Чўл бағрида кутилмаган учрашув: Марокашда ноёб қум мушукчаси тасвирга олинди
Марокаш чўлларида ноёб қум мушуги боласи тасвирга олинди. Кичик мушукчанинг табиий яшаш муҳитида эҳтиёткорлик билан атрофни кузатиб, кейин ҳудуд бўйлаб ҳаракатлангани акс этган видео ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Видеода қум мушукчаси чўл шароитида ўзини жуда эҳтиёткор тутаётгани кўринади. Унинг оч рангли жуни ва каттароқ қулоқлари чўл муҳитига мослашганини яққол намоён этади.
Қум мушугини ёввойи табиатда учратиш осон эмас. Шу сабабли унинг табиий муҳитдаги тасвирлари алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.
Қум мушуклари асосан Шимолий Африка ва Яқин Шарқнинг қуруқ, чўл ҳудудларида учрайди. Улар оғир табиий шароитларда яшашга мослашган ёввойи мушуксимонлар қаторига киради. Марокашда олинган тасвирларда мушукча аввал атрофни синчиклаб кузатади, сўнгра ҳудуд бўйлаб ҳаракатлана бошлайди. Унинг табиий муҳитдаги хатти-ҳаракатлари ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортди.
Изоҳлар 0
…