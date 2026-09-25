Моторола Сигнатуре 27flagmani GrapheneOS қўллаб-қувватлашини олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Моторола Сигнатуре 27 флагмани Google Pixelдан ташқари GrapheneOSни расман қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлади.
- Ушбу қурилма МТЕ технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватловчи Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланган.
- Моторола Сигнатуре 27 7 йил давомида дастурий янгиланишлар вада қилмоқда.
Моторола компаниясининг яқинда тақдим этилиши кутилаётган Сигнатуре 27 флагман смартфони мобил технологиялар бозорида катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. IXBT.com маълумотига кўра, ушбу қурилма Google Pixel оиласидан ташқарида расман GrapheneOS хавфсизлик тизимини қўллаб-қувватлайдиган илк смартфонга айланиши тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, хавфсизликка йўналтирилган Android форкларидан бири бўлган GrapheneOS лойиҳаси ишлаб чиқувчилари Моторола билан ҳамкорлик қилишларини жорий йилнинг март ойидаиёқ эълон қилишган эди. Бироқ ўшанда ҳамкорлик қайси қурилмага қаратилиши сир сақланаётган эди. Эндиликда эса мазкур мақом айнан янги Моторола Сигнатуре 27 флагманига насиб этиши ойдинлашди.
Хавфсизлик борасида янги стандартларШу вақтгача GrapheneOS фақатгина Google Pixel смартфонлари, жумладан, Pixel 6 дан тортиб то Pixel 10 моделларигача ҳамда бюджет йўналишидаги “а” туркумидаги қурилмаларнигина қўллаб-қувватлаб келган эди. Бунга асосий сабаб ишлаб чиқувчиларнинг аппарат даражасидаги ҳимоя механизмларига қўядиган ўта қатъий талабларидир.
Хусусан, хотирадаги хатоларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда заифликлардан фойдаланиш хавфини кескин камайтирувчи Меморй Таггинг Эхтенсион (МТE) технологияси асосий талаблардан бири саналади. Айнан шу сабабли ҳам янги қурилмаларнинг хавфсизлик тизими билан мослиги нафақат процессорга, балки аппарат қисмидаги ҳимоя функцияларининг қандай амалга оширилганига ҳам бевосита боғлиқ.
Техник имкониятлар ва янги имкониятларҚизиғи шундаки, келгусида чиқиши кутилаётган Google Pixel 11 даги Тенсор G6 чиплари МТE технологиясини техник жиҳатдан қўллаб-қувватласа-да, бу имконият аппарат даражасида ўчириб қўйилган. Шу боисдан ҳам янги Pixel смартфонларининг келгусидаги расмий қўллаб-қувватланиши ҳозирча савол остида қолмоқда. Янги Моторола Сигнатуре 27 эса МТE технологиясини тўлақонли қўллаб-қувватлайдиган замонавий Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига таяниши билан GrapheneOS талабларига тўлиқ жавоб беради.
Ҳозирча смартфон тўлиқ фош этилмаган бўлса-да, унинг айрим илғор хусусиятлари ҳақида маълумотлар мавжуд. Хусусан, қурилма йирик Sony Лйтиа 910 сенсорига эга 50 мегапикселли асосий камера, 200 мегапикселли перископик телевизор ҳамда Банг & Олуфсен юқори сифатли акустик тизими билан жиҳозланади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи мазкур модел учун нақд 7 йил давомида мунтазам дастурий янгиланишлар тақдим этилишини вада қилмоқда.
Стандарт Androidдан фарқли ўлароқGrapheneOS оддий Android тизимидан ўзининг кучайтирилган ҳимоя механизмлари ҳамда Google хизматларининг қатъий изоляция қилингани билан тубдан фарқ қилади. Агар фойдаланувчига зарур бўлса, Google Play хизматларини ҳам ўрнатиш мумкин, бироқ унинг барча таркибий қисмлари тизимли имтиёзларсиз махсус изоляция қилинган муҳитда ишлайди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида Моторола брендининг бошқа смартфонлари ҳам GrapheneOS қўллаб-қувватлашига эга бўлиши кутилмоқда. Бироқ лойиҳа муаллифлари ҳозирча бошқа аниқ моделларнинг номини ошкор қилишмаяпти.
Изоҳлар 0
…