Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)
Чиройли овози билан мухлислар меҳрини қозонган хонанда Сайёра Қосимованинг соғлиғи яхшилангани ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда акс этди. Хонанданинг касалликдан тузалиб, ўзини яхши ҳис қилаётгани ҳақидаги хабар мухлисларини қувонтирди.
Хонанданинг даволаниши учун берилган ва йиғилган ҳайрия маблағлари ҳам муҳокама марказида бўлди. Сайёра Қосимова кўзларида ёш билан бу пулларни ўзи учун олмаслигини билдирган.
"Мен олмайман, мендан ҳам муҳтожлар кўп. Ўшаларга ўзим бориб тарқатаман", — дея таъкидлаган хонанда.
Сайёра Қосимованинг бу қарори ижтимоий тармоқларда турли фикрларга сабаб бўлмоқда. Унинг мухлислари хонандани қўллаб-қувватлаб, соғлиғи тиклангани муносабати билан эзгу тилакларини билдиришмоқда.
Хонанданинг ҳайрия маблағларини ўзидан кўра кўпроқ ёрдамга муҳтож инсонларга йўналтириш истаги ҳам кузатувчиларнинг эътиборини тортди.
Изоҳлар 0
…