Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид»
- «Манчестер Сити» футболчиларига, хусусан, Эрлинг Ҳоланд, Ёшко Гвардиол ва Раян Шеркига қизиқиш билдирмоқда.
- Бу қизиқиш «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган бир пайтга тўғри келмоқда, гарчи клуб айбловларни рад этаётган бўлса-да.
- Агар «Манчестер Сити»га нисбатан жиддий санксиялар қўлланилса, бу трансфер бозорида катта ўзгаришларга олиб келиши мумкин.
Европа футболида яна бир йирик трансфер интригаси пайдо бўлди. Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби «Манчестер Сити» футболчиларига бўлган қизиқишини кучайтиргани ҳақида хабарлар тарқалди.
Испаниянинг Sport.es нашри маълумотига кўра, бу қизиқиш Англия клуби атрофида молиявий қоидаларга доир муҳокамалар кучайган бир пайтга тўғри келмоқда. Агар келажакда «Манчестер Сити»га нисбатан жиддий қарорлар қабул қилинса, трансфер бозорида катта ўзгаришлар юз бериши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд.
«Манчестер Сити» иши нима ҳақида?
Англия Премьер-лигаси 2023 йилда «Манчестер Сити»ни молиявий қоидаларнинг кўплаб бандларини бузганликда айблаган эди. Клуб эса ушбу айбловларни рад этиб келмоқда ва масала бўйича жараён давом этмоқда.
Ҳозирча иш юзасидан якуний қарор эълон қилинмаган. Шу сабабли эҳтимолий санкциялар ёки уларнинг оқибатлари ҳақидаги маълумотлар расмий тасдиқланган факт эмас, балки турли манбалардаги тахминлар сифатида баҳоланмоқда.
Айнан шу фон эса Европа грандларининг эҳтимолий трансфер режалари ҳақидаги муҳокамаларни янада кучайтирмоқда.
«Реал»нинг асосий мақсади — Эрлинг Ҳоланд
Испания матбуоти маълумотларига кўра, «Реал Мадрид»нинг асосий эътибори норвегиялик суперҳужумчи Эрлинг Ҳоландга қаратилган.
Ҳоланд бир неча йилдан буён Европа футболидаги энг самарали ҳужумчилардан бири ҳисобланади. Унинг жисмоний имкониятлари, гол уриш маҳорати ва катта ўйинлардаги таъсири ҳар қандай клуб учун катта қизиқиш уйғотади.
Бироқ бу трансферни амалга ошириш осон эмас.
Чунки Ҳоланднинг «Манчестер Сити» билан узоқ муддатли шартномаси мавжуд ва хабарларга кўра, унда аниқ товон пули банди йўқ. Демак, эҳтимолий музокаралар жуда мураккаб кечиши мумкин.
Эрлинг Ҳоланд — «Реал» учун энг катта трансфер орзуларидан бири бўлиб қолмоқда.
Гвардиол ва Шерки ҳам кузатувда
«Реал» фақат ҳужум чизиғини эмас, балки ҳимоя ва яримҳимояни ҳам диққат билан кузатмоқда.
Испания матбуоти маълумотига кўра, мадридликлар марказий ҳимоячи Йошко Гвардиолга ҳам қизиқиш билдирган. Хорватиялик футболчи замонавий ҳимоячилар орасида энг истиқболли ўйинчилардан бири сифатида баҳоланади.
Шунингдек, Райан Шерки номи ҳам эҳтимолий трансферлар қаторида тилга олинмоқда. «Реал» унинг фаолиятини «Манчестер Сити»га ўтишидан аввал ҳам кузатиб келгани айтилмоқда.
Бироқ мадридликларнинг яримҳимоядаги рақобати жуда юқори экани эҳтимолий қарорларга таъсир қилиши мумкин.
Янги авлод учун кураш
Европа грандлари ўртасидаги рақобат энди нафақат мавжуд юлдузлар, балки келажак футболчилари учун ҳам кечмоқда.
Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон ва Аюб Буадди каби ёш яримҳимоячиларнинг номлари ҳам турли трансфер муҳокамаларида тилга олинмоқда.
Бу эса «Реал» келажак таркибини шакллантириш бўйича узоқ муддатли стратегия устида ишлаётганини кўрсатади.
Трансфер бозорида катта ёз бўлиши мумкинми?
Ҳозирча «Манчестер Сити»га нисбатан ҳар қандай эҳтимолий қарорлар расман эълон қилинмаган.
Бироқ клуб атрофидаги муҳокамалар Европа трансфер бозоридаги қизиқишни ошириб юборди. «Реал»нинг Ҳоланд, Гвардиол ва бошқа футболчиларга бўлган эҳтимолий қизиқиши эса келгуси трансфер ойларининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бири бўлиб турибди.
Агар вазият ўзгарса, Европа футболидаги кучлар мувозанатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган йирик трансферлар юз бериши эҳтимолдан холи эмас.
Изоҳлар 0
…