соҳиби ва «отлар орасидаги Рапунзел»га айлантирди.

Аввалроқ, 16 сентябрь куни Гиннеснинг рекордлар китоби дунёдаги энг баланд ва энг кичик отларни ҳам маълум қилган эди.

ЖенниГиннес рекордиМаккензи ЛоуСпринг-Велли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилдиЭрон зарбаларидан сўнг АҚШ базалари ҳалокат ёқасида: Ҳарбийлар Оқ уй яширган сирни фош қилди16 сентябр 22:542,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида8 август 16:50Қозоғистонда юздан ортиқ отлар нобуд бўлдиҚозоғистонда юздан ортиқ отлар нобуд бўлди20 апрел 13:05Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қурт10 июл 09:21Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Қозоғистонда машғулот фожиа билан якунланди: 19 ҳарбий денгизга оқиб кетди (видео)Бугун 18:20Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Эрон президенти Масъуд Пезешкиёндан халқаро иккиюзламачиликка кескин зарба (видео)Бугун 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота