Бола мактабни ёқтирмаса, бу ҳар доим муаммо эмас

·12·Жамият
Бола мактабни ёқтирмаса, бу ҳар доим муаммо эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Агар бола мактабга бефарқ бўлса, бу унинг табиий қизиқишининг бошқа соҳада эканлигини кўрсатиши мумкин.
  • Бола бирор иш билан соатлаб шуғулланиб, ўша мавзу ҳақида тинимсиз гапирса, мустақил равишда китоблар ўқиса ёки видеолар кўрса, буни "бекорчилик" деб қабул қилишга шошилмаслик керак.
  • Боланинг қизиқишини танқид ва босим билан сўндириш осон, лекин унинг кучли томони бўлиши мумкин бўлган бу қизиқишни тўғри йўналтириш муҳимдир.

Бола мактабни ёқтирмаса ёки дарсларга бефарқ бўлса, кўпчилик ота-она дарҳол хавотирга тушади. Аммо баъзан боланинг бефарқлиги эмас, унинг ҳақиқий қизиқиши бошқа жойда эканини кўриш муҳим.

Агар фарзандингиз бирор иш билан соатлаб шуғуллана олса, ўша мавзу ҳақида тинимсиз гапирса, мустақил равишда китоблар ўқиса, видеолар кўрса ва янги нарсаларни ўрганишга интилса — буни шунчаки «бекорчилик» деб қабул қилишга шошилманг.

Ҳатто унинг қизиқиши компьютер ўйини бўлса ҳам, аввало нима учун айнан шу нарса унга қизиқ эканини тушунишга ҳаракат қилинг.

Чунки болага меҳнатсеварлик, қизиқиш ва бир ишга берилган ҳолда ишлаш қобилиятини мажбуран сингдириш қийин. Лекин унинг табиий қизиқишини танқид, босим ва тақиқлар билан сўндириш жуда осон.

Боланинг қизиқиши — унинг кучли томони бўлиши мумкин

Ҳар бир бола мактабдаги барча фанларга бирдек қизиқмаслиги табиий. Муҳими, у умуман ҳеч нарсага қизиқмайдими ёки муайян бир соҳада жуда кучлими?

Агар иккинчи ҳолат бўлса, ота-онанинг вазифаси болани мажбуран бошқа йўлга буриш эмас, балки унинг қизиқишини тўғри йўналтиришдир.

Компьютер ўйинига қизиққан бола кейинчалик дастурлаш, дизайн, анимация, киберспорт ёки технологияларга қизиқиши мумкин. Китобга берилган бола эса ёзиш, тадқиқот ёки бошқа интеллектуал соҳаларга йўналиши эҳтимол.

Албатта, бу мактабни бутунлай ташлаб қўйиш керак дегани эмас. Таълим ва қизиқиш бир-бирига рақиб эмас — уларни бир-бирига боғлаш мумкин.

Энг муҳими, боланинг «менга қизиқ» деган ички ҳиссини йўқотиб қўймаслик.

Чунки ота-она ва мактаб болага бир ишга чин дилдан берилишни ўргатиши қийин. Аммо нотўғри муносабат билан ундаги бу хислатни жуда тез ўлдириб қўйиши мумкин.

болалар тарбиясипсихологиятаълимота-оналик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)27 август 16:01Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учун3 сентябр 11:14Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38Қашқадарёдаги мактабни бу йил атиги уч нафар битирувчи тамомладиҚашқадарёдаги мактабни бу йил атиги уч нафар битирувчи тамомлади31 май 11:54МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилди8 сентябр 11:334 ёшли бола тоғда йўқол қолди: қутқарув отрядлари тирик ҳолда топишди4 ёшли бола тоғда йўқол қолди: қутқарув отрядлари тирик ҳолда топишди14 апрел 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ