Криштиану Роналду: Португалия мендан умид қилмаса, кетаман
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги келажаги ҳақида очиқ баёнот берди. У мамлакат халқи унга ишонч билдириб турган экан, миллий жамоа сафида фаолиятини давом эттиришини таъкидлади.
Роналдунинг айтишича, агар Португалия томони ёки мамлакат президенти ундан умид узса, у терма жамоани тарк этиш ҳақида биринчи бўлиб ўзи маълум қилади.
«Агар Португалия ёки президент менга умид билдирмаса — муаммо йўқ, кетаман. Бу ҳақда биринчи бўлиб ўзим хабар бераман».
Бироқ ҳозирча бундай ҳолат кузатилмаётганини айтган футболчи португалиялик мухлисларнинг ишончи унга катта мотивация бераётганини таъкидлади.
«Бутун Португалия халқи мендан умид қилмоқда. Шунинг учун ҳам фаолиятимни давом эттираман».
Роналдунинг бу баёноти унинг терма жамоадаги фаолияти ҳали якунланмаганини яна бир бор кўрсатди. У Португалия футболининг асосий юлдузларидан бири сифатида миллий жамоа билан янги мақсадлар сари ҳаракат қилишда давом этмоқда.
Футболчининг сўзларидаги энг муҳим нуқта эса оддий: ишонч бор экан, Роналду ҳам бор.
Изоҳлар 0
…