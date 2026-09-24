Xiaomi 18 Pro флагманининг Galaxy Блуе номли янги ранги ошкор этилди
Таниқли ва ишончли инсайдер Ice Universe ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида янги авлод флагмани — Xiaomi 18 Pro смартфонининг экскузив ташқи кўринишини намойиш этди. Мазкур қурилма технология оламида катта қизиқиш уйғотиб, бренд мухлисларининг диққатини ўзига тортмоқда, чунки компания дизайн борасида яна бир муҳим қадам ташлашга тайёрланаётгани кўриниб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, тақдим этилган қурилма Galaxy Блуе деб номланган ўзига хос тўқ кўк рангдаги корпусда ишланган бўлиб, унинг дизайни ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ушбу ранг ечими смартфон бозоридаги стандарт ёндашувлардан бироз фарқ қилиши кутилмоқда.
Юлдузли осмон эффекти ва дизайн хусусиятлариСмартфоннинг орқа панели чуқур ва бой тўқ кўк тусга эга бўлиб, асосий эътибор унинг ёруғлик остидаги жилваланишига қаратилган. Корпус тузилишига махсус металл зарралари сингдирилган бўлиб, уларга қуёш нури тушиши биланоқ сирпанувчи нур эффекти ҳосил бўлади.
Ушбу дизайн ечими натижасида смартфон юзасида гўё чексиз коинотдаги юлдузлар чарақлаши акс этгандек таассурот уйғонади. Бу эса қурилмага нафақат замонавий, балки ўзгача эстетик жозиба бағишлайди.
Видеоманба тафсилотлариИнсайдер томонидан эълон қилинган қисқа, 23 сонияли видео материалда смартфон ҳар хил бурчаклар остида секин айланма ҳаракатлар билан кўрсатиб берилган. Ушбу ролик орқали корпус юзасининг турли ёруғлик шароитида қандай ўзгаришини яққол кўриш мумкин.
Видеода шунингдек, Xiaomi брендининг ўзига хос логотипи ҳам аниқ кўзга ташланади. Бу эса кадрлар ҳақиқийлигини ва қурилма тақдимотига тайёргарлик кўрилаётганидан далолат беради.
Ҳозирча Xiaomi компанияси ушбу моделнинг бошқа техник тавсифлари ва расмий тақдимот санаси ҳақида очиқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, инсайдерлар томонидан сиздириб юборилаётган бундай маълумотлар технология ихлосмандларининг янги флагманга бўлган қизиқишини янада оширмоқда.
Изоҳлар 0
…