Ўзбекистон осмонидаги сирли нур Хитой ракетаси билан боғлиқми?

·50·Ўзбекистон
Ўзбекистон осмонидаги сирли нур Хитой ракетаси билан боғлиқми?

23 сентябрь куни кечқурун Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида осмонда ғайриоддий ва ёрқин нур пайдо бўлди. Айрим фуқаролар ушбу сирли манзарани тахминан соат 20:00 атрофида кузатган.

Қизиғи, айнан шу куни Хитойнинг Вэнчан космодромидан Long March 8A ташувчи ракетаси учирилгани хабар қилинган. Ракетанинг учирилиши Ўзбекистон вақти билан тахминан соат 18:30 га тўғри келган.

Мутахассислар тушунтиришича, ракета юқори атмосфера қатламларига кўтарилган пайтда ундан ажралиб чиққан газлар қуёш нурини акс эттириши мумкин. Натижада тунги осмонда катта ва ёрқин нурли ҳосила пайдо бўлиши эҳтимоли бор.

Шу сабабли Ўзбекистонда кузатилган ғайриоддий ёруғлик Хитой ракетасининг учирилиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Бироқ ҳозирча мазкур ҳодиса айнан Long March 8A ракетаси сабаб юзага келгани расман тасдиқланган эмас. Мутахассисларнинг қўшимча таҳлиллари воқеанинг аниқ сабабини ойдинлаштириши мумкин.

Long March 8AВэнчан космодромҚизиғиЎзбекистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...Ўзбекистоннинг энг кучли кадрлари қайси олийгоҳларда? 20 та ОТМ сифат индекси...7 сентябр 08:16Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01Беҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлдиБеҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлдиКеча 07:56Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)4 август 14:01Ўзбекистон ва АҚШ DFC: транспорт ва тиббиётда йирик лойиҳалар муҳокама қилиндиЎзбекистон ва АҚШ DFC: транспорт ва тиббиётда йирик лойиҳалар муҳокама қилиндиКеча 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари