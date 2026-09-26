Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда

·45·Спорт
Европада янги трансфер интригаси: «Реал» «Сити» футболчиларига қизиқмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид»
  • «Манчестер Сити» футболчиларига, хусусан, Эрлинг Ҳоланд, Ёшко Гвардиол ва Раян Шеркига қизиқиш билдирмоқда.
  • Бу қизиқиш «Манчестер Сити»нинг молиявий қоидаларни бузганликда айбланаётган бир пайтга тўғри келмоқда, гарчи клуб айбловларни рад этаётган бўлса-да.
  • Агар «Манчестер Сити»га нисбатан жиддий санксиялар қўлланилса, бу трансфер бозорида катта ўзгаришларга олиб келиши мумкин.

Европа футболида яна бир йирик трансфер интригаси пайдо бўлди. Испаниянинг «Реал Мадрид» клуби «Манчестер Сити» футболчиларига бўлган қизиқишини кучайтиргани ҳақида хабарлар тарқалди.

Испаниянинг Sport.es нашри маълумотига кўра, бу қизиқиш Англия клуби атрофида молиявий қоидаларга доир муҳокамалар кучайган бир пайтга тўғри келмоқда. Агар келажакда «Манчестер Сити»га нисбатан жиддий қарорлар қабул қилинса, трансфер бозорида катта ўзгаришлар юз бериши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд.

«Манчестер Сити» иши нима ҳақида?

Англия Премьер-лигаси 2023 йилда «Манчестер Сити»ни молиявий қоидаларнинг кўплаб бандларини бузганликда айблаган эди. Клуб эса ушбу айбловларни рад этиб келмоқда ва масала бўйича жараён давом этмоқда.

Ҳозирча иш юзасидан якуний қарор эълон қилинмаган. Шу сабабли эҳтимолий санкциялар ёки уларнинг оқибатлари ҳақидаги маълумотлар расмий тасдиқланган факт эмас, балки турли манбалардаги тахминлар сифатида баҳоланмоқда.

Айнан шу фон эса Европа грандларининг эҳтимолий трансфер режалари ҳақидаги муҳокамаларни янада кучайтирмоқда.

«Реал»нинг асосий мақсади — Эрлинг Ҳоланд

Испания матбуоти маълумотларига кўра, «Реал Мадрид»нинг асосий эътибори норвегиялик суперҳужумчи Эрлинг Ҳоландга қаратилган.

Ҳоланд бир неча йилдан буён Европа футболидаги энг самарали ҳужумчилардан бири ҳисобланади. Унинг жисмоний имкониятлари, гол уриш маҳорати ва катта ўйинлардаги таъсири ҳар қандай клуб учун катта қизиқиш уйғотади.

Бироқ бу трансферни амалга ошириш осон эмас.

Чунки Ҳоланднинг «Манчестер Сити» билан узоқ муддатли шартномаси мавжуд ва хабарларга кўра, унда аниқ товон пули банди йўқ. Демак, эҳтимолий музокаралар жуда мураккаб кечиши мумкин.

Эрлинг Ҳоланд — «Реал» учун энг катта трансфер орзуларидан бири бўлиб қолмоқда.

Гвардиол ва Шерки ҳам кузатувда

«Реал» фақат ҳужум чизиғини эмас, балки ҳимоя ва яримҳимояни ҳам диққат билан кузатмоқда.

Испания матбуоти маълумотига кўра, мадридликлар марказий ҳимоячи Йошко Гвардиолга ҳам қизиқиш билдирган. Хорватиялик футболчи замонавий ҳимоячилар орасида энг истиқболли ўйинчилардан бири сифатида баҳоланади.

Шунингдек, Райан Шерки номи ҳам эҳтимолий трансферлар қаторида тилга олинмоқда. «Реал» унинг фаолиятини «Манчестер Сити»га ўтишидан аввал ҳам кузатиб келгани айтилмоқда.

Бироқ мадридликларнинг яримҳимоядаги рақобати жуда юқори экани эҳтимолий қарорларга таъсир қилиши мумкин.

Янги авлод учун кураш

Европа грандлари ўртасидаги рақобат энди нафақат мавжуд юлдузлар, балки келажак футболчилари учун ҳам кечмоқда.

Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон ва Аюб Буадди каби ёш яримҳимоячиларнинг номлари ҳам турли трансфер муҳокамаларида тилга олинмоқда.

Бу эса «Реал» келажак таркибини шакллантириш бўйича узоқ муддатли стратегия устида ишлаётганини кўрсатади.

Трансфер бозорида катта ёз бўлиши мумкинми?

Ҳозирча «Манчестер Сити»га нисбатан ҳар қандай эҳтимолий қарорлар расман эълон қилинмаган.

Бироқ клуб атрофидаги муҳокамалар Европа трансфер бозоридаги қизиқишни ошириб юборди. «Реал»нинг Ҳоланд, Гвардиол ва бошқа футболчиларга бўлган эҳтимолий қизиқиши эса келгуси трансфер ойларининг энг кўп муҳокама қилинадиган мавзуларидан бири бўлиб турибди.

Агар вазият ўзгарса, Европа футболидаги кучлар мувозанатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган йирик трансферлар юз бериши эҳтимолдан холи эмас.

Реал МадридМанчестер СитиЭрлинг ҲоландТрансферлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқдаРеал Мадрид Манчестер Сити атрофидаги вазиятни диққат билан кузатмоқдаКеча 23:17Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54Манчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олиндиМанчестер дербисида жанжал: Ҳоланднинг голи нотўғри ҳисоблангани расман тан олинди14 сентябр 09:15«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!13 сентябр 17:49«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?