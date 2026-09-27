Ёнғинни ўчирган ўт ўчирувчи машина устида намоз ўқиди

·3·Дунё
Ёнғинни ўчирган ўт ўчирувчи машина устида намоз ўқиди

Туркиянинг Элазиг вилояти Ашагъидемирташ ҳудудида дала ёнғини юз берди. Хабар келиб тушгач, Элазиг шаҳар ёнғин хавфсизлиги бошқармаси ходимлари воқеа жойига етиб бориб, алангани назорат остига олди ва ёнғинни ўчирди. Бу ҳақда IHA хабар берди.

Шундан сўнг ўт ўчирувчилардан бири аср намози вақти тугашига саноқли дақиқалар қолганини пайқаган. У намозни вақтида адо этиш учун ёнғин ҳудудида турган ўт ўчириш машинаси устига чиқиб, намозини ўқиган.

Ўт ўчирувчининг машина устида намоз ўқиган лаҳзалари атрофдаги фуқаролардан бири томонидан телефон камерасига ёзиб олинган. Кейинчалик ушбу лавҳа интернетда тарқалиб, ижтимоий тармоқларда эътибор қозонган.

ЭлазигАшагъидемирташIHAаср намози
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқдаЕвропада табиий офат: ўрмон ёнғинлари кенгаймоқда6 июл 19:53Россияда кўчада намоз ўқиган ўзбекистонлик депортация қилинмоқдаРоссияда кўчада намоз ўқиган ўзбекистонлик депортация қилинмоқда14 май 18:41Дубайда робот масжидда намоз ўқидиДубайда робот масжидда намоз ўқиди29 май 22:56Хитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқландиХитойда улкан тирноқли янги динозавр тури аниқландиБугун 02:38Бангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБангкокда кучли сув тошқини: барча 50 туман табиий офат ҳудуди деб эълон қилиндиБугун 02:1661 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирдиБугун 02:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота