Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?

·69·Дунё
Хитойда жазирама бошланса, эркаклар нега футболкасини қорнигача кўтаради?

Хитойнинг айрим шаҳарларида ёзги жазирама кучайиши билан кўчаларда ноодатий манзарага дуч келиш мумкин. Эркаклар футболкаларини кўкрак қафаси даражасигача кўтариб, қорин қисмини очиқ қолдиради. Чет элликлар орасида бу ҳолат "Пекин бикиниси" деб аталади.

Бу одат, асосан, иссиқ ҳавода танани бироз салқинлаштириш мақсадида қилинади. Айниқса ёзнинг иссиқ кунларида кўчаларда, боғларда ва ресторанлар атрофида бундай кўриниш учраши мумкин.

"Пекин бикиниси" номи очиқ қолган қорин қисми бикини устки қисмига ўхшатилгани сабабли пайдо бўлган.

Гарчи айримлар буни жазирамага қарши оддий ва қулай усул деб билса-да, жамоат жойларидаги бундай кўриниш атрофдагилар орасида турлича муносабат уйғотади. Хитойнинг айрим шаҳарларида жамоат жойларида кийиниш ва ўзини тутиш бўйича маҳаллий қоидалар мавжуд. Шу сабабли футболкани қорин қисмигача кўтариб юриш айрим ҳолатларда жамоат тартибига зид деб баҳоланиши ва жаримага сабаб бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, бир томондан жазирамага қарши норасмий усул сифатида қaраладиган "Пекин бикиниси", бошқа томондан жамоат жойларидаги хулқ-атвор меъёрлари билан боғлиқ баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Пекин бикинисиХитойжазирамажамоат жойларидаги қоидалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкин13 июл 14:25Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаЎзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқда10 июл 12:31Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлили25 июн 14:58Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлди26 июн 20:37Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этди5 сентябр 10:17Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилди11 июл 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота