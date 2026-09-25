Винсензо Монтелла Туркия терма жамоасида нима учун қолганини тушунтирди

·3·Спорт
Винсензо Монтелла Туркия терма жамоасида нима учун қолганини тушунтирди

Туркия миллий терма жамоаси бош мураббийи Винсензо Монтелла Шимолий Америкада ўтган 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокидан кейин истеъфога чиқарилиши мумкин бўлганини тан олди. Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар қилишича, италиялик мутахассис Туркия футбол федерацияси раҳбарлари шошма-тасарқар қарор қабул қилмай, унинг уч йиллик фаолиятига кенгроқ нуқтаи назардан ёндашганидан миннатдор эканини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Юқори умидлар билан бошланган мундиалдаги эрта чиқиб кетиш мамлакат матбуотида ва мухлислар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, федерация раҳбарияти фақатгина иккита муваффақиятсиз учрашув натижасига таяниб қолмасдан, бутун бошли даврдаги умумий ютуқларни баҳолашни маъқул кўрди. Монтелланинг қўл остида турклар Евро-2024 мусобақасининг чорак финалига қадар етиб борган ва Миллатлар лигасининг А дивизионига тарихий йўлланмани қўлга киритганди.

Ҳал қилувчи омиллар ва якуний хулосалар

Шимолий Америкадаги мусобақада нима учун кутилган натижага эришилмаганини таҳлил қилар экан, Монтелла жамоанинг ўйини рақобатбардош бўлганини, бироқ ҳал қилувчи паллаларда вазиятлардан фойдалана олмаслик қимматга тушганини таъкидлади. Гуруҳдаги илк ўйинлардаёқ имкониятларнинг кўкка совурилиши жамоага руҳий босимни ошириб юборган ва бу охир-оқибат турнирдаги муваффақиятсизликка олиб келган.

Тажрибали мураббий ҳеч қандай баҳона қидирмасдан, Туркия футбол федерациясига узоқ йиллик лойиҳага ишонгани учун ўз миннатдорчилигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, федерация фақат икки учрашув натижасига қараб ҳукм чиқармаган, балки келажакка назар ташлаган.

Келажак сари қадам ва инфратузилма ривожи

Монтелла мамлакатдаги кенг кўламли спорт сармояларига алоҳида тўхталиб ўтди. У Туркияни Европанинг илғор мамлакатлари билан рақобатрлаша оладиган замонавий футбол маданиятига эга давлат сифатида эътироф этди. Жумладан, инфратузилманинг жадал ўсиши ва клубларга қилинаётган инвестициялар келгусида янада йирик ғалабаларни таъминлашига ишонч билдирилди.

Ҳозирги кунда Миллатлар лигасининг А дивизионидаги дебютига тайёргарлик кўраётган жамоа учун бу тажриба келгусидаги саралаш босқичлари олдидан муҳим сабоқ бўлиши кутилмоқда. Раҳбариятнинг мураббийга билдирган ишончи эса терма жамоада барқарорликни сақлаб қолиш ва узоқ муддатли стратегияни давом эттириш имконини беради.

Винсензо МонтеллаТуркия терма жамоасиЖаҳон чемпионатиМиллатлар лигасиЛа Gazzetta делло Sport
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиГианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди16 сентябр 18:59Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланади1 июл 12:47Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиМонтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирди14 июн 14:15Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин8 август 20:35Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»26 июн 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?