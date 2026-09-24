Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?

·49·Ўзбекистон
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 2010–2025 йилларда 12 миллион 486 минг 844 нафар чақалоқ туғилган бўлиб, уларнинг 6 миллион 482 минг 375 нафари ўғил, 6 миллион 4 минг 469 нафари қиз болалар бўлган.
  • Бу даврда ҳар 100 нафар қиз чақалоққа ўртача 108 нафар ўғил бола тўғри келган, бу кўрсаткич биологик меъёрдан юқори.
  • Мутахассислар бу ҳолатни оилаларда ўғил фарзандга бўлган устувор қараш ва репродуктив қарорлар билан боғлашади.

Ўзбекистонда сўнгги 16 йил давомида қизларга қараганда ўғил болалар кўпроқ туғилган. 2010–2025 йилларда мамлакатда жами 12 миллион 486 минг 844 нафар чақалоқ дунёга келган. Уларнинг 6 миллион 482 минг 375 нафари ўғил, 6 миллион 4 минг 469 нафари эса қиз болалар бўлган.

Шу тариқа, 16 йилда ўғил болалар сони қизлардан қарийб 478 минг нафарга кўп бўлган. Ҳисоб-китобларга кўра, ҳар 100 нафар қиз чақалоққа ўртача 108 нафар ўғил бола тўғри келган.

Бунинг сабаби нимада?

Мутахассислар таъкидлаганидек, туғилишда ўғил болаларнинг қизларга нисбатан бироз кўп бўлиши табиий ҳолат. Биологик жиҳатдан одатий нисбат ҳар 100 қизга 102–106 нафар ўғилни ташкил этади. Бироқ Ўзбекистондаги 108:100 кўрсаткич табиий диапазондан юқори.

Демографик тадқиқотларда бу фарқнинг эҳтимолий сабабларидан бири сифатида оилаларда ўғил фарзандга бўлган устувор қараш кўрсатилади. Янги тадқиқотга кўра, Ўзбекистонда оилада ўғил фарзанд туғилгандан кейин кейинги фарзандни режалаштириш эҳтимоли пасаяди. Муаллифлар туғилишдаги 108:100 нисбат юқори эканини ҳам қайд этиб, бу ҳолатга ўғил фарзандни афзал кўриш каби омиллар таъсир қилиши мумкинлигини муҳокама қилган. Бироқ тадқиқот муаллифлари жинс танлаш амалиётининг кўлами ҳақида қатъий хулоса чиқариш учун ишончли маълумотлар етарли эмаслигини таъкидлайди.

Нисбат йиллар кесимида ҳам бир хил бўлмаган. Энг катта тафовут 2018 йилда — 10,4 фоиз, энг кичик фарқ эса 2025 йилда — 7 фоиз қайд этилган.

Демак, Ўзбекистонда ўғил болаларнинг кўпроқ туғилаётганини фақат табиий биологик омил билан изоҳлаш қийин. Ўғил фарзандга бўлган оилавий қарашлар ва репродуктив қарорлар ҳам ушбу демографик кўрсаткични шакллантирувчи эҳтимолий омиллар қаторида тилга олинади.

Ўзбекистонтуғилиш статистикасижинслар нисбатиKun.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаБугун 15:46Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиЖиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди5 август 13:44Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлди14 июл 11:12Ўзбекистонда 3 ойда қизлардан кўра ўғил болалар кўпроқ туғилдиЎзбекистонда 3 ойда қизлардан кўра ўғил болалар кўпроқ туғилди20 май 12:39Ўзбекистонда ўғил болалар туғилиши кўпроқ қайд этилдиЎзбекистонда ўғил болалар туғилиши кўпроқ қайд этилди21 май 08:13Ўзбекистонда болалар сони маълум қилиндиЎзбекистонда болалар сони маълум қилинди1 июн 13:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари