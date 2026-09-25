Toyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтиради

·8·Техно
Toyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Toyota Мотор Гроуп 2028-йилдан бошлаб ўз заводларига 400 мингта роботни жойлаштиришни режалаштирмоқда, бу учун ҳар йили 6,42 миллиард доллар сарфланади.
  • Ушбу ташаббуснинг асосий мақсади инсонлар ўрнини босиш эмас, балки роботлар ва одамлар биргаликда ишлайдиган муҳитни яратишдир.
  • Ҳозирда Toyota ЭЛЕЙ номли гуманоид роботларни синовдан ўтказмоқда, улар инсон операторлардан ўрганиш қобилиятига эга.

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota Мотор Груп 2028-йилдан эътиборан ўз заводларини роботлаштирилган ишчи кучи билан таъминлашга улкан сармоя кирита бошлайди. Режага мувофиқ, компания бу мақсадлар учун ҳар йили 6,42 миллиард доллар миқдорида маблағ йўналтиради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кенг кўламли ташаббус автомобилсозлик саноатида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда ва у нафақат корхоналар самарадорлигини ошириш, балки ишлаб чиқариш жараёнларини тубдан модернизация қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги стратегияга кўра, жами 400 мингта роботни ўрнатиш кўзда тутилган бўлиб, шундан 150 мингтаси бевосита Toyota компаниясининг автомобилсозлик корхоналарига, қолган 250 мингтаси эса бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқарувчи гуруҳ заводларига жойлаштирилади. Ушбу қадам глобал миқёсдаги автосаноатда технологик устунликни сақлаб қолиш ва замонавий талабларга мослашиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Инсонлар ва роботларнинг биргаликдаги фаолияти

Компания раҳбарияти мазкур жараёнда иш ўринлари қисқариши ҳақидаги хавотирларга ўз муносабатини билдирди. Toyota ижрочи вице-президенти Хироки Накадзима (Ҳироки Накадзима) Никкеи Асиа нашрига берган интервюсида компаниянинг асосий мақсади инсонлар ўрнини босиш эмас, балки роботлар ва одамлар тинч-тотув ёнма-ён яшайдиган ва ишлайдиган муҳитни яратиш эканини алоҳида таъкидлади.

Ҳозирги кунда Toyota йиғиш линияларида ЭЛEЙ номли гуманоид роботларни жорий этишни бошлаб юборган. Ғилдираклар ёрдамида ҳаракатланадиган бу қурилмалар инсон-операторлардан ўрганиш қобилиятига эга. Ходимлар роботнинг бармоқлари шаклини такрорловчи махсус мосламаларни кийган ҳолда нозик моторикани талаб қилувчи ҳаракатларни машинага амалда намойиш этиб беришади. Шунга қарамай, компания ҳозирча қанча робот ишга туширилгани ва келгусидаги 400 мингта паркда гуманоидларнинг улуши қанча бўлишини ошкор этмаган.

Автосаноатдаги глобал роботлаштириш пойгаси

Халқаро робототехника федерацияси маълумотларига кўра, автомобилсозлик саноати саноат роботларининг энг йирик истеъмолчиси бўлиб қолмоқда. Жумладан, биргина 2024-йилда Хитой 2 миллион дона, Япония 450 500 дона, АҚШ ва Жанубий Корея мос равишда 34 200 ҳамда 30 600 та шундай қурилмаларни ўрнатган. Бироқ айнан инсонқиёфали гуманоид роботларга ставка қилиш нисбатан янги тенденция ҳисобланади.

Ишлаб чиқарувчилар инсонларга мослаштирилган цехларда гуманоидлар турли вазифаларни бажариши ва тизимга осонроқ мослашишига умид қилмоқда. Ушбу пойгага Жанубий Кореянинг Hyundai компанияси ҳам қўшилди. У ўзининг Америка бўлинмаси Boston Dynamics томонидан ишлаб чиқилган Atlas гуманоидларини 2028-йилдан бошлаб жорий этишни режалаштирган. Шунингдек, Хитойнинг Xpeng ва Nio электромобил ишлаб чиқарувчилари ҳам ўзларининг инсонқиёфали роботларини яратиш устида ишламоқда ёки уларга сармоя киритмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, инсонлар билан ёнма-ён ишлаш хавфсизлиги, тирик меҳнатга нисбатан иқтисодий самарадорлик ва бундай машиналарни оммавий ишлаб чиқариш имконияти каби фундаментал муаммолар ҳали тўлиқ ҳал этилмаган. Шунга қарамасдан, соҳадаги малакали ишчи кучининг кексайиб бориши фонида касаба уюшмалари иш ҳақи ва қисқариш хавфи юзасидан ўз хавотирларини билдириб келмоқда.

ToyotaРобототехникаАвтосаноатТехнологияИнвестиция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади20 сентябр 19:55Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушди26 июл 10:23Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди19 сентябр 09:22Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди23 сентябр 12:25Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқди3 июл 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди