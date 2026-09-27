Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди

·27·Спорт
Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хуан Мата Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган қарорлар ўзининг фаолиятига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз фикр билдирди.
  • Мустақил комиссия Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган 115 та айбловдан 114 тасини асосли деб топди, бу эса 2009–2018-йиллар оралиғини қамраб олган тўрт йиллик текширувлар натижасидир.

Англия Премер-лигасининг собиқ ярим ҳимоячиси Хуан Мата Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган сўнгги қарорлар унинг фаолиятига ҳам таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз тарзда фикр билдирди. ИТВ телеканалининг Англия ва Испания терма жамоалари ўртасидаги ўйинни ёритиш жараёнида иштирок этган тажрибали испаниялик футболчи шиддатли муҳокамаларга сабаб бўлаётган суд жараёни ва унинг эҳтимолий оқибатлари ҳақида гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган 115 та айнловнинг аксариятини, аниқроғи 114 тасини асосли деб топган. Ушбу воқеалар фонда 2014–2022-йиллар оралиғида Манчестер Юнайтед сафида тўп сурган ва шаҳар жамоасининг устунлиги даврида кўп бор иккинчи ўринни эгаллаган Хуан Мата вазиятга ҳазил ва жиддийлик аралаш муносабат билдирган.

Хуан Матанинг кутилмаган эътирофи

Мата ўзининг собиқ жамоаси билан бир нечта совринларни қўлга киритган бўлса-да, Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳеч қачон ютмаганини эсга олди. Эълон қилинган натижалардан сўнг у ўзининг шахсий ижтимоий ва спортдаги ўрнига ишора қилиб: "Аслида бу бевосита менга таъсир қилади! Мен етарлича ўйинлар ўтказиб, баъзи совринларни ютиш бахтига муяссар бўлдим, лекин ҳеч қачон Премер-лигада ғолиб чиқмаганман — ёки ютганманми? Нима бўлишини билмайман", дея таъкидлади.

Шунингдек, футболчи Родрининг ютуқлар майдонда қўлга киритилгани ва улар ўша пайтда майдондаги энг яхши жамоа бўлгани ҳақидаги фикрлари адолатли эканини, бироқ вазиятнинг ҳуқуқий ечими қандай бўлишини олдиндан айтиш қийинлигини қўшимча қилди. Ушбу тергов ҳаракатлари 2009–2018-йиллар оралиғини қамраб олиб, тўрт йил давом этган чуқур текширувлар натижасида юзага чиққан эди.

Клубнинг қатъий позицияси ва кейинги қадамлар

Молиявий айбловларга қараммай, Манчестер Сити клуби ўз позициясидан қайтмаяпти ва барча айбловларни қатъиян рад этиб келмоқда. Клуб раҳбарияти ўзининг айбсизлигини тасдиқловчи "инкор этиб бўлмайдиган далиллар"га эга эканлигини таъкидлаб, жамоатчиликка мурожаат йўллаган. Хусусан, клуб раиси Халдун Ал-Мубарак мухлисларга очиқ хат ёзиб, суддаги жараёнлар ҳали узоқ давом этишини ва клубнинг ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги қатъияти бошланишидагидек кучли эканини маълум қилди.

Ҳозирги вақтда футбол олами комиссиянинг якуний санкциялари қандай бўлишини диққат билан кутмоқда. Ҳуқуқшунослар ва экспертлар панелнинг чемпионлик унвонларини олиб ташлаш ёки қуйи лигага тушириш ҳуқуқига эгалигини таъкидласа-да, кўпинча ўтган воқеаларни қайта ёзишдан кўра келажакка таъсир қилувчи жарималар ва очколарни олиб ташлаш каби чораларни қўллаш эҳтимоли юқорилигини айтишмоқда. Ҳар қандай апелляция жараёни эса якуний жазонинг ижро этилишини янада чўзиб юбориши мумкин.

Жуан МатаМанчестер СитйПремиер ЛеагуеФутболАнглия Чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам21 сентябр 00:31Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиМанчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирди19 август 00:55Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирди13 август 17:31Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди5 сентябр 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди