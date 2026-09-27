Ламин Ямал Уемблида Англия дарвозасига тезкор гол урди
Испания терма жамоаси Уембли стадионида бўлиб ўтаётган баҳсда Англия устидан дастлабки дақиқаларданоқ устунликка эришди. Goal.com хабар беришича, учрашувнинг бошланиши испанияликлар учун жуда омадли келди ва Ламин Ямал рақиб хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Ўйин мезбонлари эса ҳимоядаги қўпол хатолар сабабли қийин аҳволда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг атиги иккинчи дақиқасида марказий ҳимоячи Марк Геҳи ўз жарима майдончаси яқинида тўпни ортиқча ушлаб турди. Бу вазиятда ҳушёрлик кўрсатган Ламин Ямал тўпни олиб қўйиб, дарвоза томон олға интилди ва ажойиб зарба билан устуннинг ички қисмига текизган ҳолда тўпни дарвозага йўллади. Ушбу тезкор гол ўйин тақсирига жиддий таъсир кўрсатди.
Тарихий кўрсаткич ва ҳимоядаги хатоларOptaДжо статистик маълумотларига кўра, Ламин Ямал томонидан киритилган ушбу гол Англия терма жамоасининг ўз уйида, яни Уембли стадионида ўтказиб юборган учинчи энг тезкор голи бўлди. Бу борадаги антирекордлар 1953-йилда Венгрия ва 1957-йилда Шотландия терма жамоалари томонидан биринчи дақиқадаёқ урилган голларга тегишли бўлиб қолмоқда.
Шунга қарамай, Испания терма жамоаси учрашувнинг дастлабки ўттиз дақиқалигида ҳисобни йирик кўринишга олиб келиши мумкин эди. Бироқ ҳужумчи Ферран Торрес бир қанча қулай имкониятларни кўкка совурди. Хусусан, у Фабиан Руиснинг узатмасидан кейин гол урганига қарам സ്വാд, ҳакам вазиятда ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилганини маълум қилди ва гол ҳисобга олинмади.
Торреснинг фойдаланилмаган имкониятлариOraдан кўп ўтмай, Ямалнинг ажойиб узатмасидан сўнг Ферран Торрес яна бир бор қулай вазиятга чиқиб борди. Жарелл Куанса ҳимоя чизиғида хатога йўл қўйиб, Торресни ўйинда қолдирган эди. Бироқ ҳужумчининг дарвозага берган зарбасини инглизлар дарвозабони Джеймс Траффорд оёқ билан қайтариб, жамоасини муқаррар голдан сақлаб қолди.
Ўйиннинг 27-дақиқасида Родри майдон марказидан ажойиб кесиб ўтувчи узатма амалга оширди. Бу сафар ҳам ҳимоячиларнинг хатоси эвазига яккама-якка вазиятга чиққан Ферран Торрес ноаниқ зарба бериб, тўпни дарвоза устунидан ўтказиб юборди. Ушбу вазиятлар Испания устунлигини янада оширишига тўсқинлик қилди.
Англия терма жамоаси мураббийлар штаби йирик мағлубиятдан қочиш учун ҳимоядаги бўшлиқларни зудлик билан бартараф этиши талаб этилади. Испания эса Торрес кўкка совурган имкониятлар якунда уларга қимматга тушмаслигига умид қилмоқда. Учрашувнинг қолган қисми қандай якунланиши мухлислар ва мутахассисларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…