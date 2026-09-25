Аждодларимиз тасвири туширилган карталар тарқалди: сурат ижтимоий тармоқларда муҳокамада
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистоннинг тарихий меросига оид сувенирлар орасида аждодларимиз тасвирлари туширилган ўйин карталари акс этган сурат тарқалди. Карталардаги тарихий сиймолар ва қадимий шаҳарлар манзаралари фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди.
Суратда анъанавий кийимдаги тарихий сиймолар, шунингдек, Самарқанд ва бошқа қадимий шаҳарларга хос меъморий обидалар акс этган карталарни кўриш мумкин.
Улар турли миллий безаклар, кулолчилик буюмлари ва бошқа сувенирлар қаторида сотувга қўйилгани кўринади.
Карталарда айнан қайси тарихий шахслар тасвирлангани эса суратнинг ўзида аниқ кўрсатилмаган.
Тарихий сиймолар образининг оддий ўйин карталарида қўллангани фойдаланувчилар ўртасида турлича фикрларни юзага келтирди. Айримлар бундай маҳсулотларни миллий тарих ва маданиятни тарғиб қилувчи сувенир сифатида кўрса, бошқалар тарихий шахслар образидан фойдаланиш масаласини муҳокама қилмоқда. Ўзбекистон тарихида Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абу Али ибн Сино ва Абу Райҳон Беруний каби кўплаб буюк сиймолар муҳим ўрин тутади.
Изоҳлар 0
…