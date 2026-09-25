Аждодларимиз тасвири туширилган карталар тарқалди: сурат ижтимоий тармоқларда муҳокамада

·6·Жамият
Аждодларимиз тасвири туширилган карталар тарқалди: сурат ижтимоий тармоқларда муҳокамада

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистоннинг тарихий меросига оид сувенирлар орасида аждодларимиз тасвирлари туширилган ўйин карталари акс этган сурат тарқалди. Карталардаги тарихий сиймолар ва қадимий шаҳарлар манзаралари фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.

Суратда анъанавий кийимдаги тарихий сиймолар, шунингдек, Самарқанд ва бошқа қадимий шаҳарларга хос меъморий обидалар акс этган карталарни кўриш мумкин.

Улар турли миллий безаклар, кулолчилик буюмлари ва бошқа сувенирлар қаторида сотувга қўйилгани кўринади.

Карталарда айнан қайси тарихий шахслар тасвирлангани эса суратнинг ўзида аниқ кўрсатилмаган.

Тарихий сиймолар образининг оддий ўйин карталарида қўллангани фойдаланувчилар ўртасида турлича фикрларни юзага келтирди. Айримлар бундай маҳсулотларни миллий тарих ва маданиятни тарғиб қилувчи сувенир сифатида кўрса, бошқалар тарихий шахслар образидан фойдаланиш масаласини муҳокама қилмоқда. Ўзбекистон тарихида Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абу Али ибн Сино ва Абу Райҳон Беруний каби кўплаб буюк сиймолар муҳим ўрин тутади.

Амир ТемурМирзо УлуғбекАлишер НавоийЎзбекистон сувенирлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?19 сентябр 17:53Ўзбекистонда ноодатий келин салом: Месси тасвири олдида бажарилди (видео)Ўзбекистонда ноодатий келин салом: Месси тасвири олдида бажарилди (видео)1 июн 20:12«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди22 июл 17:09Бухоролик аёл биргина қўнғироқ ортидан 1 миллиард пулидан айрилдиБухоролик аёл биргина қўнғироқ ортидан 1 миллиард пулидан айрилди12 май 15:30P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолди13 июл 13:48Миллиардлик ўғирлик содир этган киберфирибгарлар гуруҳи фош этилди...Миллиардлик ўғирлик содир этган киберфирибгарлар гуруҳи фош этилди...14 май 17:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ