Винсензо Монтелла Туркия терма жамоасида нима учун қолганини тушунтирди
Туркия миллий терма жамоаси бош мураббийи Винсензо Монтелла Шимолий Америкада ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокидан кейин истеъфога чиқарилиши мумкин бўлганини тан олди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, италиялик мутахассис Туркия футбол федерацияси раҳбарлари шошма-тасарқар қарор қабул қилмай, унинг уч йиллик фаолиятига кенгроқ нуқтаи назардан ёндашганидан миннатдор эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Юқори умидлар билан бошланган мундиалдаги эрта чиқиб кетиш мамлакат матбуотида ва мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, федерация раҳбарияти фақатгина иккита муваффақиятсиз учрашув натижасига таяниб қолмасдан, бутун бошли даврдаги умумий ютуқларни баҳолашни маъқул кўрди. Монтелланинг қўл остида турклар Евро-2024 мусобақасининг чорак финалига қадар етиб борган ва Миллатлар лигасининг А дивизионига тарихий йўлланмани қўлга киритганди.
Ҳал қилувчи омиллар ва якуний хулосаларШимолий Америкадаги мусобақада нима учун кутилган натижага эришилмаганини таҳлил қилар экан, Монтелла жамоанинг ўйини рақобатбардош бўлганини, бироқ ҳал қилувчи паллаларда вазиятлардан фойдалана олмаслик қимматга тушганини таъкидлади. Гуруҳдаги илк ўйинлардаёқ имкониятларнинг кўкка совурилиши жамоага руҳий босимни ошириб юборган ва бу охир-оқибат турнирдаги муваффақиятсизликка олиб келган.
Тажрибали мураббий ҳеч қандай баҳона қидирмасдан, Туркия футбол федерациясига узоқ йиллик лойиҳага ишонгани учун ўз миннатдорчилигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, федерация фақат икки учрашув натижасига қараб ҳукм чиқармаган, балки келажакка назар ташлаган.
Келажак сари қадам ва инфратузилма ривожиМонтелла мамлакатдаги кенг кўламли спорт сармояларига алоҳида тўхталиб ўтди. У Туркияни Европанинг илғор мамлакатлари билан рақобатрлаша оладиган замонавий футбол маданиятига эга давлат сифатида эътироф этди. Жумладан, инфратузилманинг жадал ўсиши ва клубларга қилинаётган инвестициялар келгусида янада йирик ғалабаларни таъминлашига ишонч билдирилди.
Ҳозирги кунда Миллатлар лигасининг А дивизионидаги дебютига тайёргарлик кўраётган жамоа учун бу тажриба келгусидаги саралаш босқичлари олдидан муҳим сабоқ бўлиши кутилмоқда. Раҳбариятнинг мураббийга билдирган ишончи эса терма жамоада барқарорликни сақлаб қолиш ва узоқ муддатли стратегияни давом эттириш имконини беради.
Изоҳлар 0
…