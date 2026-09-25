Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйинини 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказади.
- Бош мураббий Лионель Скалони бу учрашувни ташкил этиш учун шахсан ҳаракат қилганини таъкидлади.
- Месси миллий жамоа сафида 125 та гол урган ва барча вақтлардаги энг яхши тўпурар ҳисобланади.
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони афсонавий ҳужумчи Лионель Мессининг миллий жамоадаги сўнгги ўйини санасини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 39 ёшли футболчи октабр ойида ўтказиладиган ўртоқлик учрашувидан сўнг ўзининг тарихий халқаро фаолиятига якун ясайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Лионель Месси ўзининг миллий жамоадаги охирги учрашувини шу йилнинг 6-октабр куни Бенин терма жамоасига қарши ўтказади. Буенос-Айресдаги машҳур Монументал стадиони мезбонлик қиладиган бу баҳс аргентиналик мухлислар учун ўз сардорини муносиб кузатиб қўйиш имкониятини беради.
Эслатиб ўтамиз, юлдузли ҳужумчи ўтган август ойида халқаро футболдаги фаолиятини якунлашини эълон қилган эди. Ушбу хайрлашув учрашуви нафақат футболчи, балки бутун Аргентина халқи учун жуда ҳиссиётларга бой ва унутилмас воқеа бўлиши кутилмоқда.
Хайрлашув учрашуви ва унинг аҳамиятиБош мураббий Лионель Скалони матбуот анжуманида ушбу хайрлашув ўйинини айнан шу халқаро танаффус вақтида ташкил этиш учун шахсан ўзи ҳаракат қилганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мураббийнинг ўзи ҳам майдон четида туриб бу тарихий лаҳзанинг гувоҳи бўлишни истаган.
Скалони ўз интервюсида шундай деди: «Мен бундай даражадаги футболчи муносиб ҳурматга лойиқ деб ҳисоблайман. Келажакда вазият қандай бўлишини билмаганим сабабли, унинг шу ўйинда иштирок этиши учун барча ҳаракатларни қилдик. Ҳозир барчанинг севгисини ҳис қилиш ва муносиб ҳурмат кўрсатиш учун энг тўғри вақт». Интер Маями ҳужумчиси ўз халқаро фаолияти давомида Аргентина терма жамоаси сафида барча вақтлардаги энг яхши тўпурар бўлиб қолмоқда. У миллий жамоа либосида 125 та гол уришга муваффақ бўлган ва бу кўрсаткич октабр ойидаги ўйинда яна ҳам ортиши мумкин.
Шунингдек, Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида ажойиб ҳаракат қилиб, саккизта учрашувда саккизта гол киритганди. Лионель Скалони учун бундай даражадаги футболчи билан ишлаш шунчаки улкан шараф ва орзу бўлганини алоҳида таъкидлади.
«Уни бошқариш мен учун энг олий тажриба бўлди. Футбол тарихида унга ўхшаганлар бошқа бўлмайди. Уни нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки майдон ташқарисидаги инсоний фазилатлари учун ҳам барчадан ажралиб туришини биламиз. Келинг, ушбу дамлардан завқланайлик», дея якунлади бош мураббий.
Изоҳлар 0
…