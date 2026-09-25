Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди

·24·Жамият
Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди

Жиззахда икки нафар Damas ҳайдовчиси ҳар бир автомобилда 28 нафардан, жами 56 нафар боғча тарбияланувчисини ташиётгани аниқланди. Бу ҳақда Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати хабар берди.

ЙҲХХ томонидан эълон қилинган видеода биринчи Damas’дан 28 нафар бола тушаётгани, иккинчи автомобилда ҳам шунча бола ташилгани акс этган.

Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати бундай кўп сонли болаларни автомобилда ташиш уларнинг хавфсизлиги талабларига жавоб бермаслигини қайд этган. Ҳайдовчилар, таълим муассасалари масъуллари ва ота-оналарга болаларни ташишда белгиланган хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилиш зарурлиги тушунтирилган. Ҳолат юзасидан қонуний чора кўрилиши маълум қилинган.

Маълумот учун, 2026 йил июнь ойида Бош прокуратура болаларни ташиш қоидаларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтиришни таклиф қилган қонун лойиҳасини жамоатчилик муҳокамасига чиқарган.

Лойиҳага кўра, болаларни ташиш қоидаларини бузган ҳайдовчига БҲМнинг 30 баравари миқдорида, яъни ўша пайтдаги ҳисоб-китоб бўйича 12,36 миллион сўм жарима солиш ҳамда уни 1 йилдан 3 йилгача транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш таклиф этилган.

Агар қоидабузарлик транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки бундай ҳуқуқдан маҳрум этилган шахс томонидан содир этилса, БҲМнинг 50 баравари — 20,6 миллион сўмгача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланиши мумкин. Шунингдек, болаларни ташишни ташкил этиш қоидаларини бузганлик учун ҳам алоҳида жавобгарлик белгилаш таклиф қилинган.

ЖиззахДамасЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизматиБош прокуратура
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)11 август 16:20Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади8 август 11:44399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?13 июл 13:05Дамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкинДамас автомобилини 50 фоизини тўлаб, қолганини 24 ойда фоизсиз бериш мумкинКеча 10:29Cobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотдиCobalt'дан тушиб кетганми ёки бошқа гап борми? 24 ёшли йигит ўлими савол уйғотди22 июл 11:51Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилинди20 июн 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ