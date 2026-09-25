Toyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Toyota Мотор Гроуп 2028-йилдан бошлаб ўз заводларига 400 мингта роботни жойлаштиришни режалаштирмоқда, бу учун ҳар йили 6,42 миллиард доллар сарфланади.
- Ушбу ташаббуснинг асосий мақсади инсонлар ўрнини босиш эмас, балки роботлар ва одамлар биргаликда ишлайдиган муҳитни яратишдир.
- Ҳозирда Toyota ЭЛЕЙ номли гуманоид роботларни синовдан ўтказмоқда, улар инсон операторлардан ўрганиш қобилиятига эга.
Япония автомобилсозлик гиганти Toyota Мотор Груп 2028-йилдан эътиборан ўз заводларини роботлаштирилган ишчи кучи билан таъминлашга улкан сармоя кирита бошлайди. Режага мувофиқ, компания бу мақсадлар учун ҳар йили 6,42 миллиард доллар миқдорида маблағ йўналтиради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кенг кўламли ташаббус автомобилсозлик саноатида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда ва у нафақат корхоналар самарадорлигини ошириш, балки ишлаб чиқариш жараёнларини тубдан модернизация қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги стратегияга кўра, жами 400 мингта роботни ўрнатиш кўзда тутилган бўлиб, шундан 150 мингтаси бевосита Toyota компаниясининг автомобилсозлик корхоналарига, қолган 250 мингтаси эса бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқарувчи гуруҳ заводларига жойлаштирилади. Ушбу қадам глобал миқёсдаги автосаноатда технологик устунликни сақлаб қолиш ва замонавий талабларга мослашиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Инсонлар ва роботларнинг биргаликдаги фаолиятиКомпания раҳбарияти мазкур жараёнда иш ўринлари қисқариши ҳақидаги хавотирларга ўз муносабатини билдирди. Toyota ижрочи вице-президенти Хироки Накадзима (Ҳироки Накадзима) Никкеи Асиа нашрига берган интервюсида компаниянинг асосий мақсади инсонлар ўрнини босиш эмас, балки роботлар ва одамлар тинч-тотув ёнма-ён яшайдиган ва ишлайдиган муҳитни яратиш эканини алоҳида таъкидлади.
Ҳозирги кунда Toyota йиғиш линияларида ЭЛEЙ номли гуманоид роботларни жорий этишни бошлаб юборган. Ғилдираклар ёрдамида ҳаракатланадиган бу қурилмалар инсон-операторлардан ўрганиш қобилиятига эга. Ходимлар роботнинг бармоқлари шаклини такрорловчи махсус мосламаларни кийган ҳолда нозик моторикани талаб қилувчи ҳаракатларни машинага амалда намойиш этиб беришади. Шунга қарамай, компания ҳозирча қанча робот ишга туширилгани ва келгусидаги 400 мингта паркда гуманоидларнинг улуши қанча бўлишини ошкор этмаган.
Автосаноатдаги глобал роботлаштириш пойгасиХалқаро робототехника федерацияси маълумотларига кўра, автомобилсозлик саноати саноат роботларининг энг йирик истеъмолчиси бўлиб қолмоқда. Жумладан, биргина 2024-йилда Хитой 2 миллион дона, Япония 450 500 дона, АҚШ ва Жанубий Корея мос равишда 34 200 ҳамда 30 600 та шундай қурилмаларни ўрнатган. Бироқ айнан инсонқиёфали гуманоид роботларга ставка қилиш нисбатан янги тенденция ҳисобланади.
Ишлаб чиқарувчилар инсонларга мослаштирилган цехларда гуманоидлар турли вазифаларни бажариши ва тизимга осонроқ мослашишига умид қилмоқда. Ушбу пойгага Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси ҳам қўшилди. У ўзининг Америка бўлинмаси Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган Atlas гуманоидларини 2028-йилдан бошлаб жорий этишни режалаштирган. Шунингдек, Хитойнинг Xpeng ва Nio электромобил ишлаб чиқарувчилари ҳам ўзларининг инсонқиёфали роботларини яратиш устида ишламоқда ёки уларга сармоя киритмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, инсонлар билан ёнма-ён ишлаш хавфсизлиги, тирик меҳнатга нисбатан иқтисодий самарадорлик ва бундай машиналарни оммавий ишлаб чиқариш имконияти каби фундаментал муаммолар ҳали тўлиқ ҳал этилмаган. Шунга қарамасдан, соҳадаги малакали ишчи кучининг кексайиб бориши фонида касаба уюшмалари иш ҳақи ва қисқариш хавфи юзасидан ўз хавотирларини билдириб келмоқда.
Изоҳлар 0
…