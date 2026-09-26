Тошкент метроси 56 та янги вагон билан тўлдирилди
Тошкент метрополитенида янги ўқув йили арафасида йўловчилар учун муҳим янгилик амалга оширилди. Метро учун режалаштирилган 14 та янги ҳаракат таркиби — жами 56 та вагон пойтахтга тўлиқ етказиб берилди.
Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.
Янги авлод поездлари ҳозирда метрополитеннинг тўртта йўналишида йўловчиларга хизмат кўрсатмоқда. Янги вагонларнинг харид қилиниши натижасида метро ҳаракат таркиби паркининг қарийб 70 фоизи янгиланди.
Янги поездлар ҳисобига, айниқса, йўловчилар энг кўп тўпланадиган тиғиз вақтларда поездлар оралиғи ҳам қисқартирилди.
Айни пайтда тиғиз соатларда поездлар Чилонзор йўналишида 1,5–2 дақиқа, Ўзбекистон йўналишида 3 дақиқа, Юнусобод йўналишида 4 дақиқа ҳамда Ерусти ҳалқа йўналишида 7–8 дақиқалик интервалда ҳаракатланмоқда.
Таъкидлаш жоизки, Тошкент метросида йўловчилар оқими ҳам юқори кўрсаткичларга етмоқда. Хусусан, 21 сентябрь куни метро хизматларидан жами 1 млн 181 минг 581 нафар йўловчи фойдаланиб, навбатдаги рекорд натижа қайд этилган.
Изоҳлар 0
…