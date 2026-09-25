Арманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демарши

·53·Дунё
Арманистон арзон рус газидан воз кечишга тайёрлигини эълон қилди — Ереваннинг кескин демарши
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арманистон миллий манфаатлари ва суверенитетини сақлаш йўлида Россиянинг арзон газидан воз кечишга тайёрлигини расман билдирди.
  • Хавфсизлик кенгаши котиби Ален Симонян Ереваннинг бу борадаги қатъий позициясини эълон қилиб, газ нархининг нафақат валютада, балки сиёсий товон билан ҳам ўлчанишини таъкидлади.
  • Арманистон раҳбарияти бир томонлама газ монополияси ва сиёсий шантаждан бутунлай чиқиш ниятида эканини маълум қилди.

Жанубий Кавказ минтақасида геосиёсий ва энергетик бўлиниш ўз тарихидаги энг кескин ва ортга қайтмас нуқтага етди. Арманистон миллий манфаатлари ва давлат суверенитетини сақлаб қолиш йўлида Россиянинг арзон газидан воз кечишга тўлиқ тайёр эканини расман очиқлади. Арманистон Хавфсизлик кенгаши котиби (ва парламенти спикери) Ален Симонян Verelq нашрига берган баёнотида Ереваннинг бу борадаги қатъий позициясини эълон қилди.

Унинг таъкидлашича, ҳукумат Москвадан эҳтимолий чекловлар бўйича ҳали тўғридан-тўғри сигнал олмаган бўлса-да, воқеаларнинг ҳар қандай ривожига, жумладан, газ етказиб беришнинг муқобил йўлларини излашга шай турибди. Аввалроқ Россия расмийлари Арманистон Евроосиё иқтисодий иттифоқидан (ЕОИИ) чиқиб, Европа Иттифоқи (ЕИ) томон юзланса, 1000 кубометр учун берилаётган 177,5 долларлик имтиёзли нарх бекор қилинишини ва газ нархи 2–3 баробар ошиб, бозор нархига чиқишини очиқ эслатган эди.

Бундай босимга жавобан Симонян кескин жавоб қайтарди: «Газнинг нархи нафақат валютада, балки сиёсий товон билан ҳам ўлчанади. Бош вазиримиз таъкидлаганидек, биз энди ҳеч қачон битта қувурга, битта „игна“га, битта инжиқликка ва босим ўтказувчи биттагина „кнопка“га қараб қолмаймиз ва бунга йўл қўймаймиз!». Шу билан бирга, таҳлилчилар Дональд Трамп босими остида имзоланган тинчлик битимидан сўнг ҳам Ереван учун ҳеч қандай ижобий силжиш бўлмаганини — Боку конституцияни ўзгартиришни талаб қилаётгани, чегараларни делимитация қилиш тугалланмагани ва қочқинлар ҳамда асирлар масаласи очиқ қолаётганини эслатмоқда.

Хўш, Арманистон 2-3 баробар қиммат бозор нархларига қандай бардош беради, рус газига қандай муқобил транзитлар мавжуд ва бу демарш Ереван ҳамда Москва муносабатларини бутунлай узиб ташлайдими?

«Битта қувур интиҳоси, 177,5 долларлик таҳдид ва бозор нархи»: Ален Симонян баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Арманистон Хавфсизлик кенгашининг шов-шувли позициясидан энг муҳим факт ва хулосалар:

  • «Суверенитет арзон газдан устун»: Ереван энергетик чегирмалар эвазига ташқи сиёсати ва мустақиллиги бўйича Москвага ён беришни қатъиян рад этди;

  • «Битта кнопкага қарамлик тугади»: Арманистон раҳбарияти бир томонлама газ монополияси ва сиёсий шантаж ричагларидан бутунлай чиқиш ниятида;

  • Нархнинг 2–3 баробар ошиш хавфи: ЕОИИдан чиқиш ва ЕИ интеграцияси туфайли Россия гази 1000 кубометри 177,5 доллардан бозор нархларигача қимматлашиши мумкин;

  • Муқобил транзит йўллари: Ереван бошқа давлатлардан ёқилғи олиб келиш ва янги транзит коридорлари бўйича музокараларга тайёрлигини билдирди;

  • Трамп битимидан кейинги босим: АҚШ воситачилигида тинчлик битими имзоланганига қарамай, Боку босими ва ҳудудий муаммолар ҳал этилмай қолмоқда.

Энергетик тўқнашув: Россиянинг босим ричаглари ва Арманистоннинг янги стратегияси таққоси

Жанубий Кавказдаги янги геосиёсий ва иқтисодий кучлар нисбати таҳлили:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Москванинг анъанавий позицияси (ЕОИИ ричаги)

Ереваннинг янги стратегик позицияси (Ален Симонян)

Газ нархи ва шартлари

1000 куб. метр учун $ 177,5 (ЕОИИ доирасидаги имтиёз)

«Сиёсий нарх тўламаймиз»: Бозор нархига ҳам тайёрлик

Интеграцион талаблар

ЕОИИ ва КХШТ (ОДКБ) таркибида тўлиқ қолиш

Европа Иттифоқи (ЕИ) сари йўл ва мустақил ташқи сиёсат

Энергетик қарамлик

Битта монопол қувур («Газпром Армения»)

«Битта қувур ва битта кнопка» гирдобидан тўлиқ чиқиш

Муқобил манбалар

Муқобил вариантлар йўқ деб ҳисобланади

Эрон йўналиши, суюлтирилган газ ва янги транзитлар

Тинчлик ва хавфсизлик

Россиянинг кафиллиги ва ҳарбий базалари роли

Трамп битими муаммолари фонида кўп векторли мудофаа

Геосиёсий ва энергетик экспертиза: Арманистон рус газисиз яшай оладими?

Жанубий Кавказ бўйича экспертлар, халқаро энергетика таҳлилчилари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • «Иқтисодий шок» хавфи: Арманистон ички бозори, саноати ва иссиқлик тизими йиллар давомида Россиядан келувчи 177,5 долларлик арзон газга мослашган; нархнинг 2–3 баробар ошиши (400–500 долларгача) инфляцияни кескин тезлаштириши ва аҳоли коммунал тўловларини оғирлаштириши мумкин; аммо ҳукумат буни миллий хавфсизлик учун тўланиши шарт бўлган «бадал» сифатида қабул қилмоқда;

  • Эрон ва Озарбайжон омили: Ереван учун ягона яқин муқобил бу — Эрон гази ҳисобланади («газ эвазига электр» схемаси); шунингдек, агар Озарбайжон билан муносабатлар нормаллашса, Каспий гази транзити ҳам назарий жиҳатдан муҳокама қилиниши мумкин, аммо бугунги сиёсий кескинлик буни яқин орада имконсиз қилмоқда;

  • ЕИ молиявий ёрдам пакети: Арманистоннинг ЕИ сари интилиши бежиз эмас; Брюссел ва Ғарб фондлари Ереванга энергетик қарамликдан чиқиш, яшил энергетикани ривожлантириш ва газ нархининг ошиши оқибатларини юмшатиш учун молиявий субсидиялар бериши мумкин;

  • «Трамп битими»дан кейинги ҳафсалапирлик: Трамп босими остида имзоланган келишув Арманистонга кутилган хавфсизликни бермади; Баку Конституцияни ўзгартиришни талаб қилиб, босимни давом эттирмоқда; бу эса Пашинян ҳукуматини ҳарбий ва иқтисодий жиҳатдан бутунлай бошқа иттифоқчилар излашга мажбур қилмоқда.

Арманистон раҳбариятининг газ шантажига қарши билдирган бу қатъий позицияси Жанубий Кавказнинг Москва таъсир доирасидан жадал суръатларда чиқиб кетаётганини исботловчи тарихий бурилишдир.

Сизнингча, Арманистон Россиянинг арзон газидан воз кечиб, 2-3 баробар қимматроқ нархда мустақил энергетик йўлни танлашга тайёрми ёки бу Ереваннинг сиёсий савдолашув тактикасими? Бокунинг тўхтамаётган босими ва Трамп воситачилигидаги тинчлик битимининг натижасизлигига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Жанубий Кавказдаги ушбу кескин геосиёсий тўқнашув таҳлилини барча ҳамкасбларингиз билан баҳам кўринг!

АрманистонАлен СимонянЕОИИГаз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиТимати Қирғизистон орқали Россияга энг ноёб Bugatti W16 Mistral гиперкарини олиб кирдиКеча 18:31Россия суверен сунъий интеллектни ривожлантираётган учта давлатдан бириРоссия суверен сунъий интеллектни ривожлантираётган учта давлатдан бири31 май 13:27Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйди17 сентябр 21:29«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!20 сентябр 11:28Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?3 сентябр 22:23Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Режа барбод бўлди: Трамп Си Цзинпинни кутиб олиш чоғидаги кутилмаган «тескари эффект»Кеча 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота