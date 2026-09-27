Ламин Ямал Уемблида Англия дарвозасига тезкор гол урди

·0·Спорт
Ламин Ямал Уемблида Англия дарвозасига тезкор гол урди

Испания терма жамоаси Уембли стадионида бўлиб ўтаётган баҳсда Англия устидан дастлабки дақиқаларданоқ устунликка эришди. Goal.com хабар беришича, учрашувнинг бошланиши испанияликлар учун жуда омадли келди ва Ламин Ямал рақиб хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Ўйин мезбонлари эса ҳимоядаги қўпол хатолар сабабли қийин аҳволда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг атиги иккинчи дақиқасида марказий ҳимоячи Марк Геҳи ўз жарима майдончаси яқинида тўпни ортиқча ушлаб турди. Бу вазиятда ҳушёрлик кўрсатган Ламин Ямал тўпни олиб қўйиб, дарвоза томон олға интилди ва ажойиб зарба билан устуннинг ички қисмига текизган ҳолда тўпни дарвозага йўллади. Ушбу тезкор гол ўйин тақсирига жиддий таъсир кўрсатди.

Тарихий кўрсаткич ва ҳимоядаги хатолар

OptaДжо статистик маълумотларига кўра, Ламин Ямал томонидан киритилган ушбу гол Англия терма жамоасининг ўз уйида, яни Уембли стадионида ўтказиб юборган учинчи энг тезкор голи бўлди. Бу борадаги антирекордлар 1953-йилда Венгрия ва 1957-йилда Шотландия терма жамоалари томонидан биринчи дақиқадаёқ урилган голларга тегишли бўлиб қолмоқда.

Шунга қарамай, Испания терма жамоаси учрашувнинг дастлабки ўттиз дақиқалигида ҳисобни йирик кўринишга олиб келиши мумкин эди. Бироқ ҳужумчи Ферран Торрес бир қанча қулай имкониятларни кўкка совурди. Хусусан, у Фабиан Руиснинг узатмасидан кейин гол урганига қарам സ്വാд, ҳакам вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини маълум қилди ва гол ҳисобга олинмади.

Торреснинг фойдаланилмаган имкониятлари

Oraдан кўп ўтмай, Ямалнинг ажойиб узатмасидан сўнг Ферран Торрес яна бир бор қулай вазиятга чиқиб борди. Жарелл Куанса ҳимоя чизиғида хатога йўл қўйиб, Торресни ўйинда қолдирган эди. Бироқ ҳужумчининг дарвозага берган зарбасини инглизлар дарвозабони Джеймс Траффорд оёқ билан қайтариб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.

Ўйиннинг 27-дақиқасида Родри майдон марказидан ажойиб кесиб ўтувчи узатма амалга оширди. Бу сафар ҳам ҳимоячиларнинг хатоси эвазига яккама-якка вазиятга чиққан Ферран Торрес ноаниқ зарба бериб, тўпни дарвоза устунидан ўтказиб юборди. Ушбу вазиятлар Испания устунлигини янада оширишига тўсқинлик қилди.

Англия терма жамоаси мураббийлар штаби йирик мағлубиятдан қочиш учун ҳимоядаги бўшлиқларни зудлик билан бартараф этиши талаб этилади. Испания эса Торрес кўкка совурган имкониятлар якунда уларга қимматга тушмаслигига умид қилмоқда. Учрашувнинг қолган қисми қандай якунланиши мухлислар ва мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ламин ЯмалАнглияИспанияУемблиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Фабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиФабиан Руиз Миллатлар лигаси олдидан Испания янги ғалабаларга интилишини айтдиКеча 13:34Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди14 сентябр 14:16Рафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атадиРафиня Ламин Ямални “Олтин тўп”га асосий даъвогар деб атади22 сентябр 02:11Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирди20 сентябр 15:34Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиКеча 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия