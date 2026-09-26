Xiaomi компанияси янги турдаги юпқа ва ақлли ёритқичларни тақдим этди

·17·Техно
Xiaomi компанияси янги турдаги юпқа ва ақлли ёритқичларни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi Mijia Сеилинг Лигҳт К Ҳигҳ Колор Рендеринг номли янги шифт ёритқичлари сериясини тақдим этди, улар турли ҳажмдаги хоналарни сифатли ва хавфсиз ёритишга мўлжалланган.
  • D40 модели 15 кв.м. гача бўлган хоналар учун 349 юан, L90 модели эса 25-45 кв.м. майдонни ёритиш учун 699 юан туради.
  • Қурилмалар юпқа дизайнга эга, сариқ рангга кириб қолишдан ҳимояланган, максимал ёруғлик оқими 8400 люменгача етади ва Ra95 ранг бериш индексига эга.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi Mijia Сеилинг Light К Ҳигҳ Колор Рендеринг номли янги шифт ёритқичлари сериясини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қурилмалар турли ҳажмдаги хоналарни сифатли ва хавфсиз ёритишга мўлжалланган бўлиб, ўзининг минималистик дизайни ҳамда кенг қамровли функционаллиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги серия иккита асосий моделни ўз ичига олади. Жумладан, D40 версияси 15 квадрат метргача бўлган хоналар учун мўлжалланган бўлиб, унинг нархи 349 юанни ташкил этади. Каттароқ хоналар учун мўлжалланган L90 модели эса 25-45 квадрат метр майдонни ёритишга қодир бўлиб, 699 юандан таклиф этилмоқда.

Техник имкониятлар ва дизайн

Қурилмалар юпқа ва замонавий корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг мат юзаси хонага ўзгача кўрк бағишлайди. Плафон вақт ўтиши билан сариқ рангга кириб қолишининг олдини олувчи ультрабинафша нурланишидан махсус ҳимоя қатламига эга. Конструкциянинг ўзига хослиги ёруғликнинг хона бўйлаб бир текис тарқалишини таъминлайди.

Ёритқичларнинг максимал ёруғлик оқими 8400 люменгача етади, ўртача ёритилганлик даражаси эса 300 люксдан ошади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги маҳсулотда Ra95 ранг бериш индексига эга тўлиқ спектрли ёруғлик диодлари ишлатилган бўлиб, бу объектларнинг табиий рангларини тўлиқ сақлаб қолиш имконини беради.

Хавфсизлик ва чидамлилик

Замонавий фойдаланувчиларнинг соғлиғини ўйлаган ҳолда, қурилма кўринадиган милтиллашлардан ҳоли тарзда яратилган. Шунингдек, у кўк нур таъсирини чеклаш бўйича RG0 стандартига тўлиқ жавоб беради. Бу эса айниқса кечки пайт кўз саломатлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ички совутиш тизими узоқ муддатли узлуксиз ишлашга мўлжалланган. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 35 000 соатлик узлуксиз фойдаланишдан кейин ҳам ёруғлик оқими ўзининг бошланғич даражасининг 90 фоизидан ортиғини сақлаб қолади.

Ақлли уй тизими билан интеграция

Мазкур ёритқичлар Xiaomi Сурге Смарт Коннект технологиясини қўллаб-қувватлайди ва бренднинг ягона экотизимига осонгина уланади. Фойдаланувчилар Mi Home иловаси ёрдамида масофадан туриб ёруғлик даражасини ва унинг ранг ҳароратини ўз эҳтиёжларига мос равишда қулай тарзда бошқаришлари мумкин.

XiaomiАқлли уйЁритқичларТехнологияMi Home
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этди7 сентябр 14:27Xiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқардиXiaomi компанияси Wi-Fi 6 қўллаб-қувватловчи арзон ақлли розеткани чиқарди24 сентябр 12:57Xiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқардиXiaomi ўзининг янги ақлли ўчиргичини эркин савдога чиқарди21 сентябр 12:58Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этди27 июн 12:57Xiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro қурилмаси хитга айландиXiaomi Mijia Смарт Термометер 3 Pro қурилмаси хитга айландиКеча 12:21Xiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқардиXiaomi юқори самарадорликка эга янги газ сув иситгичини чиқарди31 август 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди