Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади

·3·Спорт
Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен жамоанинг юлдуз ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг майдондаги ноёб қобилияти ва голлар уриш инстинктини алоҳида эътироф этди. Манчестер Сити клуби ҳужумчиси Данияга қарши кечган ўйиндан сўнг ўзининг миллий жамоадаги голлари сонини 56 та учрашувда 64 тага етказди. Ушбу кўрсаткич замонавий футбол оламида мутлақ рекорд даражадаги самарадорликни намоён этмоқда ва мутахассисларни ҳайратга солишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Норвегия Миллатлар лигасидаги баҳслардан сўнг бош мураббий ўз шогирдининг ҳаракатларини изоҳлаб, унинг туғма истеъдоди шунчаки машғулотлар орқали ўргатиб бўлмайдиган даражада ноёб эканини таъкидлади. Таҳлилчилар кўпинча футболчининг жисмоний устунлиги ва юқори тезлигига эътибор қаратишса-да, Солбаккен унинг муваффати ортида бошқа сирли омил турганига июнонади.

Туғма инстинкт ва тактикадан устун сезги

TV2 телеканалига берган интервюсида Норвегия устози Холанднинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки тактик кўрсатмаларга эмас, балки ички сезги ва биологик хусусиятларга асосланганини тушунтирди. Мураббий ўзининг боши ва бурнига ишора қилиб, тўп қаерга тушишини олдиндан сезиш қобилияти фақат инсоннинг ўзида туғма бўлиши кераклигини билдирди.

Солбаккеннинг сўзларига кўра, 24 ёшли собиқ Боруссия Дортмунд футболчиси рақиб жарима майдончасида ўзгача частотада ҳаракат қилади. Уни бошқа ўйинчилардан ажратиб турувчи асосий жиҳат ҳам айнан мана шу тушунтириб бўлмайдиган, фақат табиат берган ноёб гол уриш сезгисидир.

Мураббий кўрсатмасига қарши чиққан Холанд

Ўйин давомидаги қизиқарли вазиятлардан бири стандарт вазиятлар бўйича мураббий Пал Фжелде ва Эрлинг Холанд ўртасида содир бўлди. Танаффус пайтида ҳужумчи Фжелдедан тўпни пастлатиб ёки баланд кўтариб узатиш кераклигини сўраган. Мураббий аниқ қилиб уни пастдан узатишни буюрганига қарамай, Холанд ўз билганича иш тутиб, тўпни баланд кўтаришни афзал кўрган.

Фжелде Дания терма жамоасининг ҳимоявий тузилмасини ўрганиш чоғида баъзи имкониятларни топганини, бироқ уларни амалга ошириш учун кўплаб омиллар бирдек тўғри келиши лозимлигини таъкидлади. Шунга қарамай, Холанд каби футболчиларнинг ўзига ишонган ҳолда қабул қилган қарорлари кўпинча кутилмаган натижаларни бериши мумкин.

Эрлинг Холанд ҳам клуб, ҳам миллий жамоа миқёсида рекордларни янгилашда давом этар экан, унинг жисмоний ҳолати ва ўйинни ўқий олиш қобилияти ҳар қандай рақиб ҳимояси учун бош оғриғига айланмоқда. Норвегия терма жамоасининг келгуси ўйинларида ҳам мазкур юлдуз ҳужумчининг ҳаракатлари асосий эътибор марказида бўлиши кутилмоқда.

Эрлинг ХоландСтале СолбаккенНорвегияМанчестер СитйФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаБугун 12:34Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиБугун 01:54Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди5 сентябр 22:59Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?13 август 14:19Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?