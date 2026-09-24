Ўзбекистон осмонидаги сирли нур Хитой ракетаси билан боғлиқми?
23 сентябрь куни кечқурун Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида осмонда ғайриоддий ва ёрқин нур пайдо бўлди. Айрим фуқаролар ушбу сирли манзарани тахминан соат 20:00 атрофида кузатган.
Қизиғи, айнан шу куни Хитойнинг Вэнчан космодромидан Long March 8A ташувчи ракетаси учирилгани хабар қилинган. Ракетанинг учирилиши Ўзбекистон вақти билан тахминан соат 18:30 га тўғри келган.
Мутахассислар тушунтиришича, ракета юқори атмосфера қатламларига кўтарилган пайтда ундан ажралиб чиққан газлар қуёш нурини акс эттириши мумкин. Натижада тунги осмонда катта ва ёрқин нурли ҳосила пайдо бўлиши эҳтимоли бор.
Шу сабабли Ўзбекистонда кузатилган ғайриоддий ёруғлик Хитой ракетасининг учирилиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Бироқ ҳозирча мазкур ҳодиса айнан Long March 8A ракетаси сабаб юзага келгани расман тасдиқланган эмас. Мутахассисларнинг қўшимча таҳлиллари воқеанинг аниқ сабабини ойдинлаштириши мумкин.
Изоҳлар 0
…