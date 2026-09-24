Шомуродовдан дубль: Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 2:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда Элдор Шомуродов 10-дақиқада ҳисобни очиб, 58-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, дубл қайд этди.
- Эрон тўп назорати бўйича 90% устунликка эга бўлганига қарамай, Ўзбекистон ҳимояда мустаҳкам туриб, аниқ зарбалар ва самарали қарши ҳужумлар эвазига ғалаба қозонди.
Фарғона шаҳридаги муҳташам «Истиқлол» стадионида Осиёнинг икки қудратли терма жамоаси — Ўзбекистон ва Эрон миллий термалари ўртасида ўта шиддатли ва кескин халқаро ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтмоқда. Минглаб мухлисларнинг олқишлари остида кечган беллашувда миллий жамоамиз сардори ва асосий тўпурари Элдор Шомуродовнинг ёрқин бенефисига гувоҳ бўлинди. Учрашувнинг 10-дақиқасидаёқ Шомуродов ҳисобни очган бўлса, иккинчи бўлим аввалида кураш янада кескин тус олди: 49-дақиқада Рамин Ризояннинг уриниши (автогол) ҳисобни тенглаштирди (1:1).
Бироқ вакилларимиз тезда ўйин тизгинини қайтариб олиб, 58-дақиқада пенальтини аниқ амалга оширган Элдор Шомуродовнинг дубли эвазига яна олдинга чиқиб олишди (2:1). Ўйиннинг энг шов-шувли жиҳати эса учрашув давомида қайд этилган ўта ноодатий ва парадоксал статистикада акс этди: Эрон термаси тўп назорати бўйича 90% га 10% ҳисобида мутлақ устунликка эга бўлаётган бўлса-да, Ўзбекистон ҳимояда тошдек мустаҳкам туриб, аниқ зарбалар ва қарши ҳужумлар самарадорлиги бўйича рақибни буткул доғда қолдирмоқда! Абдуқодир Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа қўрғони ва Шомуродовнинг совуққон якуний зарбалари Фарғонада юртимизга муҳим ғалабани туҳфа этди.
Хўш, 10% тўп назорати билан Эрон грандини қандай қилиб мағлуб этиш мумкин, марказий ҳимоячилар Тареми ва Азмунни қандай зарарсизлантирди ва ушбу ғалаба миллий термамизнинг келгуси расмий саралаш баҳсларига қандай таъсир кўрсатади?
«Шомуродов дубли, 90/10 статистикаси ва «Истиқлол» шов-шуви»: Ўйиннинг 5 та асосий нуқтаси
Фарғонадаги учрашувдан энг муҳим факт ва рақамлар:
Элдор Шомуродовнинг голлари: Миллий терма жамоамиз етакчиси 10-дақиқада очиқ ўйиндан ва 58-дақиқада пенальтидан тўп киритиб, дубль қайд этди;
Сенсацион тўп назорати (10% га 90%): Эрон тўпга эгалик қилиш бобида 90 фоизлик устунлик кўрсатган бўлса-да, Ўзбекистон қарши ҳужум тактикасини бенуқсон бажарди;
Дарвозага аниқ зарбалар устунлиги: Тўпни камроқ ушлаган бўлса-да, вакилларимиз рақиб дарвозаси томон 3 та аниқ зарба йўллаб (Эронда 2 та), юқори аниқликни намойиш этди;
Юлдузли ҳужумчиларнинг тўхтатилиши: Меҳди Тареми ва Сардар Азмун каби жаҳон саҳнасидаги эронлик тўпурарлар Ҳусанов ва Назаров қўрғонини ёриб ўта олмади;
Фарғона мухлисларининг ғалабаси: «Истиқлол» аренасига тўпланган мухлислар принципиал рақиб устидан қозонилаётган 2:1 ҳисобидаги тарихий натижани байрам қилишмоқда.
Ўзбекистон – Эрон: Ўйиннинг батафсил техник кўрсаткичлари таҳлили
Учрашувда қайд этилган статистик маълумотларнинг қиёсий кўриниши:
Параметрлар ва кўрсаткичлар
Ўзбекистон миллий термаси PNG
Эрон миллий термаси PNG
Якуний ҳисоб
2
1
Урилган голлар муаллифлари
Элдор Шомуродов (10', 58' пен.)
Р. Ризоян / Ж. Ўрозов (49' авт.)
Тўпга эгалик қилиш фоизи
10%
90%
Жами зарбалар сони
4 та
4 та
Дарвоза соҳасига аниқ зарбалар
3 та (юқори самарадорлик)
2 та
Аниқ бўлмаган зарбалар
1 та
2 та
Бурчак зарбалари (корнерлар)
3 та
1 та
Фоллар (қоидабузарликлар)
7 та
1 та
Сариқ карточкалар
1 та
2 та
Амалга оширилган алмаштиришлар
2 та (Холматов, Жиянов)
3 та (Ризоян, Азмун ва бошқалар)
Тактик ва экспертлик таҳлили: Нега 10% тўп назорати билан ғалаба қозонилмоқда?
Футбол таҳлилчилари ва мураббийлар штабининг хулосалари:
«Қарши ҳужум идеали»: Эрон жамоаси тўпни марказда бефойда айлантириб юрган паллада, Ўзбекистон Аббос Файзуллаев, Одил Ҳамробеков ва Азиз Ғаниевлар ёрдамида тезкор прессинг ва чақмоқдек қарши ҳужумларни ташкил этди; тўпга 10% эгалик қилиш — бу заифлик эмас, балки рақибни ўз ярим майдонига чақириб олиб, бўш зоналардан унумли фойдаланиш тактикаси эди;
Элдор Шомуродовнинг юксак мақоми: Италия А Серияси тажрибасига эга бўлган сардоримиз Эрондек жисмонан бақувват ҳимоячилар орасида позиция танлаш, ҳаводаги курашлар ва пенальти ижросида совуққонлик намунасини кўрсатиб, ҳақиқий етакчи эканини исботламоқда;
Ҳусанов бошчилигидаги мудофаа чизиғи: Англия чемпионати ва халқаро майдонда тобланган Абдуқодир Ҳусанов Эроннинг юлдуз ҳужумчилари Меҳди Тареми ҳамда иккинчи бўлимда майдонга тушган Сардар Азмунни деярли зарба позициясига чиқармади; Владимир Назаров эса ҳал қилувчи паллаларда ишончли ҳаракат қилмоқда;
Психологик тўсиқнинг синдирилиши: Сўнгги йилларда Эрон термаси Ўзбекистон учун энг ноқулай ва қийин рақиблардан бири бўлиб келаётган эди; ҳатто ўртоқлик мақомида бўлса ҳам уларни мағлуб этиш футболчиларимизга келгуси Жаҳон чемпионати саралаши ва расмий мусобақалар олдидан улкан ишонч бағишлайди.
Фарғонадаги ушбу шиддатли беллашув Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тактик жиҳатдан ҳар қандай рақибга мослаша оладиган ва натижа учун кураша оладиган қудратли кучга айланиб бораётганини яққол намойиш этмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг тўпни рақибга бериб қўйиб, тезкор қарши ҳужумларда ўйнаш тактикаси расмий саралаш баҳсларида ҳам Эрон ёки Япония каби грандларга қарши ғалаба келтира оладими? Элдор Шомуродовнинг дубли ва Абдуқодир Ҳусановнинг ҳимоядаги ўйинига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг буюк ўйинига бағишланган ушбу мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…