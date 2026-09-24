Xiaomi 18 Pro флагманининг Galaxy Блуе номли янги ранги ошкор этилди

·4·Техно
Xiaomi 18 Pro флагманининг Galaxy Блуе номли янги ранги ошкор этилди

Таниқли ва ишончли инсайдер Ice Universe ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида янги авлод флагмани — Xiaomi 18 Pro смартфонининг экскузив ташқи кўринишини намойиш этди. Мазкур қурилма технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, бренд мухлисларининг диққатини ўзига тортмоқда, чунки компания дизайн борасида яна бир муҳим қадам ташлашга тайёрланаётгани кўриниб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, тақдим этилган қурилма Galaxy Блуе деб номланган ўзига хос тўқ кўк рангдаги корпусда ишланган бўлиб, унинг дизайни ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ушбу ранг ечими смартфон бозоридаги стандарт ёндашувлардан бироз фарқ қилиши кутилмоқда.

Юлдузли осмон эффекти ва дизайн хусусиятлари

Смартфоннинг орқа панели чуқур ва бой тўқ кўк тусга эга бўлиб, асосий эътибор унинг ёруғлик остидаги жилваланишига қаратилган. Корпус тузилишига махсус металл зарралари сингдирилган бўлиб, уларга қуёш нури тушиши биланоқ сирпанувчи нур эффекти ҳосил бўлади.

Ушбу дизайн ечими натижасида смартфон юзасида гўё чексиз коинотдаги юлдузлар чарақлаши акс этгандек таассурот уйғонади. Бу эса қурилмага нафақат замонавий, балки ўзгача эстетик жозиба бағишлайди.

Видеоманба тафсилотлари

Инсайдер томонидан эълон қилинган қисқа, 23 сонияли видео материалда смартфон ҳар хил бурчаклар остида секин айланма ҳаракатлар билан кўрсатиб берилган. Ушбу ролик орқали корпус юзасининг турли ёруғлик шароитида қандай ўзгаришини яққол кўриш мумкин.

Видеода шунингдек, Xiaomi брендининг ўзига хос логотипи ҳам аниқ кўзга ташланади. Бу эса кадрлар ҳақиқийлигини ва қурилма тақдимотига тайёргарлик кўрилаётганидан далолат беради.

Ҳозирча Xiaomi компанияси ушбу моделнинг бошқа техник тавсифлари ва расмий тақдимот санаси ҳақида очиқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, инсайдерлар томонидан сиздириб юборилаётган бундай маълумотлар технология ихлосмандларининг янги флагманга бўлган қизиқишини янада оширмоқда.

XiaomiXiaomi 18 ProIce UniverseСмартфонларGalaxy Блуе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиXiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этдиБугун 03:56Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиБугун 16:22Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаКеча 16:25Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиКеча 13:29Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди