Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови

·10·Спорт
Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворитларидан бири АҚШ билан тўқнаш келади.
  • Аёллар терма жамоаси эса мусобақа етакчиси Ҳиндистон билан куч синашади.
  • Бу баҳслар чемпионлик тақдирига бевосита таъсир кўрсатади.
  • Ўзбекистон-2 Нидерландия, Ўзбекистон-3 Қирғизистон билан ўйнайди.

Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ўзининг энг ҳал қилувчи, шиддатли ва тақдирий палласига кирди. Бугун мусобақанинг чемпионлик йўлидаги бош баҳслари бўлиб ўтадиган 9-турида Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоаси турнир жадвалининг 1-столида турнирнинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган АҚШ терма жамоасига қарши дона суради. Жаҳон шахмат тожи ва Олимпиада олтин медаллари тақдирига бевосита таъсир кўрсатувчи ушбу супертўқнашувда ҳамюртларимиз биринчи бўлиб оқ доналарда ҳаракат қилишади.

Ўзбекистон-2 терма жамоаси ҳам кучли элита вакили бўлган Нидерландияга қарши жиддий имтиҳондан ўтса, Ўзбекистон-3 жамоамиз Марказий Осиё дербисида Қирғизистон термасига қарши баҳс олиб боради.

Аёллар ўртасидаги 9-тур баҳслари эса янада улкан драматизмни ваъда қилмоқда: Ўзбекистон хотин-қизлар терма жамоаси 1-столда мусобақа етакчиси бўлган Ҳиндистоннинг қудратли термасига қарши оғир сафар баҳсидек қора доналарда жангга киришади. Ўзбекистон аёллар 2-жамоаси Исландия билан куч синашса, қизларимизнинг 3-жамоаси Европанинг номдор Италия термасини синовдан ўтказади. Бундан ташқари, 9-тур доирасида Ҳиндистон – Германия, Франция – Хитой ҳамда принципиал Озарбайжон – Арманистон баҳслари жаҳон шахмат аҳлининг диққат марказида бўлиб турибди.

Хўш, Нодирбек Абдусатторов ва жамоадошлари АҚШнинг юлдузли легионига қарши қандай стратегик тайёргарлик кўрди, 1-столдаги ғалаба чемпионлик йўлагини очадими ва қизларимиз Ҳиндистон сенсациясини тўхтата оладими?

«АҚШ билан супержанг, Ҳиндистон синови ва 1-стол драмаси»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанд Олимпиадасининг 9-тури олдидан энг муҳим факт ва кутилувчи воқеалар:

  • Олимпиада финалига тенг баҳс: Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 9-турнинг марказий учрашувида АҚШ билан чемпионлик тақдирини ҳал қилувчи баҳсга киришади;

  • Оқ доналар устунлиги: Эркаклар жамоамиз 1- ва 3-тахталарда оқ доналарда ўйнаш имтиёзига эга бўлади;

  • Аёлларнинг «Ҳиндистон имтиҳони»: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси 1-столда турнир фаворити Ҳиндистон термаси билан қора доналарда тўқнаш келади;

  • Ёшлар ва захира жамоалари фаоллиги: Ўзбекистон-2 жамоаси Нидерландия билан, Ўзбекистон-3 эса Қирғизистон билан куч синашади;

  • Жаҳон шахматида параллель дербилар: Мусобақада Ҳиндистон – Германия, Франция – Хитой ва Озарбайжон – Арманистон каби супержуфтликлар параллел кураш олиб боради.

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд-2026): 9-турнинг марказий жуфтликлари жадвали

Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови

Эркаклар ва аёллар ўртасидаги 9-турнинг энг қизиқарли тўқнашувлари таснифи:

Йўналиш ва босқич

Оқ доналарда ўйновчи жамоа (White)

Қора доналарда ўйновчи жамоа (Black)

Баҳснинг турнир аҳамияти ва мақоми

Эркаклар (1-стол)

Ўзбекистон

АҚШ

Олтин медаллар тақдирини ҳал этувчи мутлақ финал баҳси

Эркаклар (2-стол)

Ўзбекистон-2

Нидерландия

Топ-10 сари кураш, Аниш Гири жамоасига қарши синов

Эркаклар (3-стол)

Қирғизистон

Ўзбекистон-3

Марказий Осиёнинг принципиал дербиси

Эркаклар (Топ баҳслар)

Ҳиндистон / Франция

Германия / Хитой

Етакчилар пойгасидаги очколар учун қизғин жанг

Аёллар (1-стол)

Ҳиндистон

Ўзбекистон

Аёллар ўртасидаги олий даражадаги чемпионлик тўқнашуви

Аёллар (2-стол)

Исландия

Ўзбекистон-2

Европанинг қаттиқ ҳимоясига қарши ёшлар баҳси

Аёллар (3-стол)

Ўзбекистон-3

Италия

Тажрибали Италия жамоасига қарши жиддий беллашув

Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови

Шахмат экспертизаси ва таҳлил: Нега 9-тур турнирнинг бош ҳал қилувчи нуқтаси?

Халқаро гроссмейстерлар, ФИДЕ таҳлилчилари ва мураббийлар штабининг хулосалари:

  • «Ўзбекистон — АҚШ тўқнашуви»нинг стратегик қиймати: Шахмат Олимпиадаларида 9, 10 ва 11-турлар одатда медалларнинг асл эгаларини саралаб беради; Ўзбекистон ва АҚШ — дунё рейтинги ва таркиб жиҳатдан мусобақанинг бош даъвогарлари саналади; Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Яқуббоев ва Шамсиддин Воҳидовлардан иборат жамоамиз АҚШнинг супергроссмейстерлари (Каруана, Со, Аронян ва бошқалар)га қарши ўз ватанимизда, Самарқанд аренасида мутлақ психологик устунликка эга;

  • Оқ доналар фактори ва тахталар тактикаси: Биринчи жамоамизнинг оқ доналарда (1- ва 3-тахталар) бошлаши мураббийлар Владимир Крамник ёки Рустам Қосимжонов услубидаги дебют тайёргарлигини максимал қўллаш имконини беради; 1-тахтада Нодирбек Абдусатторовнинг босими жамоага руҳий устунлик бериши мумкин;

  • Аёллар баҳсидаги матонат синови: Афсонавий Ҳиндистон аёллар жамоаси мусобақанинг энг мувозанатли ва кучли таркибига эга; қизларимиз учун қора доналарда камида дуранг қайд этиш ва қанотларда қарши ҳужум уюштириш улкан муваффақият ва медаллар эшигини очади;

  • Параллель жуфтликлар таъсири: Эркаклар ўртасида Ҳиндистоннинг Германия билан, Франциянинг Хитой билан тўқнаш келиши етакчилар гуруҳида очколар йўқотилиши муқаррарлигини кўрсатади; агар вакилларимиз АҚШни енгишга муваффақ бўлса, яккапешқадам бўлиб олиш имконияти кескин ошади.

Самарқанд заминида кечаётган ушбу ақл жангида бугун миллий жамоаларимиз ўз матонати ва маҳоратини кўрсатиб, Ўзбекистоннинг бутунжаҳон шахмат пойтахти эканини яна бир бор исботлашига ишонч комил.

Сизнингча, Ўзбекистон — АҚШ баҳсида Нодирбек Абдусатторов ва жамоадошлари неча очко жамғариб, тарихий ғалабани қўлга кирита олади? Аёллар терма жамоамизнинг кучли Ҳиндистонга қарши имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз прогноз ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанд Олимпиадасининг тақдирий тур таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Самарқанд 2026Олимпиада шахматНодирбек АбдусатторовЎзбекистон шахмат жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилдиСамарқандда триумф ва драма: Ўзбекистон эркаклар термаси 1-ўринга кўтарилди21 сентябр 10:24Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!22 сентябр 13:26Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 8-тур баҳслари старт олмоқда: барча жуфтликлар таҳлилиБутунжаҳон шахмат Олимпиадасида 8-тур баҳслари старт олмоқда: барча жуфтликлар таҳлилиКеча 10:48Олимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлариОлимпиада пешқадами Ўзбекистон 1-ўрин учун Хитойга қарши: 7-турнинг барча жуфтликлари23 сентябр 12:21Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!Самарқандда тарихий триллер: Ўзбекистон Ҳиндистон грандларини тиз чўктирди!21 сентябр 19:48«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди16 сентябр 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?