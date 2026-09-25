Моторола Сигнатуре 27flagmani GrapheneOS қўллаб-қувватлашини олади

·8·Техно
Моторола Сигнатуре 27flagmani GrapheneOS қўллаб-қувватлашини олади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Моторола Сигнатуре 27 флагмани Google Pixelдан ташқари GrapheneOSни расман қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлади.
  • Ушбу қурилма МТЕ технологиясини тўлиқ қўллаб-қувватловчи Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори билан жиҳозланган.
  • Моторола Сигнатуре 27 7 йил давомида дастурий янгиланишлар вада қилмоқда.

Моторола компаниясининг яқинда тақдим этилиши кутилаётган Сигнатуре 27 флагман смартфони мобил технологиялар бозорида катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. IXBT.com маълумотига кўра, ушбу қурилма Google Pixel оиласидан ташқарида расман GrapheneOS хавфсизлик тизимини қўллаб-қувватлайдиган илк смартфонга айланиши тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, хавфсизликка йўналтирилган Android форкларидан бири бўлган GrapheneOS лойиҳаси ишлаб чиқувчилари Моторола билан ҳамкорлик қилишларини жорий йилнинг март ойидаиёқ эълон қилишган эди. Бироқ ўшанда ҳамкорлик қайси қурилмага қаратилиши сир сақланаётган эди. Эндиликда эса мазкур мақом айнан янги Моторола Сигнатуре 27 флагманига насиб этиши ойдинлашди.

Хавфсизлик борасида янги стандартлар

Шу вақтгача GrapheneOS фақатгина Google Pixel смартфонлари, жумладан, Pixel 6 дан тортиб то Pixel 10 моделларигача ҳамда бюджет йўналишидаги “а” туркумидаги қурилмаларнигина қўллаб-қувватлаб келган эди. Бунга асосий сабаб ишлаб чиқувчиларнинг аппарат даражасидаги ҳимоя механизмларига қўядиган ўта қатъий талабларидир.

Хусусан, хотирадаги хатоларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда заифликлардан фойдаланиш хавфини кескин камайтирувчи Меморй Таггинг Эхтенсион (МТE) технологияси асосий талаблардан бири саналади. Айнан шу сабабли ҳам янги қурилмаларнинг хавфсизлик тизими билан мослиги нафақат процессорга, балки аппарат қисмидаги ҳимоя функцияларининг қандай амалга оширилганига ҳам бевосита боғлиқ.

Техник имкониятлар ва янги имкониятлар

Қизиғи шундаки, келгусида чиқиши кутилаётган Google Pixel 11 даги Тенсор G6 чиплари МТE технологиясини техник жиҳатдан қўллаб-қувватласа-да, бу имконият аппарат даражасида ўчириб қўйилган. Шу боисдан ҳам янги Pixel смартфонларининг келгусидаги расмий қўллаб-қувватланиши ҳозирча савол остида қолмоқда. Янги Моторола Сигнатуре 27 эса МТE технологиясини тўлақонли қўллаб-қувватлайдиган замонавий Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессорига таяниши билан GrapheneOS талабларига тўлиқ жавоб беради.

Ҳозирча смартфон тўлиқ фош этилмаган бўлса-да, унинг айрим илғор хусусиятлари ҳақида маълумотлар мавжуд. Хусусан, қурилма йирик Sony Лйтиа 910 сенсорига эга 50 мегапикселли асосий камера, 200 мегапикселли перископик телевизор ҳамда Банг & Олуфсен юқори сифатли акустик тизими билан жиҳозланади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи мазкур модел учун нақд 7 йил давомида мунтазам дастурий янгиланишлар тақдим этилишини вада қилмоқда.

Стандарт Androidдан фарқли ўлароқ

GrapheneOS оддий Android тизимидан ўзининг кучайтирилган ҳимоя механизмлари ҳамда Google хизматларининг қатъий изоляция қилингани билан тубдан фарқ қилади. Агар фойдаланувчига зарур бўлса, Google Play хизматларини ҳам ўрнатиш мумкин, бироқ унинг барча таркибий қисмлари тизимли имтиёзларсиз махсус изоляция қилинган муҳитда ишлайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида Моторола брендининг бошқа смартфонлари ҳам GrapheneOS қўллаб-қувватлашига эга бўлиши кутилмоқда. Бироқ лойиҳа муаллифлари ҳозирча бошқа аниқ моделларнинг номини ошкор қилишмаяпти.

МоторолаGrapheneOSСмартфонларТехнологияларХавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этадиМоторола 200 мегапикселли камерага эга янги флагманини тақдим этади20 сентябр 13:24Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овози23 сентябр 10:50Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда5 сентябр 22:24АҚШда смартфондаги маълумотларни махсус парол билан ўчириб ташлаган шахс судланмоқдаАҚШда смартфондаги маълумотларни махсус парол билан ўчириб ташлаган шахс судланмоқда24 июл 22:59Моторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этдиМоторола ўзининг янги Сигнатуре 27 флагман смартфонини намойиш этди23 сентябр 06:21Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиКеча 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди