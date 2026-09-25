Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди

·8·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказади.
  • Бош мураббий Лионель Скалони бу учрашувни ташкил этиш учун шахсан ҳаракат қилганини таъкидлади.
  • Месси миллий жамоа сафида 125 та гол урган ва барча вақтлардаги энг яхши тўпурар ҳисобланади.

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг миллий жамоадаги сўнгги ўйини санасини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 39 ёшли футболчи октабр ойида ўтказиладиган ўртоқлик учрашувидан сўнг ўзининг тарихий халқаро фаолиятига якун ясайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги охирги учрашувини шу йилнинг 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказади. Буенос-Айресдаги машҳур Монументал стадиони мезбонлик қиладиган бу баҳс аргентиналик мухлислар учун ўз сардорини муносиб кузатиб қўйиш имкониятини беради.

Эслатиб ўтамиз, юлдузли ҳужумчи ўтган август ойида халқаро футболдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Ушбу хайрлашув учрашуви нафақат футболчи, балки бутун Аргентина халқи учун жуда ҳиссиётларга бой ва унутилмас воқеа бўлиши кутилмоқда.

Хайрлашув учрашуви ва унинг аҳамияти

Бош мураббий Лионель Скалони матбуот анжуманида ушбу хайрлашув ўйинини айнан шу халқаро танаффус вақтида ташкил этиш учун шахсан ўзи ҳаракат қилганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мураббийнинг ўзи ҳам майдон четида туриб бу тарихий лаҳзанинг гувоҳи бўлишни истаган.

Скалони ўз интервюсида шундай деди: «Мен бундай даражадаги футболчи муносиб ҳурматга лойиқ деб ҳисоблайман. Келажакда вазият қандай бўлишини билмаганим сабабли, унинг шу ўйинда иштирок этиши учун барча ҳаракатларни қилдик. Ҳозир барчанинг севгисини ҳис қилиш ва муносиб ҳурмат кўрсатиш учун энг тўғри вақт». Интер Маями ҳужумчиси ўз халқаро фаолияти давомида Аргентина терма жамоаси сафида барча вақтлардаги энг яхши тўпурар бўлиб қолмоқда. У миллий жамоа либосида 125 та гол уришга муваффақ бўлган ва бу кўрсаткич октабр ойидаги ўйинда яна ҳам ортиши мумкин.

Шунингдек, Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида ажойиб ҳаракат қилиб, саккизта учрашувда саккизта гол киритганди. Лионель Скалони учун бундай даражадаги футболчи билан ишлаш шунчаки улкан шараф ва орзу бўлганини алоҳида таъкидлади.

«Уни бошқариш мен учун энг олий тажриба бўлди. Футбол тарихида унга ўхшаганлар бошқа бўлмайди. Уни нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки майдон ташқарисидаги инсоний фазилатлари учун ҳам барчадан ажралиб туришини биламиз. Келинг, ушбу дамлардан завқланайлик», дея якунлади бош мураббий.

Лионель МессиАргентинаЛионель СкалониБенинФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошланди22 сентябр 23:51Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?Лионель Мессининг вориси аниқланди: Аргентина терма жамоасида 10-рақам кимга насиб этади?2 сентябр 10:58Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?9 сентябр 20:34Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди22 сентябр 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?