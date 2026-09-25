Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкин

·36·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дам олиш кунлари Ўзбекистоннинг Фарғона водийси ва тоғли ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин, баъзи жойларда момақалдироқ ҳам кутилмоқда.
  • Тошкент вилоятида ҳам 25 сентябр куни кундузнинг иккинчи ярмида ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.
  • Умуман олганда, мамлакатнинг катта қисмида ёғингарчилик кутилмайди, бироқ ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиб боради.

Дам олиш кунлари Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво бироз булутли бўлиши, айрим пайтларда эса булутлилик ўзгариб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет маълум қилди.

25 сентябрь куни кундузи ва 26 сентябрга ўтар кечаси Фарғона водийсининг айрим ҳудудларида, шунингдек республиканинг тоғ олди ва тоғли жойларида баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Айрим ҳудудларда момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли ҳам бор.

Бугун, 25 сентябрь куни Тошкент вилоятининг айрим жойларида куннинг иккинчи ярмида қисқа муддатли ёмғир ёғиши эҳтимоли мавжуд.

Умуман олганда, дам олиш кунлари мамлакат ҳудудининг катта қисмида ёғингарчилик кутилмайди, бироқ тоғли ва айрим водий ҳудудларида об-ҳаво ўзгарувчан бўлиши мумкин.

Ҳаво ҳароратининг аста-секин пасайиши давом этади. Ҳарорат бугун кундузи 26-30 даражани ташкил этади, жанубий ҳудудларда 31-33 даражагача бўлади, жорий йилнинг 26-27 сентябрь кунлари аста-секин 22-25 даражагача, жанубда 27-30 даражагача пасаяди. Ҳаво ҳарорати кечалари 9-14 даража бўлади.

Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади, 26-27 сентябрда шимолда ва чўл ҳудудларда баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучайиши, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин.

Тошкентда ҳаво бироз булутли, вақти-вақти билан ўзгарувчан бўлади. Бугун куннинг иккинчи ярмида бироз қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин, 26-27 сентябрь кунлари ёғингарчилик кутилмайди.

Ҳарорат асосан кечалари 11-14 даража, кундузи 25 сентябрда 26-28 даража бўлади, дам олиш кунлари аста-секин 23-25 даражагача пасаяди. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.

УзгидрометФарғона водийсиТошкентдам олиш кунлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?21 сентябр 16:02Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда7 август 15:1517 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?17 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?16 сентябр 23:32Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқда13 июл 11:5015 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда14 сентябр 21:43Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари