Xiaomi компанияси янги турдаги юпқа ва ақлли ёритқичларни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi Mijia Сеилинг Лигҳт К Ҳигҳ Колор Рендеринг номли янги шифт ёритқичлари сериясини тақдим этди, улар турли ҳажмдаги хоналарни сифатли ва хавфсиз ёритишга мўлжалланган.
- D40 модели 15 кв.м. гача бўлган хоналар учун 349 юан, L90 модели эса 25-45 кв.м. майдонни ёритиш учун 699 юан туради.
- Қурилмалар юпқа дизайнга эга, сариқ рангга кириб қолишдан ҳимояланган, максимал ёруғлик оқими 8400 люменгача етади ва Ra95 ранг бериш индексига эга.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi Mijia Сеилинг Light К Ҳигҳ Колор Рендеринг номли янги шифт ёритқичлари сериясини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилмалар турли ҳажмдаги хоналарни сифатли ва хавфсиз ёритишга мўлжалланган бўлиб, ўзининг минималистик дизайни ҳамда кенг қамровли функционаллиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги серия иккита асосий моделни ўз ичига олади. Жумладан, D40 версияси 15 квадрат метргача бўлган хоналар учун мўлжалланган бўлиб, унинг нархи 349 юанни ташкил этади. Каттароқ хоналар учун мўлжалланган L90 модели эса 25-45 квадрат метр майдонни ёритишга қодир бўлиб, 699 юандан таклиф этилмоқда.
Техник имкониятлар ва дизайнҚурилмалар юпқа ва замонавий корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг мат юзаси хонага ўзгача кўрк бағишлайди. Плафон вақт ўтиши билан сариқ рангга кириб қолишининг олдини олувчи ультрабинафша нурланишидан махсус ҳимоя қатламига эга. Конструкциянинг ўзига хослиги ёруғликнинг хона бўйлаб бир текис тарқалишини таъминлайди.
Ёритқичларнинг максимал ёруғлик оқими 8400 люменгача етади, ўртача ёритилганлик даражаси эса 300 люксдан ошади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги маҳсулотда Ra95 ранг бериш индексига эга тўлиқ спектрли ёруғлик диодлари ишлатилган бўлиб, бу объектларнинг табиий рангларини тўлиқ сақлаб қолиш имконини беради.
Хавфсизлик ва чидамлиликЗамонавий фойдаланувчиларнинг соғлиғини ўйлаган ҳолда, қурилма кўринадиган милтиллашлардан ҳоли тарзда яратилган. Шунингдек, у кўк нур таъсирини чеклаш бўйича RG0 стандартига тўлиқ жавоб беради. Бу эса айниқса кечки пайт кўз саломатлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этади.
Ички совутиш тизими узоқ муддатли узлуксиз ишлашга мўлжалланган. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 35 000 соатлик узлуксиз фойдаланишдан кейин ҳам ёруғлик оқими ўзининг бошланғич даражасининг 90 фоизидан ортиғини сақлаб қолади.
Изоҳлар 0
…