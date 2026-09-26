Тошкент метроси 56 та янги вагон билан тўлдирилди

·0·Ўзбекистон
Тошкент метроси 56 та янги вагон билан тўлдирилди

Тошкент метрополитенида янги ўқув йили арафасида йўловчилар учун муҳим янгилик амалга оширилди. Метро учун режалаштирилган 14 та янги ҳаракат таркиби — жами 56 та вагон пойтахтга тўлиқ етказиб берилди.

Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.

Янги авлод поездлари ҳозирда метрополитеннинг тўртта йўналишида йўловчиларга хизмат кўрсатмоқда. Янги вагонларнинг харид қилиниши натижасида метро ҳаракат таркиби паркининг қарийб 70 фоизи янгиланди.

Янги поездлар ҳисобига, айниқса, йўловчилар энг кўп тўпланадиган тиғиз вақтларда поездлар оралиғи ҳам қисқартирилди.

Айни пайтда тиғиз соатларда поездлар Чилонзор йўналишида 1,5–2 дақиқа, Ўзбекистон йўналишида 3 дақиқа, Юнусобод йўналишида 4 дақиқа ҳамда Ерусти ҳалқа йўналишида 7–8 дақиқалик интервалда ҳаракатланмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Тошкент метросида йўловчилар оқими ҳам юқори кўрсаткичларга етмоқда. Хусусан, 21 сентябрь куни метро хизматларидан жами 1 млн 181 минг 581 нафар йўловчи фойдаланиб, навбатдаги рекорд натижа қайд этилган.

Тошкент метрополитениТранспорт вазирлигиЯнги поездларТошкент транспорт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Отабек Шукуров Ўзбекистоннинг Канадага мағлубияти ҳақида очиқ гапирдиОтабек Шукуров Ўзбекистоннинг Канадага мағлубияти ҳақида очиқ гапирди5 июн 19:32Ўзбекистонда педагоглар учун саёҳат чипталарига чегирмалар бериладиЎзбекистонда педагоглар учун саёҳат чипталарига чегирмалар берилади19 май 20:20Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Тошкент дунё шаҳарлари рейтингида нечанчи ўринни эгаллади?Бугун 13:18Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!Ўзбекистонда электр узилишлари учун компенсация тўлаш тизими жорий этилмоқда!Бугун 07:49Пенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтириладиПенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтириладиБугун 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади