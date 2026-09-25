Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен жамоанинг юлдуз ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг майдондаги ноёб қобилияти ва голлар уриш инстинктини алоҳида эътироф этди. Манчестер Сити клуби ҳужумчиси Данияга қарши кечган ўйиндан сўнг ўзининг миллий жамоадаги голлари сонини 56 та учрашувда 64 тага етказди. Ушбу кўрсаткич замонавий футбол оламида мутлақ рекорд даражадаги самарадорликни намоён этмоқда ва мутахассисларни ҳайратга солишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Норвегия Миллатлар лигасидаги баҳслардан сўнг бош мураббий ўз шогирдининг ҳаракатларини изоҳлаб, унинг туғма истеъдоди шунчаки машғулотлар орқали ўргатиб бўлмайдиган даражада ноёб эканини таъкидлади. Таҳлилчилар кўпинча футболчининг жисмоний устунлиги ва юқори тезлигига эътибор қаратишса-да, Солбаккен унинг муваффати ортида бошқа сирли омил турганига июнонади.
Туғма инстинкт ва тактикадан устун сезгиTV2 телеканалига берган интервюсида Норвегия устози Холанднинг майдондаги ҳаракатлари шунчаки тактик кўрсатмаларга эмас, балки ички сезги ва биологик хусусиятларга асосланганини тушунтирди. Мураббий ўзининг боши ва бурнига ишора қилиб, тўп қаерга тушишини олдиндан сезиш қобилияти фақат инсоннинг ўзида туғма бўлиши кераклигини билдирди.
Солбаккеннинг сўзларига кўра, 24 ёшли собиқ Боруссия Дортмунд футболчиси рақиб жарима майдончасида ўзгача частотада ҳаракат қилади. Уни бошқа ўйинчилардан ажратиб турувчи асосий жиҳат ҳам айнан мана шу тушунтириб бўлмайдиган, фақат табиат берган ноёб гол уриш сезгисидир.
Мураббий кўрсатмасига қарши чиққан ХоландЎйин давомидаги қизиқарли вазиятлардан бири стандарт вазиятлар бўйича мураббий Пал Фжелде ва Эрлинг Холанд ўртасида содир бўлди. Танаффус пайтида ҳужумчи Фжелдедан тўпни пастлатиб ёки баланд кўтариб узатиш кераклигини сўраган. Мураббий аниқ қилиб уни пастдан узатишни буюрганига қарамай, Холанд ўз билганича иш тутиб, тўпни баланд кўтаришни афзал кўрган.
Фжелде Дания терма жамоасининг ҳимоявий тузилмасини ўрганиш чоғида баъзи имкониятларни топганини, бироқ уларни амалга ошириш учун кўплаб омиллар бирдек тўғри келиши лозимлигини таъкидлади. Шунга қарамай, Холанд каби футболчиларнинг ўзига ишонган ҳолда қабул қилган қарорлари кўпинча кутилмаган натижаларни бериши мумкин.
Эрлинг Холанд ҳам клуб, ҳам миллий жамоа миқёсида рекордларни янгилашда давом этар экан, унинг жисмоний ҳолати ва ўйинни ўқий олиш қобилияти ҳар қандай рақиб ҳимояси учун бош оғриғига айланмоқда. Норвегия терма жамоасининг келгуси ўйинларида ҳам мазкур юлдуз ҳужумчининг ҳаракатлари асосий эътибор марказида бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…