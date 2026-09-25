Тўйда қўчқорнинг туёғига пайпоқ кийдирилди: аммо бошқа бир жиҳат кўпчиликни ҳайрон қолдирди
Ўзбек тўйларидан бирида куёв жўраларнинг ноодатий ҳазили ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди. Видеода бир гуруҳ куёв навкарлар дастурхон ёзилган хонага катта қора қўчқорни етаклаб киргани кўринади.
Аммо меҳмонларнинг эътиборини энг кўп тортган жиҳат бошқа эди — қўчқорнинг туёқларига пайпоқ кийдирилган.
Видеода куёв навкарлар қўчқорни хонага олиб кираётгани акс этган. Қизиғи, ҳайвоннинг туёқлари гиламни ифлос қилмаслиги учун уларга пайпоқ кийдирилган.
Бироқ шу пайтда айрим меҳмонлар ва куёв навкарларнинг ўзлари гилам устида туфли ҳамда кроссовкаларда юргани кўринади.
Айнан мана шу тафсилот ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар орасида видеодаги ҳолат юзасидан ҳазиломуз фикрлар ҳам билдирилди. Айримлар қўчқорнинг туёғи учун пайпоқ ўйланганига эътибор қаратган бўлса, бошқалар гилам устида кўча пойабзалида юрилганини муҳокама қилган.
Изоҳлар 0
…