NASA раҳбари Artemis дастурини тезлаштириш вақтини маълум қилди

·11·Техно
NASA раҳбари Artemis дастурини тезлаштириш вақтини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA раҳбари Жаред Айзектман октябр ойининг бошида Artemis дастурини тезлаштириш бўйича янгиланган режалар тақдим этилишини маълум қилди.
  • Бу ўзгаришлар инсоннинг Ойга қайтиши билан боғлиқ миссиялар жадвалига ойдинлик киритади ва Хитой билан рақобат асосий омил ҳисобланади.
  • Айзектман 2027-йилни "ижро йили" деб таърифлаб, космик саноатда катта ўзгаришлар кутилмаслигини, бироқ аеронавтикада сезиларли ривожланиш бўлиши мумкинлигини қўшимча қилди.

АҚШ Миллий космонавтика ва укхўшлик агентлиги (NASA) раҳбари Жаред Айзектман Пайлоадъс Офф Ворлд конференциясида сўзга чиқиб, октабр ойининг бошида Artemis дастурини тезлаштириш бўйича янгиланган режалар тақдим этилишини маълум қилди. Ушбу узоқ кутилган ўзгаришлар инсоннинг Ойга қайтиши билан боғлиқ миссиялар жадвалига ойдинлик киритади ва халқаро космик пойгада муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги графикларнинг эълон қилиниши Халқаро космик станциясига Крев-13 экипажининг парвози билан бир вақтга тўғри келиши мумкин. Агентлик раҳбари бундай қадам ташланишини изоҳлар экан, ойга қўниш муваффақиятли амалга ошиши учун жуда кўп мураккаб омиллар мос келиши зарурлигини, шу боис жамоатчиликка аниқ ва янгиланган манзара кўрсатилиши шартлигини таъкидлади.

Космик пойгада асосий туртки ва мақсад

Айзектман жараённи тезлаштиришга мажбур қилаётган асосий омил сифатида Хитой билан рақобатни кўрсатди. Икки давлат ҳам ой инфратузилмасини ривожлантиришга улкан маблағ йўналтириб, агрессив график асосида ишламоқда. Шу ўринда «ғалаба нимадан иборат?» деган саволга раҳбар ўта аниқлик билан жавоб бериб, асосий белгиси Ой юзасига қадам қўядиган навбатдаги инсоннинг скафандрида қайси давлат байроғи туриши эканини айтди.

Агентлик раҳбари ўз фаолиятидаги асосий муваффақиятни миссия босқичларидан кўра NASA ички маданиятини ўзгартиришда кўришини билдирди. Унинг сўзларига кўра, унинг раҳбарлиги даврида Ой базасини қуриш ишларигача бориш шахсий бошқарувдан кўра кўпроқ омад ва шарт-шароитларга боғлиқ. Бунинг учун эса тўғри сиёсат, Конгресс кўмаги, етарли бюджет ва мослашувчанлик бир вақтнинг ўзида мужассам бўлиши керак.

2027-йил – ижро йили ва келгусидаги режалар

Назорат қила оладиган икки муҳим омил сифатида Айзектман агентлик ичидаги маданий ўзгаришларни ҳамда NASAнинг «ишларни амалга ошира олиш қобилиятини» келтириб ўтди. У 2027-йилни «ижро йили» деб таърифлаб, космик саноат вакилларини бошқа йирик ўзгаришлар ва бурилишлар кутмаслиги ҳақида огоҳлантирди. Бироқ аэронавтикада сезиларли ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини, бу йўналишни ўзининг собиқ шон-шуҳрат кунларига қайтариш учун ҳали кўп ишларни бажариш кераклигини қўшимча қилди.

Шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги муҳокамаларга тўхталиб, NASAнинг Савдо вазирлиги тасарруфигача ўтказилиши мумкинлиги ҳақидаги фикрларга қатъий қарши чиқди. Унинг фикрича, агар асосий мақсад ҳар бир ташаббусдан максимал иқтисодий фойда сиқиб чиқариш бўлса, агентликка айнан ўша ерда ўрин топилиши мумкин, бироқ NASA бундан кўра кенгроқ ва мустақил миссияга эга муҳим тузилма саналади.

NASAArtemisКосмосОйСаёҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда3 сентябр 20:57Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирди26 июл 02:20Васт компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очдиВаст компанияси Ой дастурида қатнашиш учун махсус бўлинма очдиКеча 00:57Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкин29 август 09:53Ой юзасида улкан кратер пайдо бўлдиОй юзасида улкан кратер пайдо бўлди17 сентябр 00:54NASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратдиNASA ва IBM Ойнинг энг тўлиқ сунъий интеллект харитасини яратди14 сентябр 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди