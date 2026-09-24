Умид Искандаров 46 ёшни қарши олди
Театр ва кино соҳасидаги турли хил образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган таниқли актёр ва режиссёр Умид Искандаров бугун 46 ёшни қарши олди.
Санъаткор 1980 йил 24 сентябрда Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У 2005 йилдан буён профессионал санъат соҳасида фаолият юритиб келмоқда.
Умид Искандаров йиллар давомида театр саҳнаси ва кино лойиҳаларида турли қаҳрамонларни гавдалантириб, ўзининг ижодий услубини шакллантирди. Бугунги кунда эса у нафақат актёр сифатида, балки режиссёр ва замонавий медиа лойиҳалар раҳбари сифатида ҳам фаол иш олиб бормоқда.
46 ёшни қарши олаётган санъаткорни мухлислари ва ҳамкасблари ҳам самимий қутловлар билан ёдга олмоқда.
Таҳририятимиз Умид Искандаровни таваллуд айёми билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлик, янги ижодий лойиҳалар ва катта муваффақиятлар тилайди. Янги образлар ва режиссёрлик ишлари билан томошабинларни янада қувонтиришини тилаб қоламиз.
Изоҳлар 0
…