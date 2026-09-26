Машҳур турк актёрлари Тошкентда: Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел мухлислар билан учрашди

·4·Маданият
Машҳур турк актёрлари Тошкентда: Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел мухлислар билан учрашди

Турк сериаллари орқали ўзбек томошабинларига яхши таниш бўлган актёрлар Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел Тошкентга ташриф буюрди. Улар "Турк кино кунлари"нинг очилиш маросимида иштирок этиб, мухлислар билан учрашди.

Тадбир давомида журналистлар актёрларга Ўзбекистонга илк ташрифлари ҳақида савол берди.

"Ҳа, биринчи марта. Кеча Тошкентда бўлдик, бугун эса Самарқанддамиз. Бизга жуда ҳам ёқди. Бу сафаримиз қисқа бўлди, лекин кейинги сафар узоқроқ бўлади", — дея жавоб берди актёрлар.

Уларнинг сўзларидан Ўзбекистон бўйлаб қисқа сафар давомида яхши таассурот олгани англашилади. Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрелнинг "Турк кино кунлари" очилиш маросимида қатнашиши ўзбек кино ихлосмандлари учун кутилган учрашувлардан бирига айланди.

Актёрлар тадбир давомида мухлислар билан мулоқот қилиб, журналистларнинг турли саволларига ҳам жавоб берди.

Актёрларнинг Ўзбекистонга илк ташрифи ҳозирча қисқа бўлган. Бироқ улар кейинги сафар мамлакатимизда кўпроқ вақт қолиш истагини билдирди.

Серкан ЧаёғлуЎзге ГюрелТурк кино кунлариТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиҲилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этди19 август 18:33Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланади21 сентябр 18:07Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бугун 13:11Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)Амира Рашидованинг қизи Самира турмушга чиқди (видео)Бугун 10:56Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Райҳон ва Иззат Шукуровдан янги дуэт тарона: "Дил йиғлар" мухлислар эътиборида (видео)Кеча 20:42"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?"Қалпоқ" ҳажвий кўрсатувидаги Алфия кампирга шоир чолдан совчи келгани ростми?Кеча 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди