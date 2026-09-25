Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)

·61·Маданият
Сайёра Қосимова касалликдан шифо топди: хонанда ўзига йиғилган ҳайрия пулларини олмай... (видео)

Чиройли овози билан мухлислар меҳрини қозонган хонанда Сайёра Қосимованинг соғлиғи яхшилангани ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда акс этди. Хонанданинг касалликдан тузалиб, ўзини яхши ҳис қилаётгани ҳақидаги хабар мухлисларини қувонтирди.

Хонанданинг даволаниши учун берилган ва йиғилган ҳайрия маблағлари ҳам муҳокама марказида бўлди. Сайёра Қосимова кўзларида ёш билан бу пулларни ўзи учун олмаслигини билдирган.

"Мен олмайман, мендан ҳам муҳтожлар кўп. Ўшаларга ўзим бориб тарқатаман", — дея таъкидлаган хонанда.

Сайёра Қосимованинг бу қарори ижтимоий тармоқларда турли фикрларга сабаб бўлмоқда. Унинг мухлислари хонандани қўллаб-қувватлаб, соғлиғи тиклангани муносабати билан эзгу тилакларини билдиришмоқда.

Хонанданинг ҳайрия маблағларини ўзидан кўра кўпроқ ёрдамга муҳтож инсонларга йўналтириш истаги ҳам кузатувчиларнинг эътиборини тортди.

Сайёра ҚосимоваҲайрияСоғлиқни тиклаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)8 сентябр 19:29“Осмондаги ой эди”: Сурайё Қосимова турмуш ўртоғи билан ажрашгани ҳақида гапирди“Осмондаги ой эди”: Сурайё Қосимова турмуш ўртоғи билан ажрашгани ҳақида гапирди6 май 18:21Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)19 июл 19:55Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Жастин Бибер боғда мухлисларига кутилмаган жонли концерт берди (видео)Бугун 02:49Керем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиКерем Бюрсин ва Лизге Жөмэрт муносабатлари ҳақидаги миш-мишлар кучайдиБугун 02:07Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Миллион долларлик туфлилар эгаси Имелда Маркос қандай қилиб ҳокимият тепасига келди?Кеча 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди