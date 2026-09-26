Ситора Турдибекова Осиё ўйинларини ишончли ғалаба билан бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларида 60 килограмм вазн тоифасида рингга чиққан Ситора Турдибекова илк жангини ишончли ғалаба билан якунлаб, чорак финалга йўл олди.
- Ўзбекистонлик боксчи 1/8 финал босқичида ветнамлик Ха Тхи Линга қарши жанг қилиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Бу натижа унга мусобақанинг чорак финал босқичига йўл очди ва кейинги жанглар олдидан муҳим ишонч берди.
Япониянинг Нагоя-Аичи шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси аъзолари ўз чиқишларини давом эттирмоқда. Бокс бўйича мусобақада 60 килограмм вазн тоифасида рингга чиққан Ситора Турдибекова илк жангини ишончли ғалаба билан якунлаб, чорак финалга йўл олди.
Ўзбекистонлик боксчи 1/8 финал босқичида вьетнамлик Ха Тхи Линга қарши жанг қилди. Беллашув давомида ташаббусни қўлдан чиқармаган Турдибекова ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Турдибекова биринчи жангдаёқ рақибини ортда қолдирди
60 килограмм вазн тоифасидаги баҳсда Ситора Турдибекова жангнинг дастлабки дақиқалариданоқ фаол ҳаракат қилди.
Ўзбекистон вакили рақибига ўз услубини ўтказиб, очколар бўйича устунликни қўлга киритди. Жанг якунида эса ҳакамлар бир овоздан Турдибековани ғолиб деб топди.
5:0 — Ситора Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги биринчи ғалабаси.
Бу натижа унга мусобақанинг чорак финал босқичига йўл очди.
Энди чорак финал
Ха Тхи Линни мағлуб этган Ситора Турдибекова энди 60 килограмм вазн тоифасидаги чорак финал баҳсида рингга кўтарилади.
Осиё ўйинларида медаллар учун курашнинг энг қизғин паллалари айнан кейинги босқичлардан бошланади. Шу сабабли Турдибекова учун навбатдаги жанг мусобақадаги муҳим синовлардан бири бўлади.
Ўзбекистонлик боксчи биринчи жангдаги ишончли ҳаракатини кейинги баҳсда ҳам давом эттирса, медаллар учун кураш имкониятини янада мустаҳкамлайди.
Ўзбекистон бокси учун навбатдаги муҳим старт
Ўзбекистон бокс мактаби Осиё ўйинларида ҳамиша катта эътибор марказида бўлиб келган. Нагоя-Аичидаги мусобақада ҳам миллий терма жамоа вакиллари олдида юқори натижалар қайд этиш вазифаси турибди.
Ситора Турдибекова эса мусобақани муваффақиятли бошлади. Унинг 1/8 финалдаги 5:0 ҳисобидаги ғалабаси чорак финалга йўлланма билан бирга кейинги жанглар олдидан муҳим ишонч ҳам бериши мумкин.
Энди барча эътибор 60 килограмм вазн тоифасидаги чорак финал баҳсига қаратилади. Турдибекованинг Осиё ўйинларидаги медаль учун кураши давом этади.
Изоҳлар 0
…