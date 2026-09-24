Миви компанияси ўзининг илк Миви Оне 5G смартфонини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миви компанияси ўзининг илк смартфони Миви Оне 5G ни тақдим этди, у замонавий дизайни ва ҳамёнбоп нархига қарамай юқори техник кўрсаткичларга эга.
- Қурилма Android 16 операцион тизимида ишлайди ва келгусида Android 18 га янгиланиши кутилмоқда.
- Миви Оне 5G модели 6,745 дюймли ҲД+ дисплей, Snapdragon 4 Ген 2 процессори, 50 мегапикселли асосий камера ҳамда шовқинларни бартараф этувчи КлеарТалк тизими билан жиҳозланган.
Маиший техника ва аудиожиҳозлар ишлаб чиқариш билан танилган Миви бренди мобил қурилмалар бозорига илк қадамини қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг тарихидаги илк смартфон — Миви Оне 5G моделини расман намойиш этди. Янги қурилма замонавий дизайн элементлари, баъзи жиҳатлари билан сўнгги русумдаги iPhone моделларини эслатувчи ташқи кўриниши ҳамда ҳамёнбоп сегмент учун юқори бўлган техник кўрсаткичлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон замонавий операцион тизим базасида ишга туширилиб, фойдаланувчиларга қулайлик яратади. Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, қурилма Android 16 бошқаруви остида ишлайди. Бунда дастурий таъминот деярли ўзгартирилмаган, тоза интерфейс кўринишида тақдим этилган бўлиб, компания келгусида уни Android 18 талқинигача янгилашни расман вада қилмоқда.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилманинг аппарат қисми кундалик вазифаларни муаммосиз бажаришга мўлжалланган. Смартфон 6,745 дюймли ҲД+ форматидаги дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран янгиланиш частотаси 90 Г ташкил этади. Сифатли кўриш тажрибаси ва ҳимоя учун 2.5D ҳимоя ойнасидан фойдаланилган. Экран атрофидаги ишланмалар эса қурилмага замонавий қиёфа бағишлайди.
Миви Оне 5G модели 4 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Snapdragon 4 Ген 2 процессорига таянади. Ушбу чип 8 Гб гача тезкор ва 128 Гб доимий хотира билан тўлдирилган. Илгари сурилган маълумотларга кўра, мазкур аппарат AnTuTu тест синовларида тахминан 490 минг балл тўплашга муваффақ бўлган, бу эса ўрта ва қуйи ўрта сегментдаги рақобат учун яхши кўрсаткичдир.
Камера ва овоз технологиялариФот имкониятлари борасида ҳам янги смартфон ўзига хос хусусиятларга эга. Асосий камера фаза автофокусини (ПДАФ) қўллаб-қувватлайдиган 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Иккинчи модулнинг аниқ техник хусусиятлари ҳозирча ошкор этилмаган. Олд панелда эса видеоқўнғироқлар ва автопортретлар учун 8 мегапикселли камера жойлаштирилган.
Қурилманинг муҳим ўзига хос жиҳатларидан бири бу КлеарТалк тизими ҳисобланади. Неурал Воисе Энгине нейротармоғига асосланган ушбу технология қўнғироқлар вақтида турли четдаги шовқинларни самарали тарзда йўқ қилади. Тизим транспорт овози, кучли шамол, атрофдаги суҳбатлар ҳамда мусиқий фон шовқинларини муваффақиятли бостириб, суҳбат сифатини сезиларли даражада яхшилайди.
Автономлик ва корпус ҳимоясиМобил қурилманинг ишончлилиги ва қувват захираси фойдаланувчилар учун асосий мезонлардан биридир. Миви Оне 5G улкан 6000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддатли фаолиятни кафолатлайди. Шунингдек, қурилма 18 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Катта ҳажмли батареяга қарамай, муҳандислар ихчам ўлчамларни сақлаб қолишга ҳаракат қилишган. Смартфон корпусининг қалинлиги 9,15 мм ни ташкил этиб, унинг оғирлиги 210 граммга тенг. Бундан ташқари, корпус IP64 стандартига мувофиқ намлик ва чангдан ҳимояланган бўлиб, бу кундалик фойдаланишда қўшимча хотиржамлик беради.
Изоҳлар 0
…