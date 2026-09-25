Чўл бағрида кутилмаган учрашув: Марокашда ноёб қум мушукчаси тасвирга олинди

·8·Дунё
Чўл бағрида кутилмаган учрашув: Марокашда ноёб қум мушукчаси тасвирга олинди

Марокаш чўлларида ноёб қум мушуги боласи тасвирга олинди. Кичик мушукчанинг табиий яшаш муҳитида эҳтиёткорлик билан атрофни кузатиб, кейин ҳудуд бўйлаб ҳаракатлангани акс этган видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.

Видеода қум мушукчаси чўл шароитида ўзини жуда эҳтиёткор тутаётгани кўринади. Унинг оч рангли жуни ва каттароқ қулоқлари чўл муҳитига мослашганини яққол намоён этади.

Қум мушугини ёввойи табиатда учратиш осон эмас. Шу сабабли унинг табиий муҳитдаги тасвирлари алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

Қум мушуклари асосан Шимолий Африка ва Яқин Шарқнинг қуруқ, чўл ҳудудларида учрайди. Улар оғир табиий шароитларда яшашга мослашган ёввойи мушуксимонлар қаторига киради. Марокашда олинган тасвирларда мушукча аввал атрофни синчиклаб кузатади, сўнгра ҳудуд бўйлаб ҳаракатлана бошлайди. Унинг табиий муҳитдаги хатти-ҳаракатлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.

Марокашқум мушукчачўлтабиий муҳит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариНАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклари9 июл 15:57Саудия Арабистонида автомобилсиз, кўчасиз ва чиқиндисиз шаҳар қуриладиСаудия Арабистонида автомобилсиз, кўчасиз ва чиқиндисиз шаҳар қурилади23 май 09:48Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилдиМиср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилди31 август 23:56Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди1 август 23:51Марокашда турар-жой биноси қулаши оқибатида одамлар ҳалок бўлдиМарокашда турар-жой биноси қулаши оқибатида одамлар ҳалок бўлди22 май 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота