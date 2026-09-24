Бибисора Ассаубаеванинг онаси нега Жавоҳир Синдоровга мухлислик қиляпти?

·1·Спорт
Бибисора Ассаубаеванинг онаси нега Жавоҳир Синдоровга мухлислик қиляпти?

Самарқандда қизғин давом этаётган Жаҳон шахмат олимпиадасида нафақат шахматчилар, балки уларнинг яқинлари ва мухлислари ҳам ўз қўллаб-қувватлови билан эътибор марказида бўлмоқда. Қозоғистонлик таниқли шахматчи Бибисора Ассаубаеванинг онаси Лиана Танжарикова ҳам мусобақа давомида қайси терма жамоаларга ишқибозлик қилаётганини маълум қилди.

Танжарикованинг айтишича, у аёллар ўртасидаги баҳсларда ўз ватани Қозоғистон терма жамоасига, эркаклар мусобақасида эса Ўзбекистон миллий жамоасига мухлислик қилмоқда.

“Олимпиадада кимга мухлислик қиляпман? Мендан бу ҳақда тез-тез сўрашади ва жавобим оддий: иккала мамлакатга ҳам”, — деб ёзди Лиана Танжарикова ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

У аёллар жамоалари ўртасидаги баҳсларда, табиийки, Қозоғистон терма жамоасига алоҳида ишонч билдираётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Бибисора Ассаубаева бошчилигидаги қозоғистонлик шахматчи қизлар мусобақада бор имкониятларини ишга солиб, мезбонлик қилаётган меҳмондўст юртда олтин медални қўлга киритиш учун курашиши керак.

“Аёллар жамоаларидан, албатта, Қозоғистонга! Қизларимиз Бибисора Ассаубаева билан биргаликда бор кучини ишга солиб, бу меҳмондўст заминда олтин медални қўлга киритиши керак”, — деди у.

Эркаклар ўртасида эса Танжарикова Ўзбекистон терма жамоасини қўллаб-қувватламоқда. У Ўзбекистон вакилларининг ёшлиги, катта мақсадларга эга экани ва юқори даражадаги истеъдодини алоҳида қайд этган.

Uch yosh yigit va qiz oq devor oldida suhbatlashmoqda.

“Эркаклар орасида эса Ўзбекистонга! Йигитлар жуда ёш, улкан мақсадларга эга ва ниҳоятда истеъдодли. Айниқса, Жавоҳир Синдоровга чин дилдан мухлислик қиляпман”, — дея таъкидлади Бибисора Ассаубаеванинг онаси.

Танжарикова Ўзбекистон терма жамоасига бўлган илиқ муносабатининг сабабини ҳам тушунтирди. Унинг айтишича, ўзи Қозоғистоннинг жанубий ҳудудида туғилган ва ўзбек маҳалласида улғайган. Шу боис у учун Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги бу спорт рақобати икки қардош халқ ўртасидаги дўстлик ва умумий байрам сифатида қабул қилинади.

“Ўзим Қозоғистон жанубида туғилиб, ўзбек маҳалласида катта бўлганман. Шунинг учун бу мен учун рақобат эмас, балки икки қардош халқнинг байрамидир”, — дея ёзган Танжарикова.

Маълумот учун, Қозоғистон аёллар терма жамоаси Жаҳон шахмат олимпиадаси стартиданоқ юқори натижаларни қайд этмоқда. Улар Иордания, Колумбия, Греция, Испания ва Озарбайжон каби жамоаларни мағлуб этиб, кетма-кет 6 та ғалабани қўлга киритган.

Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси ҳам мусобақада муваффақиятли иштирок этмоқда. Ўзбекистонлик шахматчилар 6-турдан сўнг 12 очко жамғариб, турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

Жаҳон шахмат олимпиадасиБибисора АссаубаевЛиана ТанжариковаҚозоғистон аёллар терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табрикладиЖерар Пике Жавоҳир Синдоров ва Бибисора Ассaубаеванинг жамоасини табриклади16 сентябр 23:25«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди22 сентябр 19:27«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди12 сентябр 19:30Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!12 сентябр 19:13Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлди26 август 14:24Синдоров Бибисора ҳақидаги гапларга тўхталдиСиндоров Бибисора ҳақидаги гапларга тўхталди13 апрел 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?