Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошлади

·43·Спорт
Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларида 60 килограмм вазн тоифасида рингга чиққан Ситора Турдибекова илк жангини ишончли ғалаба билан якунлаб, чорак финалга йўл олди.
  • Ўзбекистонлик боксчи 1/8 финал босқичида ветнамлик Ха Тхи Линга қарши жанг қилиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Бу натижа унга мусобақанинг чорак финал босқичига йўл очди ва кейинги жанглар олдидан муҳим ишонч берди.

Япониянинг Нагоя-Аичи шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси аъзолари ўз чиқишларини давом эттирмоқда. Бокс бўйича мусобақада 60 килограмм вазн тоифасида рингга чиққан Ситора Турдибекова илк жангини ишончли ғалаба билан якунлаб, чорак финалга йўл олди.

Ўзбекистонлик боксчи 1/8 финал босқичида вьетнамлик Ха Тхи Линга қарши жанг қилди. Беллашув давомида ташаббусни қўлдан чиқармаган Турдибекова ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Турдибекова биринчи жангдаёқ рақибини ортда қолдирди

60 килограмм вазн тоифасидаги баҳсда Ситора Турдибекова жангнинг дастлабки дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилди.

Ўзбекистон вакили рақибига ўз услубини ўтказиб, очколар бўйича устунликни қўлга киритди. Жанг якунида эса ҳакамлар бир овоздан Турдибековани ғолиб деб топди.

5:0 — Ситора Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги биринчи ғалабаси.

Бу натижа унга мусобақанинг чорак финал босқичига йўл очди.

Энди чорак финал

Ха Тхи Линни мағлуб этган Ситора Турдибекова энди 60 килограмм вазн тоифасидаги чорак финал баҳсида рингга кўтарилади.

Осиё ўйинларида медаллар учун курашнинг энг қизғин паллалари айнан кейинги босқичлардан бошланади. Шу сабабли Турдибекова учун навбатдаги жанг мусобақадаги муҳим синовлардан бири бўлади.

Ўзбекистонлик боксчи биринчи жангдаги ишончли ҳаракатини кейинги баҳсда ҳам давом эттирса, медаллар учун кураш имкониятини янада мустаҳкамлайди.

Ўзбекистон бокси учун навбатдаги муҳим старт

Ўзбекистон бокс мактаби Осиё ўйинларида ҳамиша катта эътибор марказида бўлиб келган. Нагоя-Аичидаги мусобақада ҳам миллий терма жамоа вакиллари олдида юқори натижалар қайд этиш вазифаси турибди.

Ситора Турдибекова эса мусобақани муваффақиятли бошлади. Унинг 1/8 финалдаги 5:0 ҳисобидаги ғалабаси чорак финалга йўлланма билан бирга кейинги жанглар олдидан муҳим ишонч ҳам бериши мумкин.

Энди барча эътибор 60 килограмм вазн тоифасидаги чорак финал баҳсига қаратилади. Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги медаль учун кураши давом этади.

Ситора ТурдибековаОсиё ўйинлариНагоя-Аичи60 килограмм вазн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишди18 июн 00:16Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилинди17 сентябр 22:16Бокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олдиБокс бўйича Жаҳон кубоги: 4 нафар боксчимиз финалга йўлланма олди20 июн 14:13«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади18 июн 21:26Жаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишдиЖаҳон кубоги: Ўзбекистонлик боксчилар 12 та медални қўлга киритишди21 июн 22:39«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритди«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритди4 июн 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?