Машҳур турк актёрлари Тошкентда: Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел мухлислар билан учрашди
Турк сериаллари орқали ўзбек томошабинларига яхши таниш бўлган актёрлар Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрел Тошкентга ташриф буюрди. Улар "Турк кино кунлари"нинг очилиш маросимида иштирок этиб, мухлислар билан учрашди.
Тадбир давомида журналистлар актёрларга Ўзбекистонга илк ташрифлари ҳақида савол берди.
"Ҳа, биринчи марта. Кеча Тошкентда бўлдик, бугун эса Самарқанддамиз. Бизга жуда ҳам ёқди. Бу сафаримиз қисқа бўлди, лекин кейинги сафар узоқроқ бўлади", — дея жавоб берди актёрлар.
Уларнинг сўзларидан Ўзбекистон бўйлаб қисқа сафар давомида яхши таассурот олгани англашилади. Серкан Чаёғлу ва Ўзге Гюрелнинг "Турк кино кунлари" очилиш маросимида қатнашиши ўзбек кино ихлосмандлари учун кутилган учрашувлардан бирига айланди.
Актёрлар тадбир давомида мухлислар билан мулоқот қилиб, журналистларнинг турли саволларига ҳам жавоб берди.
Актёрларнинг Ўзбекистонга илк ташрифи ҳозирча қисқа бўлган. Бироқ улар кейинги сафар мамлакатимизда кўпроқ вақт қолиш истагини билдирди.
Изоҳлар 0
…