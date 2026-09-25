Тўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирди

·59·Жамият
Тўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирди

Ўзбек тўйларидан бирида куёв жўраларнинг ноодатий ҳазили ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди. Видеода бир гуруҳ куёв навкарлар дастурхон ёзилган хонага катта қора қўчқорни етаклаб киргани кўринади.

Аммо меҳмонларнинг эътиборини энг кўп тортган жиҳат бошқа эди — қўчқорнинг туёқларига пайпоқ кийдирилган.

Видеода куёв навкарлар қўчқорни хонага олиб кираётгани акс этган. Қизиғи, ҳайвоннинг туёқлари гиламни ифлос қилмаслиги учун уларга пайпоқ кийдирилган.

Бироқ шу пайтда айрим меҳмонлар ва куёв навкарларнинг ўзлари гилам устида туфли ҳамда кроссовкаларда юргани кўринади.

Айнан мана шу тафсилот ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар орасида видеодаги ҳолат юзасидан ҳазиломуз фикрлар ҳам билдирилди. Айримлар қўчқорнинг туёғи учун пайпоқ ўйланганига эътибор қаратган бўлса, бошқалар гилам устида кўча пойабзалида юрилганини муҳокама қилган.

Куёв навкарларҚўчқорЎзбек тўйИжтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Ўзбек тўйига тасодифан кириб қолган хорижлик сайёҳлар ҳайратда: Шарқона тавозе (видео)Кеча 22:49Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!27 июн 17:40Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...Асалари нега чаққандан кейин ўлади? Унинг чақиши ортида ҳайратланарли механизм бор...13 сентябр 19:36Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!Самарқанд вилоятида Ангус зотли буқа нархи билан кўпчиликни ҳайрон қолдирди!28 июл 16:51Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди27 июн 23:04Тўйда ноодатий ҳолат: куёв келин учун "fast food" буюртма қилдиТўйда ноодатий ҳолат: куёв келин учун "fast food" буюртма қилди10 май 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ