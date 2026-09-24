Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етди
Ўзбекистонда олий таълим олаётган катта ёшли талабалар сони сезиларли даражада ошган. 2025/2026 ўқув йилида 40 ёш ва ундан катта талабалар сони 53 483 нафарга етган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич 2010/2011 ўқув йилига нисбатан 52 867 нафарга кўп. Ўша даврда 40 ёшдан катта талабалар сони атиги 616 нафарни ташкил этган.
Сўнгги йилларда бу кўрсаткич айниқса тез суръатларда ўсган. Хусусан, 2022/2023 ўқув йилида 20 247 нафарни ташкил этган бўлса, 2023/2024 йилда 36 113 нафарга, 2024/2025 йилда 44 022 нафарга етган. 2025/2026 ўқув йилида эса 53 483 нафарни қайд этган.
Йиллар кесимида 40 ёшдан катта талабалар сони:
2010/2011 — 616 нафар;
2015/2016 — 170 нафар;
2016/2017 — 174 нафар;
2017/2018 — 2 142 нафар;
2018/2019 — 7 004 нафар;
2019/2020 — 9 751 нафар;
2020/2021 — 10 110 нафар;
2021/2022 — 10 531 нафар;
2022/2023 — 20 247 нафар;
2023/2024 — 36 113 нафар;
2024/2025 — 44 022 нафар;
2025/2026 — 53 483 нафар.
Изоҳлар 0
…