Самарқандда титанлар жанги: 9-турда Ўзбекистон – АҚШ тўқнашуви ва Ҳиндистон синови
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг 9-турида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси турнир фаворитларидан бири АҚШ билан тўқнаш келади.
- Аёллар терма жамоаси эса мусобақа етакчиси Ҳиндистон билан куч синашади.
- Бу баҳслар чемпионлик тақдирига бевосита таъсир кўрсатади.
- Ўзбекистон-2 Нидерландия, Ўзбекистон-3 Қирғизистон билан ўйнайди.
Қадимий ва ҳамиша навқирон Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ўзининг энг ҳал қилувчи, шиддатли ва тақдирий палласига кирди. Бугун мусобақанинг чемпионлик йўлидаги бош баҳслари бўлиб ўтадиган 9-турида Ўзбекистон эркаклар бош миллий терма жамоаси турнир жадвалининг 1-столида турнирнинг бош фаворитларидан бири ҳисобланган АҚШ терма жамоасига қарши дона суради. Жаҳон шахмат тожи ва Олимпиада олтин медаллари тақдирига бевосита таъсир кўрсатувчи ушбу супертўқнашувда ҳамюртларимиз биринчи бўлиб оқ доналарда ҳаракат қилишади.
Ўзбекистон-2 терма жамоаси ҳам кучли элита вакили бўлган Нидерландияга қарши жиддий имтиҳондан ўтса, Ўзбекистон-3 жамоамиз Марказий Осиё дербисида Қирғизистон термасига қарши баҳс олиб боради.
Аёллар ўртасидаги 9-тур баҳслари эса янада улкан драматизмни ваъда қилмоқда: Ўзбекистон хотин-қизлар терма жамоаси 1-столда мусобақа етакчиси бўлган Ҳиндистоннинг қудратли термасига қарши оғир сафар баҳсидек қора доналарда жангга киришади. Ўзбекистон аёллар 2-жамоаси Исландия билан куч синашса, қизларимизнинг 3-жамоаси Европанинг номдор Италия термасини синовдан ўтказади. Бундан ташқари, 9-тур доирасида Ҳиндистон – Германия, Франция – Хитой ҳамда принципиал Озарбайжон – Арманистон баҳслари жаҳон шахмат аҳлининг диққат марказида бўлиб турибди.
Хўш, Нодирбек Абдусатторов ва жамоадошлари АҚШнинг юлдузли легионига қарши қандай стратегик тайёргарлик кўрди, 1-столдаги ғалаба чемпионлик йўлагини очадими ва қизларимиз Ҳиндистон сенсациясини тўхтата оладими?
«АҚШ билан супержанг, Ҳиндистон синови ва 1-стол драмаси»: 9-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанд Олимпиадасининг 9-тури олдидан энг муҳим факт ва кутилувчи воқеалар:
Олимпиада финалига тенг баҳс: Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси 9-турнинг марказий учрашувида АҚШ билан чемпионлик тақдирини ҳал қилувчи баҳсга киришади;
Оқ доналар устунлиги: Эркаклар жамоамиз 1- ва 3-тахталарда оқ доналарда ўйнаш имтиёзига эга бўлади;
Аёлларнинг «Ҳиндистон имтиҳони»: Ўзбекистон аёллар миллий жамоаси 1-столда турнир фаворити Ҳиндистон термаси билан қора доналарда тўқнаш келади;
Ёшлар ва захира жамоалари фаоллиги: Ўзбекистон-2 жамоаси Нидерландия билан, Ўзбекистон-3 эса Қирғизистон билан куч синашади;
Жаҳон шахматида параллель дербилар: Мусобақада Ҳиндистон – Германия, Франция – Хитой ва Озарбайжон – Арманистон каби супержуфтликлар параллел кураш олиб боради.
Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси (Самарқанд-2026): 9-турнинг марказий жуфтликлари жадвали
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги 9-турнинг энг қизиқарли тўқнашувлари таснифи:
Йўналиш ва босқич
Оқ доналарда ўйновчи жамоа (White)
Қора доналарда ўйновчи жамоа (Black)
Баҳснинг турнир аҳамияти ва мақоми
Эркаклар (1-стол)
Ўзбекистон
АҚШ
Олтин медаллар тақдирини ҳал этувчи мутлақ финал баҳси
Эркаклар (2-стол)
Ўзбекистон-2
Нидерландия
Топ-10 сари кураш, Аниш Гири жамоасига қарши синов
Эркаклар (3-стол)
Қирғизистон
Ўзбекистон-3
Марказий Осиёнинг принципиал дербиси
Эркаклар (Топ баҳслар)
Ҳиндистон / Франция
Германия / Хитой
Етакчилар пойгасидаги очколар учун қизғин жанг
Аёллар (1-стол)
Ҳиндистон
Ўзбекистон
Аёллар ўртасидаги олий даражадаги чемпионлик тўқнашуви
Аёллар (2-стол)
Исландия
Ўзбекистон-2
Европанинг қаттиқ ҳимоясига қарши ёшлар баҳси
Аёллар (3-стол)
Ўзбекистон-3
Италия
Тажрибали Италия жамоасига қарши жиддий беллашув
Шахмат экспертизаси ва таҳлил: Нега 9-тур турнирнинг бош ҳал қилувчи нуқтаси?
Халқаро гроссмейстерлар, ФИДЕ таҳлилчилари ва мураббийлар штабининг хулосалари:
«Ўзбекистон — АҚШ тўқнашуви»нинг стратегик қиймати: Шахмат Олимпиадаларида 9, 10 ва 11-турлар одатда медалларнинг асл эгаларини саралаб беради; Ўзбекистон ва АҚШ — дунё рейтинги ва таркиб жиҳатдан мусобақанинг бош даъвогарлари саналади; Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Яқуббоев ва Шамсиддин Воҳидовлардан иборат жамоамиз АҚШнинг супергроссмейстерлари (Каруана, Со, Аронян ва бошқалар)га қарши ўз ватанимизда, Самарқанд аренасида мутлақ психологик устунликка эга;
Оқ доналар фактори ва тахталар тактикаси: Биринчи жамоамизнинг оқ доналарда (1- ва 3-тахталар) бошлаши мураббийлар Владимир Крамник ёки Рустам Қосимжонов услубидаги дебют тайёргарлигини максимал қўллаш имконини беради; 1-тахтада Нодирбек Абдусатторовнинг босими жамоага руҳий устунлик бериши мумкин;
Аёллар баҳсидаги матонат синови: Афсонавий Ҳиндистон аёллар жамоаси мусобақанинг энг мувозанатли ва кучли таркибига эга; қизларимиз учун қора доналарда камида дуранг қайд этиш ва қанотларда қарши ҳужум уюштириш улкан муваффақият ва медаллар эшигини очади;
Параллель жуфтликлар таъсири: Эркаклар ўртасида Ҳиндистоннинг Германия билан, Франциянинг Хитой билан тўқнаш келиши етакчилар гуруҳида очколар йўқотилиши муқаррарлигини кўрсатади; агар вакилларимиз АҚШни енгишга муваффақ бўлса, яккапешқадам бўлиб олиш имконияти кескин ошади.
Самарқанд заминида кечаётган ушбу ақл жангида бугун миллий жамоаларимиз ўз матонати ва маҳоратини кўрсатиб, Ўзбекистоннинг бутунжаҳон шахмат пойтахти эканини яна бир бор исботлашига ишонч комил.
Сизнингча, Ўзбекистон — АҚШ баҳсида Нодирбек Абдусатторов ва жамоадошлари неча очко жамғариб, тарихий ғалабани қўлга кирита олади? Аёллар терма жамоамизнинг кучли Ҳиндистонга қарши имкониятларини қандай баҳолайсиз? Ўз прогноз ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Самарқанд Олимпиадасининг тақдирий тур таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…