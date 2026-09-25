NASA раҳбари Artemis дастурини тезлаштириш вақтини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- NASA раҳбари Жаред Айзектман октябр ойининг бошида Artemis дастурини тезлаштириш бўйича янгиланган режалар тақдим этилишини маълум қилди.
- Бу ўзгаришлар инсоннинг Ойга қайтиши билан боғлиқ миссиялар жадвалига ойдинлик киритади ва Хитой билан рақобат асосий омил ҳисобланади.
- Айзектман 2027-йилни "ижро йили" деб таърифлаб, космик саноатда катта ўзгаришлар кутилмаслигини, бироқ аеронавтикада сезиларли ривожланиш бўлиши мумкинлигини қўшимча қилди.
АҚШ Миллий космонавтика ва укхўшлик агентлиги (NASA) раҳбари Жаред Айзектман Пайлоадъс Офф Ворлд конференциясида сўзга чиқиб, октабр ойининг бошида Artemis дастурини тезлаштириш бўйича янгиланган режалар тақдим этилишини маълум қилди. Ушбу узоқ кутилган ўзгаришлар инсоннинг Ойга қайтиши билан боғлиқ миссиялар жадвалига ойдинлик киритади ва халқаро космик пойгада муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги графикларнинг эълон қилиниши Халқаро космик станциясига Крев-13 экипажининг парвози билан бир вақтга тўғри келиши мумкин. Агентлик раҳбари бундай қадам ташланишини изоҳлар экан, ойга қўниш муваффақиятли амалга ошиши учун жуда кўп мураккаб омиллар мос келиши зарурлигини, шу боис жамоатчиликка аниқ ва янгиланган манзара кўрсатилиши шартлигини таъкидлади.
Космик пойгада асосий туртки ва мақсадАйзектман жараённи тезлаштиришга мажбур қилаётган асосий омил сифатида Хитой билан рақобатни кўрсатди. Икки давлат ҳам ой инфратузилмасини ривожлантиришга улкан маблағ йўналтириб, агрессив график асосида ишламоқда. Шу ўринда «ғалаба нимадан иборат?» деган саволга раҳбар ўта аниқлик билан жавоб бериб, асосий белгиси Ой юзасига қадам қўядиган навбатдаги инсоннинг скафандрида қайси давлат байроғи туриши эканини айтди.
Агентлик раҳбари ўз фаолиятидаги асосий муваффақиятни миссия босқичларидан кўра NASA ички маданиятини ўзгартиришда кўришини билдирди. Унинг сўзларига кўра, унинг раҳбарлиги даврида Ой базасини қуриш ишларигача бориш шахсий бошқарувдан кўра кўпроқ омад ва шарт-шароитларга боғлиқ. Бунинг учун эса тўғри сиёсат, Конгресс кўмаги, етарли бюджет ва мослашувчанлик бир вақтнинг ўзида мужассам бўлиши керак.
2027-йил – ижро йили ва келгусидаги режаларНазорат қила оладиган икки муҳим омил сифатида Айзектман агентлик ичидаги маданий ўзгаришларни ҳамда NASAнинг «ишларни амалга ошира олиш қобилиятини» келтириб ўтди. У 2027-йилни «ижро йили» деб таърифлаб, космик саноат вакилларини бошқа йирик ўзгаришлар ва бурилишлар кутмаслиги ҳақида огоҳлантирди. Бироқ аэронавтикада сезиларли ўзгаришлар бўлиши мумкинлигини, бу йўналишни ўзининг собиқ шон-шуҳрат кунларига қайтариш учун ҳали кўп ишларни бажариш кераклигини қўшимча қилди.
Шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги муҳокамаларга тўхталиб, NASAнинг Савдо вазирлиги тасарруфигача ўтказилиши мумкинлиги ҳақидаги фикрларга қатъий қарши чиқди. Унинг фикрича, агар асосий мақсад ҳар бир ташаббусдан максимал иқтисодий фойда сиқиб чиқариш бўлса, агентликка айнан ўша ерда ўрин топилиши мумкин, бироқ NASA бундан кўра кенгроқ ва мустақил миссияга эга муҳим тузилма саналади.
Изоҳлар 0
…