Миви компанияси ўзининг илк Миви Оне 5G смартфонини тақдим этди

·32·Техно
Миви компанияси ўзининг илк Миви Оне 5G смартфонини тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миви компанияси ўзининг илк смартфони Миви Оне 5G ни тақдим этди, у замонавий дизайни ва ҳамёнбоп нархига қарамай юқори техник кўрсаткичларга эга.
  • Қурилма Android 16 операцион тизимида ишлайди ва келгусида Android 18 га янгиланиши кутилмоқда.
  • Миви Оне 5G модели 6,745 дюймли ҲД+ дисплей, Snapdragon 4 Ген 2 процессори, 50 мегапикселли асосий камера ҳамда шовқинларни бартараф этувчи КлеарТалк тизими билан жиҳозланган.

Маиший техника ва аудиожиҳозлар ишлаб чиқариш билан танилган Миви бренди мобил қурилмалар бозорига илк қадамини қўйди. Ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг тарихидаги илк смартфон — Миви Оне 5G моделини расман намойиш этди. Янги қурилма замонавий дизайн элементлари, баъзи жиҳатлари билан сўнгги русумдаги iPhone моделларини эслатувчи ташқи кўриниши ҳамда ҳамёнбоп сегмент учун юқори бўлган техник кўрсаткичлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон замонавий операцион тизим базасида ишга туширилиб, фойдаланувчиларга қулайлик яратади. Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, қурилма Android 16 бошқаруви остида ишлайди. Бунда дастурий таъминот деярли ўзгартирилмаган, тоза интерфейс кўринишида тақдим этилган бўлиб, компания келгусида уни Android 18 талқинигача янгилашни расман вада қилмоқда.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилманинг аппарат қисми кундалик вазифаларни муаммосиз бажаришга мўлжалланган. Смартфон 6,745 дюймли ҲД+ форматидаги дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран янгиланиш частотаси 90 Г ташкил этади. Сифатли кўриш тажрибаси ва ҳимоя учун 2.5D ҳимоя ойнасидан фойдаланилган. Экран атрофидаги ишланмалар эса қурилмага замонавий қиёфа бағишлайди.

Миви Оне 5G модели 4 нанометрли технологик жараён асосида яратилган Snapdragon 4 Ген 2 процессорига таянади. Ушбу чип 8 Гб гача тезкор ва 128 Гб доимий хотира билан тўлдирилган. Илгари сурилган маълумотларга кўра, мазкур аппарат AnTuTu тест синовларида тахминан 490 минг балл тўплашга муваффақ бўлган, бу эса ўрта ва қуйи ўрта сегментдаги рақобат учун яхши кўрсаткичдир.

Камера ва овоз технологиялари

Фот имкониятлари борасида ҳам янги смартфон ўзига хос хусусиятларга эга. Асосий камера фаза автофокусини (ПДАФ) қўллаб-қувватлайдиган 50 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган. Иккинчи модулнинг аниқ техник хусусиятлари ҳозирча ошкор этилмаган. Олд панелда эса видеоқўнғироқлар ва автопортретлар учун 8 мегапикселли камера жойлаштирилган.

Қурилманинг муҳим ўзига хос жиҳатларидан бири бу КлеарТалк тизими ҳисобланади. Неурал Воисе Энгине нейротармоғига асосланган ушбу технология қўнғироқлар вақтида турли четдаги шовқинларни самарали тарзда йўқ қилади. Тизим транспорт овози, кучли шамол, атрофдаги суҳбатлар ҳамда мусиқий фон шовқинларини муваффақиятли бостириб, суҳбат сифатини сезиларли даражада яхшилайди.

Автономлик ва корпус ҳимояси

Мобил қурилманинг ишончлилиги ва қувват захираси фойдаланувчилар учун асосий мезонлардан биридир. Миви Оне 5G улкан 6000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддатли фаолиятни кафолатлайди. Шунингдек, қурилма 18 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Катта ҳажмли батареяга қарамай, муҳандислар ихчам ўлчамларни сақлаб қолишга ҳаракат қилишган. Смартфон корпусининг қалинлиги 9,15 мм ни ташкил этиб, унинг оғирлиги 210 граммга тенг. Бундан ташқари, корпус IP64 стандартига мувофиқ намлик ва чангдан ҳимояланган бўлиб, бу кундалик фойдаланишда қўшимча хотиржамлик беради.

МивиСмартфонAndroid 16ТехнологияПремера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этади4 сентябр 14:55Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этди2 сентябр 12:26Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батарея8 сентябр 18:56ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этди8 сентябр 14:57Samsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлашSamsung Galaxy F70 Pro тақдим этилди: 6000 мА/соат аккумулятор ва 6 йиллик қўллаб-қувватлаш31 июл 19:53Hisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилдиHisense A10: Икки экранли ва Android 16 тизимида ишловчи ноёб смартфон намойиш этилди20 июл 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди