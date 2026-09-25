Галактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилган

·27·Техно
Галактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олимлар Сомон Йўли галактикасида илк бор микроблазар ИРАС 18293−0941 ни аниқладилар, бу космик нурларнинг келиб чиқишини тушунишда муҳим қадамдир.
  • Бу тизим тахминан ўнлаб қуёш массасига тенг қора туйнук ва унга модда тортаётган юлдуз-ҳамроҳдандан иборат бўлиб, улардан бири Ерга қаратилган ва ёруғлик тезлигининг 0,75 қисмига тенг тезликда ҳаракатланмоқда.

Халқаро олимлар гуруҳи қарийб ўттиз йиллик изланишлардан сўнг Сомон Йўли галактикасида илк марта микроблазар — ўта ёрқин узоқ галактикалар ядросининг кичрайтирилган нусхасини аниқлади. 1983-йилдаёқ қайд этилган ИРАС 18293−0941 тизими мазкур ноёб объект эканлиги тасдиқланди. Ушбу кашфиёт замонавий астрофизика учун космик нурларнинг келиб чиқиш сирини очишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кашфиёт Испаниянинг Хаен университети тадқиқотчилари бошчилигидаги халқаро гуруҳ томонидан дунёдаги энг сезгир радиотелескоплар тармоғи бўлган Эуропеан ВЛБИ Нетворк (EVН) ёрдамида тасдиқланган. Мазкур космик тизим тахминан ўнлаб қуёш массасига тенг қора туйнук ва ихчам объектга модда тортиб олаётган массив юлдуз-ҳамроҳдан иборат. Қора туйнук атрофида аккрецион диск шаклланиб, кучли магнит майдонлари қарама-қарши йўналган иккита жетни ҳаракатга келтиради.

Тадқиқотлар давомида аниқланишича, ана шу жетлардан бири деярли аниқ Ер сари йўналган бўлиб, ундаги модда ёруғлик тезлигининг қарийб 0,75 қисмига тенг тезликда ҳаракатланмоқда. Тизимгача бўлган масофа 12 000 ёруғлик йилини ташкил этади. Олимларнинг таъкидлашича, космик нурланишни ўрганишда бу каби яқин ва яққол намоён бўладиган табиий лабораториянинг топилиши катта илмий аҳамиятга эга.

Ноёб топилманинг илмий аҳамияти

Мутахассисларнинг тушунтиришича, олимлар нима учун фақат битта жетни кўрганини нисбийликнинг Допплер эффекти билан изоҳлаш мумкин. Кузатувчига суборуғлик тезлигида ҳаракатланаётган жет нурланиши кўп марта кучаяди, қарама-қарши йўналдагиси эса деярли кўринмас бўлиб қолади. Айнан шу эффект туфайли микроблазар ўта массив қора туйнук ўрнига юлдуз массали қора туйнук асосида худди шундай тамойилда ишлайди.

Қўшимча оптик кузатувлар тизим таркибий қисмлари бир-бири атрофида тахминан 11,38 кунда айланишини кўрсатди. Жанубий африкалик МеерКАТ радиотелескопи ёрдамида эса иккинчи жет юлдузлараро газда узунлиги 100 ёруғлик йилига тенг улкан пуфак ҳосил қилгани аниқланди. Унинг чеккаси зич газ-чанг булутига урилиб, зарядланган зарраларни ер усти тезлатгичларидан миллионлаб марта юқори энергиягача тезлаштиришга қодир табиий ҳудудни юзага келтирмоқда.

Эндиликда олимлар битта тизимнинг ўзида учта муҳим жараённи кузатиш имкониятига эга бўлдилар: қора туйнук томонидан жетнинг ишга тушиши, муҳитда ҳосил бўлган улкан бўшлиқ ва зарралар энергия тўплайдиган тўқнашув нуқтаси. Тадқиқотчилар яқин орада ушбу жет ва тўқнашув зонасини янада чуқурроқ кузатиб, энергия юлдузлараро газга қандай узатилишини ўрганишни режалаштирмоқда.

МикроблазарҚора туйнукАстрономияСомон ЙўлиРадиотелескоп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Галактика марказидан келган қадимий юлдуз: ДEСИ-ҲВС1 сириГалактика марказидан келган қадимий юлдуз: ДEСИ-ҲВС1 сири9 май 04:21Астрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашдиАстрономлар ўрта масса қора туйнугининг илк жетини аниқлашди6 август 18:51Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкин22 июл 03:57Ерга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилдиЕрга энг яқин қора туйнукни ўрганиш лойиҳаси тақдим этилди30 июл 18:58Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишди14 июл 19:24Hubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқладиHubble ва James Webb коинотда энг узоқ орбитага эга қора туйнукни аниқлади18 июл 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди