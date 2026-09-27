Жуан Мата Манчестер Сити иши бўйича ҳазиломуз муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хуан Мата Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган қарорлар ўзининг фаолиятига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз фикр билдирди.
- Мустақил комиссия Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган 115 та айбловдан 114 тасини асосли деб топди, бу эса 2009–2018-йиллар оралиғини қамраб олган тўрт йиллик текширувлар натижасидир.
Англия Премер-лигасининг собиқ ярим ҳимоячиси Хуан Мата Манчестер Сити клубига нисбатан молиявий қоидабузарликлар бўйича чиқарилган сўнгги қарорлар унинг фаолиятига ҳам таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида ҳазиломуз тарзда фикр билдирди. ИТВ телеканалининг Англия ва Испания терма жамоалари ўртасидаги ўйинни ёритиш жараёнида иштирок этган тажрибали испаниялик футболчи шиддатли муҳокамаларга сабаб бўлаётган суд жараёни ва унинг эҳтимолий оқибатлари ҳақида гапирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, мустақил комиссия Манчестер Сити клубига нисбатан қўйилган 115 та айнловнинг аксариятини, аниқроғи 114 тасини асосли деб топган. Ушбу воқеалар фонда 2014–2022-йиллар оралиғида Манчестер Юнайтед сафида тўп сурган ва шаҳар жамоасининг устунлиги даврида кўп бор иккинчи ўринни эгаллаган Хуан Мата вазиятга ҳазил ва жиддийлик аралаш муносабат билдирган.
Хуан Матанинг кутилмаган эътирофиМата ўзининг собиқ жамоаси билан бир нечта совринларни қўлга киритган бўлса-да, Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳеч қачон ютмаганини эсга олди. Эълон қилинган натижалардан сўнг у ўзининг шахсий ижтимоий ва спортдаги ўрнига ишора қилиб: "Аслида бу бевосита менга таъсир қилади! Мен етарлича ўйинлар ўтказиб, баъзи совринларни ютиш бахтига муяссар бўлдим, лекин ҳеч қачон Премер-лигада ғолиб чиқмаганман — ёки ютганманми? Нима бўлишини билмайман", дея таъкидлади.
Шунингдек, футболчи Родрининг ютуқлар майдонда қўлга киритилгани ва улар ўша пайтда майдондаги энг яхши жамоа бўлгани ҳақидаги фикрлари адолатли эканини, бироқ вазиятнинг ҳуқуқий ечими қандай бўлишини олдиндан айтиш қийинлигини қўшимча қилди. Ушбу тергов ҳаракатлари 2009–2018-йиллар оралиғини қамраб олиб, тўрт йил давом этган чуқур текширувлар натижасида юзага чиққан эди.
Клубнинг қатъий позицияси ва кейинги қадамларМолиявий айбловларга қараммай, Манчестер Сити клуби ўз позициясидан қайтмаяпти ва барча айбловларни қатъиян рад этиб келмоқда. Клуб раҳбарияти ўзининг айбсизлигини тасдиқловчи "инкор этиб бўлмайдиган далиллар"га эга эканлигини таъкидлаб, жамоатчиликка мурожаат йўллаган. Хусусан, клуб раиси Халдун Ал-Мубарак мухлисларга очиқ хат ёзиб, суддаги жараёнлар ҳали узоқ давом этишини ва клубнинг ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги қатъияти бошланишидагидек кучли эканини маълум қилди.
Ҳозирги вақтда футбол олами комиссиянинг якуний санкциялари қандай бўлишини диққат билан кутмоқда. Ҳуқуқшунослар ва экспертлар панелнинг чемпионлик унвонларини олиб ташлаш ёки қуйи лигага тушириш ҳуқуқига эгалигини таъкидласа-да, кўпинча ўтган воқеаларни қайта ёзишдан кўра келажакка таъсир қилувчи жарималар ва очколарни олиб ташлаш каби чораларни қўллаш эҳтимоли юқорилигини айтишмоқда. Ҳар қандай апелляция жараёни эса якуний жазонинг ижро этилишини янада чўзиб юбориши мумкин.
Изоҳлар 0
…