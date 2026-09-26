Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?
Хитойнинг айрим шаҳарларида ёзги жазирама кучайиши билан кўчаларда ноодатий манзарага дуч келиш мумкин. Эркаклар футболкаларини кўкрак қафаси даражасигача кўтариб, қорин қисмини очиқ қолдиради. Чет элликлар орасида бу ҳолат "Пекин бикиниси" деб аталади.
Бу одат, асосан, иссиқ ҳавода танани бироз салқинлаштириш мақсадида қилинади. Айниқса ёзнинг иссиқ кунларида кўчаларда, боғларда ва ресторанлар атрофида бундай кўриниш учраши мумкин.
"Пекин бикиниси" номи очиқ қолган қорин қисми бикини устки қисмига ўхшатилгани сабабли пайдо бўлган.
Гарчи айримлар буни жазирамага қарши оддий ва қулай усул деб билса-да, жамоат жойларидаги бундай кўриниш атрофдагилар орасида турлича муносабат уйғотади. Хитойнинг айрим шаҳарларида жамоат жойларида кийиниш ва ўзини тутиш бўйича маҳаллий қоидалар мавжуд. Шу сабабли футболкани қорин қисмигача кўтариб юриш айрим ҳолатларда жамоат тартибига зид деб баҳоланиши ва жаримага сабаб бўлиши мумкин.
Шундай қилиб, бир томондан жазирамага қарши норасмий усул сифатида қaраладиган "Пекин бикиниси", бошқа томондан жамоат жойларидаги хулқ-атвор меъёрлари билан боғлиқ баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…