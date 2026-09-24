Умид Искандаров 46 ёшни қарши олди

·4·Маданият
Умид Искандаров 46 ёшни қарши олди

Театр ва кино соҳасидаги турли хил образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган таниқли актёр ва режиссёр Умид Искандаров бугун 46 ёшни қарши олди.

Санъаткор 1980 йил 24 сентябрда Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У 2005 йилдан буён профессионал санъат соҳасида фаолият юритиб келмоқда.

Умид Искандаров йиллар давомида театр саҳнаси ва кино лойиҳаларида турли қаҳрамонларни гавдалантириб, ўзининг ижодий услубини шакллантирди. Бугунги кунда эса у нафақат актёр сифатида, балки режиссёр ва замонавий медиа лойиҳалар раҳбари сифатида ҳам фаол иш олиб бормоқда.

46 ёшни қарши олаётган санъаткорни мухлислари ва ҳамкасблари ҳам самимий қутловлар билан ёдга олмоқда.

Таҳририятимиз Умид Искандаровни таваллуд айёми билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлик, янги ижодий лойиҳалар ва катта муваффақиятлар тилайди. Янги образлар ва режиссёрлик ишлари билан томошабинларни янада қувонтиришини тилаб қоламиз.

Умид ИскандаровТошкентТеатр ва киноСанъаткор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилдиУмид Искандаров яна бир бор ота бўлганини маълум қилди4 июл 10:31«Сумерки» юлдузи Тейлор Лотнер илк бор ота бўлди«Сумерки» юлдузи Тейлор Лотнер илк бор ота бўлдиБугун 16:14Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)Маданият вазири Озодбек Назарбековни йиғлатган видео мурожаат (видео)Бугун 14:39Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)Актриса Ҳувайдонинг "келин излаш" ҳақидаги ҳажвияси тармоқларни ларзага солди (видео)Бугун 11:58Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Дунёнинг энг чиройли эркаги ким ва у нега қамоққа тушган?Кеча 21:24Улуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшганУлуғбек Қодиров рол учун 26 килограмм вазн қўшганКеча 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди