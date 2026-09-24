Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етди

·19·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 40 ёшдан катта талабалар сони рекорд даражага етди

Ўзбекистонда олий таълим олаётган катта ёшли талабалар сони сезиларли даражада ошган. 2025/2026 ўқув йилида 40 ёш ва ундан катта талабалар сони 53 483 нафарга етган.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич 2010/2011 ўқув йилига нисбатан 52 867 нафарга кўп. Ўша даврда 40 ёшдан катта талабалар сони атиги 616 нафарни ташкил этган.

Сўнгги йилларда бу кўрсаткич айниқса тез суръатларда ўсган. Хусусан, 2022/2023 ўқув йилида 20 247 нафарни ташкил этган бўлса, 2023/2024 йилда 36 113 нафарга, 2024/2025 йилда 44 022 нафарга етган. 2025/2026 ўқув йилида эса 53 483 нафарни қайд этган.

Йиллар кесимида 40 ёшдан катта талабалар сони:

  • 2010/2011 — 616 нафар;

  • 2015/2016 — 170 нафар;

  • 2016/2017 — 174 нафар;

  • 2017/2018 — 2 142 нафар;

  • 2018/2019 — 7 004 нафар;

  • 2019/2020 — 9 751 нафар;

  • 2020/2021 — 10 110 нафар;

  • 2021/2022 — 10 531 нафар;

  • 2022/2023 — 20 247 нафар;

  • 2023/2024 — 36 113 нафар;

  • 2024/2025 — 44 022 нафар;

  • 2025/2026 — 53 483 нафар.

Oliy ta'limdagi 40 yoshdan katta talabalar sonining yillar bo'yicha statistik jadvali.
Миллий статистика қўмитасиўлий таълимда катта ёшли талабалар2025/2026 ўқув йилиЎзбекистонда олий таълим олаётган катта ёшли талабалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?17 сентябр 17:08Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!Ўзбекистон ва Жанубий Корея стратегик шериклиги рақамларда — Алоқалар янги босқичда!17 сентябр 17:05Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда?15 сентябр 16:32Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайн14 сентябр 11:3750 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистика50 ёшдан ошган аёллар ҳам она бўлди: Ўзбекистонда янги статистика13 сентябр 12:58Ўзбекистонда 70 ёшдан кейин ота бўлганлар сони маълум қилиндиЎзбекистонда 70 ёшдан кейин ота бўлганлар сони маълум қилинди21 август 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари