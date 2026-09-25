Бола мактабни ёқтирмаса, бу ҳар доим муаммо эмас
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Агар бола мактабга бефарқ бўлса, бу унинг табиий қизиқишининг бошқа соҳада эканлигини кўрсатиши мумкин.
- Бола бирор иш билан соатлаб шуғулланиб, ўша мавзу ҳақида тинимсиз гапирса, мустақил равишда китоблар ўқиса ёки видеолар кўрса, буни "бекорчилик" деб қабул қилишга шошилмаслик керак.
- Боланинг қизиқишини танқид ва босим билан сўндириш осон, лекин унинг кучли томони бўлиши мумкин бўлган бу қизиқишни тўғри йўналтириш муҳимдир.
Бола мактабни ёқтирмаса ёки дарсларга бефарқ бўлса, кўпчилик ота-она дарҳол хавотирга тушади. Аммо баъзан боланинг бефарқлиги эмас, унинг ҳақиқий қизиқиши бошқа жойда эканини кўриш муҳим.
Агар фарзандингиз бирор иш билан соатлаб шуғуллана олса, ўша мавзу ҳақида тинимсиз гапирса, мустақил равишда китоблар ўқиса, видеолар кўрса ва янги нарсаларни ўрганишга интилса — буни шунчаки «бекорчилик» деб қабул қилишга шошилманг.
Ҳатто унинг қизиқиши компьютер ўйини бўлса ҳам, аввало нима учун айнан шу нарса унга қизиқ эканини тушунишга ҳаракат қилинг.
Чунки болага меҳнатсеварлик, қизиқиш ва бир ишга берилган ҳолда ишлаш қобилиятини мажбуран сингдириш қийин. Лекин унинг табиий қизиқишини танқид, босим ва тақиқлар билан сўндириш жуда осон.
Боланинг қизиқиши — унинг кучли томони бўлиши мумкин
Ҳар бир бола мактабдаги барча фанларга бирдек қизиқмаслиги табиий. Муҳими, у умуман ҳеч нарсага қизиқмайдими ёки муайян бир соҳада жуда кучлими?
Агар иккинчи ҳолат бўлса, ота-онанинг вазифаси болани мажбуран бошқа йўлга буриш эмас, балки унинг қизиқишини тўғри йўналтиришдир.
Компьютер ўйинига қизиққан бола кейинчалик дастурлаш, дизайн, анимация, киберспорт ёки технологияларга қизиқиши мумкин. Китобга берилган бола эса ёзиш, тадқиқот ёки бошқа интеллектуал соҳаларга йўналиши эҳтимол.
Албатта, бу мактабни бутунлай ташлаб қўйиш керак дегани эмас. Таълим ва қизиқиш бир-бирига рақиб эмас — уларни бир-бирига боғлаш мумкин.
Энг муҳими, боланинг «менга қизиқ» деган ички ҳиссини йўқотиб қўймаслик.
Чунки ота-она ва мактаб болага бир ишга чин дилдан берилишни ўргатиши қийин. Аммо нотўғри муносабат билан ундаги бу хислатни жуда тез ўлдириб қўйиши мумкин.
Изоҳлар 0
…